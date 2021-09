Von Heiko Schattauer

Es regnet, es hat für die Jahreszeit zehn Grad zu wenig und unser Quartier ist ein Campingplatz. Das sind eigentlich nicht zwingend die Rahmenbedingungen, die einen angenehmen Kurzurlaub versprechen. Aber eigentlich ist eben nicht sicherlich. Und Camping ist längst nicht mehr nur ein muffig-feuchtes Zelt, das auf zweieinhalb Quadratmetern direkt neben dem nächsten romantisch-reduzierten Unterschlupf steht. Camping geht auch anders, auch wenn manch Purist jetzt vielleicht mit den Augen rollen, über Weicheier und/oder Warmduscher philosophieren wird.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus braucht man für die 250 km etwa 2,5 Stunden (immer der A5 entlang). Mit der Bahn benötigt man rund 3,5 Stunden über Straßburg und Mülhausen. Übernachten: Eine Nacht in der Cahutte in Wattwiller kostet ab 80 Euro, bis zu sechs [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus braucht man für die 250 km etwa 2,5 Stunden (immer der A5 entlang). Mit der Bahn benötigt man rund 3,5 Stunden über Straßburg und Mülhausen. Übernachten: Eine Nacht in der Cahutte in Wattwiller kostet ab 80 Euro, bis zu sechs Personen finden darin Platz. Aktivitäten: Das Gebiet um die Huttopia-Anlage in Wattwiller hat viel zu bieten. Empfehlenswert ist eine E-Bike-Tour Richtung Nationalpark Grand Ballons oder Hartmannswillerkopf. Dabei lässt sich u.a. auch viel über die bewegte (Kriegs-)Geschichte der Region erfahren, von der unzählige Bunkeranlagen und Schützengräben künden. Kunstfreunde lockt direkt in Wattwiller die foundation Francois Schneider mit ihren Ausstellungen. Und rundherum locken Weinberge, Schlösser, Burgen und schnucklige Dörfer, soweit Auge und Ausdauer reichen. Als Ausflugsziel bietet sich zudem das wunderschöne Colmar an, das gerade mal eine gute halbe Stunde Autofahrt entfernt liegt. Essen & Trinken: Unweit des Campingplatzes lockt das Domain du Hirtz mit schöner Lage und Anlage zur Einkehr. Alternativ empfiehlt sich ein Ausflug in eines der umliegenden Dörfer, wo typisch elsässische Küche serviert wird. Unschlagbar allerdings: Selbst gekochte Nudeln mit Tomatensoße auf dem Holzdeck einer Cahutte mit Grün satt als "Beilage", dazu ein Glas Wein aus einem der unzähligen Weingüter der Umgebung. Info: Allgemeine Informationen über die Camping- und Glamping-Möglichkeiten bei Huttopia finden sich unter www.huttopia.com.

[-] Weniger anzeigen

Derlei Titel nimmt man ganz gerne an, wenn man dafür in einer "Cahutte" statt im skizzierten Zweimann-Zelt unterkommen darf. "Natürlich ist das noch Camping", bestätigt und beruhigt uns überdies Juliette Bon, als sie uns zu unserer "Zelthütte" führt. Die sympathische junge Elsässerin ist die Leiterin der "Huttopia"-Anlage in Wattweiler, eine halbe Stunde von Colmar entfernt am Fuße der Vogesen gelegen. Unsere Cahutte hat ein bisschen was von einem Hybridauto – oben Zelt, unten Holzhütte.

Für solche Unterkünfte ist vor ein paar Jahren der Begriff des Glampings geboren worden. Man (also der Warmduscher) campt also mit einem gewissen Komfort. In diesem Fall mit einem festen Holzboden unter den Füßen, einer Küche, einer eigenen Nasszelle (mit warmer Dusche) und sogar einem kleinen Kaminofen im Parterre. Geschlafen wird einen Stock höher unter dem Zeltdach, den auch in der Nacht anhaltenden Regen hört man also auch im Luxuszelt noch ordentlich prasseln. Im Wissen, dass man trotzdem im Trockenen liegt, entfaltet der indes sogar eine sehr beruhigende Wirkung.

Auf dem Fahrrad lässt sich der dichte Wald bei Wattwiller prima erkunden.

Beruhigend ist überhaupt ein gutes Stichwort: Die Cahuttes, von denen es auf dem rund 17 Hektar großen Campingplatzareal ein knappes Dutzend gibt, stehen mitten im Wald. Der Blick von der Holzterrasse ist herrlich eintönig: Wald, Wald und noch mal Wald. "Connect to Nature" (also frei übersetzt: Verbinde Dich mit der Natur), vermittelt Juliette Bon die Idee hinter dem Konzept, das Huttopia auf inzwischen rund 50 Anlagen in Frankreich und einigen anderen Ländern verfolgt. Den Platz in Wattwiller hat man vor fünf Jahren übernommen, die Zelt- und Wohnmobilstellplätze mit Cahuttes, Mobilheimen, Schindelwagen und kleinen Chalets ergänzt, die Natur drumherum aber weitestgehend in Ruhe gelassen. "Wir wollen so wenig wie möglich eingreifen, dabei aber dennoch so viel und nah in der Natur sein, wie möglich", erklärt Juliette Bon. Der große Respekt vor dem, was die Erde schafft und bietet, soll im Vordergrund stehen, im Denken und Handeln verankert und nachvollziehbar sein. So habe man beim Bau der komfortableren Unterkünfte auf dem Campingplatz zum einen die Eingriffe möglichst gering gehalten, zum anderen penibel darauf geachtet, dass das mit viel natürlichem Material in die Natur gebaute auch haltbar ist – und nicht nach drei Jahren schon wieder mit viel Energie und Aufwand erneuert werden muss. Die Cahuttes etwa sind aus langlebigem Douglasien-Holz gebaut. Auf Chemie für die Haltbarkeit könne man dadurch verzichten, sagt die Campground-Leiterin, die – selbst erst Ende 20 – ein ganz junges Team anführt. "Wir haben Vertrauen bekommen, das wir gerne in Form von Freundlichkeit und Service an unsere Gäste weitergeben", skizziert Bon.

Colmar, das nicht nur wegen der entspannenden Bootsfahrten einen Ausflug wert ist.

Zu schätzen wissen das vor allem Niederländer, Schweizer, die eigenen Landsleute und die Nachbarn aus Deutschland. "Wer zu uns kommt, der ist ein wenig wie in einer anderen Welt", meint Juliette Bon mit Blick auf die Baumriesen um uns herum: Und schiebt lächelnd nach: "Aber wenn man will, dann ist man auch schnell wieder in der normalen Welt, die nächste größere Stadt ist ja nur eine halbe Stunde entfernt." Sie meint wohl Colmar – das nicht nur nah, sondern auch einfach schön ist.

Aus der Stadt – in diesem Fall allerdings gut vier Stunden entfernt – sind auch Alex und Laura mit ihrer acht Monate alten Tochter Amrei gekommen. Von München aus ging’s mitten in den Wald bei Wattwiller. Den Camping-Luxus der Cahutte mögen auch die beiden gerne, gerade mit dem Nachwuchs sei das eine angenehme Art, ganz nah an der Natur Urlaub zu machen. Dass es wirklich Urlaub ist, dafür sorgt nicht nur der Beruhigungsfaktor Wald. Sondern auch der absolut beabsichtigte Null-Empfang in selbigem. Fernseher? Radio? W-Lan? Fehlanzeige! "Connect to nature" halt!

Die Verbindung zur Natur und die beruhigende Wirkung des Waldes genießen auch unsere Nachbarn. "Wir waren vor ein paar Jahren schon auf einer Huttopia-Anlage bei Versaille, damals noch mit dem Zelt. Wir kennen die nachhaltigen Ansätze und das naturnahe Konzept, da weiß man, was man erwarten kann und bekommt", erklären Laura und Alex aus München, warum sie ihr Urlaubsweg tief in den Wattwiller Wald geführt hat. Verirrt hat sich das junge Paar also keineswegs, die beiden schätzen es, mitten in der Natur zu sein, dass möglichst wenig angelegt und möglichst viel belassen wird, gefällt ihnen. Für die komfortablere Cahutte haben sich die Münchner vor allem wegen ihrer Mitreisenden entschieden. Amrei ist gerade acht Monate alt, es ist der erste Urlaub mit Kind. Zwei Drittel ihres Neun-Tage-Aufenthalts haben sie schon hinter sich, waren viel und meist zu Fuß in der Umgebung unterwegs. "Es ist echt nett hier", finden Laura und Alex, der Bewertungsdaumen geht klar nach oben.

Auch im Dunkeln schön: Die Zelthütten im Wald.

"Einfache und unvergessliche Momente" verspricht Huttopia für die Auszeiten in den Campingplätzen und Villages, die das Unternehmen in Frankreich, den Niederlanden und Nordamerika betreibt. Dabei folgt man dem Konzept, das Céline Bossanne und ihr Mann Philippe begründet haben. "Wir haben damals angefangen, weil uns etwas fehlte. Wir hatten zuvor zwei Jahre in Kanada gelebt und dort die Philosophie des Outdoor-Abenteuers, des Lebens in und mit der Natur kennen und lieben gelernt. Als wir dann nach Frankreich zurückkamen, mussten wir feststellen, dass es dort in dieser Art kaum etwas gab.

Die Naturerfahrung auf Zeltplätzen kam oft zu kurz", beschreibt Céline Bossanne. Den Campingplatz der eigenen Träume wollte man daraufhin selbst schaffen: "Einen, auf dem wir gerne mit unserer kleinen Tochter Urlaub machen würden", erinnert sich die Huttopia-Gründerin. Diese Vorgabe gilt auch 20 Jahre und viele neu gestaltete Anlagen später noch. Glamping-Optionen hin, Komfort-Plus her, den eigentlichen Mehrwert sieht man woanders: "Der Luxus – das ist die Möglichkeit, in der Natur zu sein und Abstand vom Alltag zu gewinnen", findet Bossanne.

Tief im Wald bei Wattwiller eröffnen sich viele Möglichkeiten, diesen Luxus zu genießen. Für Warm-, Kalt- und Garnicht-Duscher gleichermaßen...