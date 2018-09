Von Detlef Berg

Die Georgier sind ein stolzes Volk, sie rühmen die Schönheit ihrer Berge, ihrer Frauen, ihrer Literatur und ihrer Musik. Besonders stolz sind sie auf ihren Wein. Jüngste Ausgrabungen haben bestätigt, das die Wiege des Weins tatsächlich am Kaukasus stand. "Über achttausend Jahre lang wird auf dem Boden unseres Landes die Weintraube in Wein verwandelt", erklärt Abo Iaschaghaschwili. Der Schriftsteller, der auch als Touristenführer arbeitet, kennt sich auch in Sachen georgischer Wein gut aus: "Statt Fässer verwendeten die Weinmacher bei uns Tongefäße, die im Erdreich vergraben wurden.

Hintergrund INFORMATIONEN ■ Anreise: zum Beispiel mit Turkish Airlines über Istanbul, Preise ab 230 Euro Einreise: ein gültiger Personalausweis genügt zur Einreise ■ Unterkunft: Rooms Hotel Tbilissi, elegantes Designerhotel, DZ ab 135 Euro, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN ■ Anreise: zum Beispiel mit Turkish Airlines über Istanbul, Preise ab 230 Euro Einreise: ein gültiger Personalausweis genügt zur Einreise ■ Unterkunft: Rooms Hotel Tbilissi, elegantes Designerhotel, DZ ab 135 Euro, www.roomshotels.com; Fabrika Hostel, Zwei-Sterne-Hostel in einer früheren Näherei, perfekt für junge Besucher, DZ 53 Euro, www.fabrikatbilisi.com ■ Lesetipp: Constanze John: "Vierzig Tage Georgien - Unterwegs von Tiflis bis ans Schwarze Meer", Verlag Mairdumont, Ostfildern 2018 ■ Weitere Auskünfte erteilt www.visitgeorgia.ge; www.tourism-association.ge

Diese Methode ist jetzt wieder ganz modern. Avantgarde-Winzer der Natural-Wine-Bewegung in der ganzen Welt schwören darauf", erzählt er weiter. Lange Zeit wurden diese Weine nur für den Eigenbedarf produziert und erst gar nicht in Flaschen abgefüllt. Heute sind georgische Weine auch international gefragt, und in Tiflis (Tbilisi) können sie in zahlreichen Weinbars probiert werden.

Iaschaghaschwili schwört auf den Saperavi, den meistangebauten Rotwein, und bestellt sich in der Bar vom "Rooms Hotel Tbilisi" ein Glas vom rubinroten Marani Satrapezo Saperavi. Das Designhotel könnte im New York der 1930er Jahre stehen - schließlich diente das "Wythe Hotel" im Stadtviertel Williamsburg als Vorbild.

Die Einrichtung orientiert sich an der ursprünglichen Funktion des Gebäudes: "Hier war früher eine Zeitungsdruckerei, hier wurde so-wjetische Propaganda produziert", berichtet Iaschaghaschwili. Das Haus bietet aber mehr als industriellen Chic - die Lobby gleicht dank raumhoher gefüllter Bücherregale einem Antiquariat und ausgeblichene persische Teppiche sowie ausgewählte Vintage-Stücke verleihen Wohnlichkeit.

Für den nationalen Bezug sorgen einige georgische Schnitzereien. Die Ziegelwände sind großen Panoramafenstern gewichen und geben den Blick frei auf das geschäftige Treiben im angesagten Vera-Viertel. Chice Cafés, Restaurants, Boutiquen und elegant gekleidete junge Menschen prägen hier das Stadtbild.

Auch wenn immer mehr Touristen in der Stadt unterwegs sind, zählt Georgien noch zu den unentdeckten Regionen der Welt. Iaschghaschwili, der sein Land liebt und als "Gottesgeschenk" betrachtet, zitiert gern einen frühen Besucher: "Uralte Nation, der Alexander auf seinen Zügen schon begegnete, in der Völker sich fruchtbar mengen, russischen, türkischen, persischen Einflüssen unausgesetzt unterworfen, in eine der herrlichsten Landschaften unserer Erdkugel eingepflanzt, berühmt durch Lieder und Legenden und doch beschämend unbekannt uns Europäern", schrieb der Dichter Stefan Zweig als Vorwort zu Grigol Robakidses Roman "Das Schlangenhemd".

Gerade mal vier Flugstunden liegen zwischen Deutschland und Georgien, doch Kriminalität und Korruption hielten Reisende lange Zeit vom Besuch der Kaukasusrepublik ab, die flächenmäßig etwas kleiner als Bayern ist und lediglich vier Millionen Einwohner zählt. Seit einigen Jahren geht es aber spürbar aufwärts. Überall, in der Hauptstadt wie in der Provinz, ist ein bemerkenswerter Aufbaugeist nicht zu übersehen.

Tiflis ist Ausgangspunkt fast jeder Georgienreise. Einen guten Überblick bekommen Besucher von der alten Festung Narikala, die hoch über der Stadt liegt. Man sieht die Altstadt, in der Ferne die eintönigen und grauen Wohnblöcke aus der Sowjetzeit und die ultramodernen Bauten der Gegenwart, die der frühere Präsident Micheil Saakaschwili in die Stadtlandschaft setzen ließ. Die beiden silbernen Röhren eines futuristischen Gebäudes und die Friedensbrücke mit zehntausenden LED’s finden aber nicht die ungeteilte Zustimmung der Einwohner der Stadt.

"Das Geld für die Prestigebauten hätte man besser in die Sanierung der Altstadt investieren sollen", meint auch Alexander Iskandarov während einer Insider Tour. Viele der einst prächtigen Villen mit ihren charakteristisch verzierten Holzbalkons und von Weinranken überwucherten Innenhöfen mit verwinkelten Treppenaufgängen befinden sich in einem erbärmlichen Zustand. "Die Menschen wohnen hier auf engstem Raum und müssen sich Bäder und Küchen teilen", beschreibt Alexander die bedrückende Wohnsituation vieler Familien. Viele der baufälligen Häuser scheinen verloren, andere wurden inzwischen aufwendig renoviert. Zu fast jedem Haus weiß Alexander interessante Geschichten zu erzählen. Eine Villa sei nur deshalb nicht dem Abriss zum Opfer gefallen, weil Stalins Leibarzt in ihr wohnte. Andere Gebäude wurden von Investoren aufwendig saniert und erstrahlen wieder in altem Glanz. Sie beherbergen zumeist luxuriöse Apartments oder Büros.

Renoviert ist auch ein prunkvolles Herrenhaus im verwunschenen Sololaki-Quartier, das früher dem sowjetischen Schriftstellerverband gehörte und auf dessen Terrasse kostbare Villeroy & Boch-Keramikfliesen liegen. Heute dient das Writer’s House als Begegnungs- und Austauschort für Künstler und Schriftsteller. Abo Iaschaghschwili liebt besonders den lauschigen Garten der Villa und das Literaturcafé, in dem Tekuna Gachechiladze, eine in New York ausgebildete Küchenchefin, Regie führt. "Sie versteht es, traditionelle Gerichte zeitgemäß zu interpretieren und kombiniert sie mit den neuesten kulinarischen Trends aus aller Welt", berichtet Iaschaghschwili, während er mit sichtlichem Genuss Chakhapuli, einen Lammeintopf mit Estragonsauce, genießt.

Mit seinen Gedanken ist er aber in Frankfurt. Denn im Oktober ist Georgien dort Gastland auf der Buchmesse und Iaschaghschwili wird dabei sein, wenn dem deutschen Lesepublikum unter dem doppeldeutigen Motto "Georgia - Made by Characters" über 600 Bücher vorgestellt werden. Die Werke, verfasst mit den 33 Buchstaben des georgischen Alphabets - sie zählen zu den ältesten Schriftzeichen der Welt und sind kunstvoll geschwungen - stehen ebenso im Fokus wie die Charaktere dahinter, die Autoren, Künstler und andere georgische Persönlichkeiten.

Sein auch in Deutschland verlegtes Buch "Royal Mary", geschrieben als Geschichtsbuch und teils als Krimi, zeigt das Tiflis des 19. Jahrhunderts - eine spannende Lektüre.

Iaschaghaschwili ist auch Bergführer. "Dort kann ich mich erholen, bekomme Inspirationen für meine literarischen Arbeiten und lerne viele Menschen in abgelegenen Bergdörfern kennen", erzählt er.

Der Kontrast zu Tiflis könnte kaum größer sein - auf der Landstraße quälen sich überladene Lastwagen aus den Nachbarländern Russland, Türkei oder Armenien bergauf. Am Straßenrand verkaufen Bauern frisches Obst, Honig und Tschurtschchela. "Das sind georgische Snickers, die es in vielen Farben gibt", lacht Abo. "Dabei werden Wal- oder Haselnüsse auf eine Schnur gezogen und mit angedicktem Traubensaft überzogen". Nach 30 Kilometern taucht bei Mzcheta mit der Sweti-Zchoweli-Kathedrale einer der wichtigsten Wallfahrtsorte auf. Die Alte Heerstraße führt weiter nordwärts in Richtung Hoher Kaukasus.

In Kasbegi - auf 1 700 Meter Höhe kurz vor der Grenze zu Russland gelegen - wird das Tal von schneebedeckten Gipfeln begrenzt. Auf einer Anhöhe klammert sich die Gergeti-Kirche an die schroffen Felsen, dahinter erhebt sich majestätisch der zuckerhutförmige Gipfel des Kasbek auf über 5 000 Meter Höhe. Spätestens hier versteht jeder Besucher, warum Iaschaghschwili sein Land als Gottesgeschenk betrachtet.