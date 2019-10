Von Robin Daniel Frommer

Mediterranes Klima bis in den Spätherbst. Im Sonnenlicht glitzern-des Wasser, Parks und Uferpromenaden mit kultiviertem tropischem Pflanzenwuchs. Bis an die Ufer des Lac Léman reichende Rebflächen auf den steil ansteigenden Weinterrassen des Lavaux - und gegenüber das imposante Panorama der Savoyer Alpen. An manchen Tagen reicht der Blick bis zum Montblanc-Massiv.

Anreise: Der nächstgelegene größere Flughafen liegt in Genf. Die Anreise per Bahn zum Waadtland ist besonders reizvoll, da die Züge zwischen Seeufer und Weinterrassen fahren. Mehrtagestickets wie der Swiss Travel Pass (in der 2. Kl. ab 232 CHF) und Swiss Travel Pass Flex (in der 2. Kl. ab 267 CHF) unter www.sbb.ch/de. Reisende mit Pkw nutzen die Autobahn A1 / A12 (E 25 / E 27). Infos bei der Interessengemeinschaft Alpenpässe (www.alpen-paesse.ch) oder dem Onlineportal des Tunnels am Großen St. Bernhard (www.letunnel.com). Ausflüge: Auf dem See ziehen die Belle-Époque-Dieselschiffe "Vevey" und "Italie" das ganze Jahr ihre Bahnen, während die größeren Schaufelraddampfer nur bis Mitte Oktober ihren Dienst versehen (www.cgn.ch). Eine Führung durch das einzigartige Weinbaugebiet Lavaux wird noch bis Ende Oktober jeden Sonntag organisiert. Weitere Infos beim OT Montreux-Vevey, Tel. 08 48 86 84 84, www.lavaux-unesco.ch.

Das Auge schwelgt geradezu im überreichen Angebot dieser herrlichen Landschaft, bis prächtige Schaufelraddampfer aus der Belle Époque unwillkürlich alle Blicke auf sich ziehen: Die Beflaggung der schwimmenden Salons offenbart einen wichtigen Wesenszug der Suisses romands, der gut zwei Millionen Einwohner der französischen Schweiz: Man mag sich hier auf vielfältige Weise - Mode, Musik, Küche - an Frankreich orientieren, im Zweifel betont man aber ebenso nachdrücklich das Eidgenössische.

Der Lac Léman - nur die Genfer versuchen, ihn als Genfer See für sich zu vereinnahmen - zählt zu den von Natur und Wohlstand besonders reich bedachten Regionen Mitteleuropas. Neben drei privilegierten Schweizer Kantonen - Genf, Waadtland und Wallis - grenzt auch das weithin ländlich gebliebene französische Département Haute-Savoie an den Lemaner See. Die gemeinsame französische Sprache hilft, ursprüngliche Unterschiede zwischen der einst calvinistisch reformierten Nordseite und dem katholischen Südufer fast vergessen zu machen.

Der halbmondförmige See ist mit einer Tiefe von bis zu 310 Metern und einer Fläche von 581 Quadratkilometern das bedeutendste Binnengewässer Zentraleuropas. Auf der Schweizer Seite wird der Genfer See von den Waadtländer Alpen und vom Jura begrenzt. Auf den Steilhängen seines Nordufers recken sich die Gutedel-Reben des Lavaux zur Sonne. Vielleicht schon seit Menschengedenken. Wahrscheinlich ist diese uralte - hier "Chasselas" genannte - und aus dem Jordantal oder Oberägypten stammende Rebsorte im Gepäck der Römer an den Lac Léman gelangt. Gesichert scheint auch, dass Zisterzienser hier bereits im 12. Jahrhundert die ersten von Natursteinmauern eingefassten Weinterrassen angelegt haben. Heute genießt das Lavaux Anerkennung und Schutz der Unesco als Weltkulturerbe. Weinbau ist der älteste und bis heute wichtigste Erwerbszweig des Lavaux. Keine andere Branche ist in der Region ähnlich tief verwurzelt; selbst die Schifffahrt kann mit dieser Tradition nur bedingt konkurrieren - trotz ihrer bestens erhaltenen, teils hundertjährigen Dampfer.

Bei Dézaley und rings um Saint-Saphorin sind die Mauern und Weinterrassen in bis zu 20 Etagen übereinander angelegt. Kein Winkel, kein Faltenwurf der Steilhänge, der hier nicht für den Weinbau genutzt wird. Kleine, aber feine Appellationsgebiete wie Lutry (89 ha), Villette (176 ha), Epesses (133 ha), Calamin (16 ha), Dézaley (54 ha), Saint-Saphorin (130 ha) und Chardonne (120 ha) bilden eine einzigartige, scheinbar homogene Kulturlandschaft. Doch die Böden sind unglaublich vielfältig: Kies, Sand, Lehm, Mergel, Molasse, Kalkstein und Nagelfluh wechseln sich im Lavaux ab und geben jeder Appellation ihren spezifischen Charakter. Der Chasselas, der das Lavaux unumstritten regiert, ist ein leichter, frischer, fruchtbetonter Weißwein von blassgelber Farbe, der überwiegend trocken ausgebaut wird.

Die Winzer am Lac Léman, so weiß der Volksmund, können mit der wertvollen "Hilfe der drei Sonnen des Lavaux" rechnen. An den steilen Hängen genießen die Rebstöcke ohnehin eine sehr gute Sonneneinstrahlung, der See wirkt wie ein zusätzlicher Spiegel und das Mauerwerk speichert die Wärme. In den traditionsbewussten Dörfern sind die Winzer bis heute (fast) unter sich geblieben. Nicht wenige der zumeist dreistöckigen Wohnhäuser der wohlhabenden Weinbauern gehörten früher zu einem mittelalterlichen Konvent oder haben sogar römische Wurzeln.

Ein Mikroklima, wie geschaffen für die winterflüchtige Prominenz. Charlie Chaplin ließ sich hier 1953 nieder, nachdem er in Amerika ins Visier der Kommunisten-Jäger geraten war. Heute ist sein ehemaliger Familiensitz bei Corsier-sur-Vevey ein bei Jung und Alt beliebtes Ausflugsziel, das neben dem kreativen Menschen Chaplin auch den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm lebendig werden lässt.

Der größte Schweizer Architekt Le Corbusier (1887-1965) hat seinen Eltern beim Dorf Corseaux ein kleines Wohnhaus ans Ufer des Genfer Sees gebaut, das inzwischen Teil des von der Unesco geschützten Werks des Architekten ist. "Maßgabe beim Bau der Villa Le Lac war", so berichtet Kurator Patrick Moser, "ein Wohnhaus für zwei ältere Menschen ohne Personal, aber mit Haustieren zu schaffen". Und: "Die teils aus Aluminium und Stahl konstruierte Villa Le Lac wäre 1923 in europäischen Großstädten Avantgarde gewesen. In Corseaux kam sie einem Ufo gleich." Michael Schumacher, Phil Collins, Shania Twain lebten hier zeitweilig. Das Aufnahmestudio der Rockband Queen um den charismatischen Sänger Freddy Mercury ist heute ein Museum in Montreux.

Dem alljährlich im Juli stattfindenden Line-Up von Spitzenmusikern beim Montreux Jazz Festival ist es zu verdanken, dass die überschaubare 25.000- Einwohner-Stadt bei Musikliebhabern in aller Welt bekannt ist. Es gibt so gut wie keine internationalen Spitzenmusiker oder -orchester, die hier nicht gespielt haben. Selbst die 2018 verstorbene Souldiva Are-tha Franklin gastierte 1971 hier, dank der Hartnäckigkeit des damaligen Festivaldirektors Claude Nobs (1936-2013). Dabei mied die Sängerin aus Memphis später jedes Flugzeug. Aber das ist eine andere Geschichte.