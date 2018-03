Von Manfred Ofer

Verona. Die Stadt der Liebe gibt es nicht. Wenn es um die Trutzburgen der Romantik geht, bieten Venedig, Paris oder Verona den gleichen Beschiss. Warum? Weil es um große Gefühle geht, die durch schöne Gedanken entstehen. In der französischen Hauptstadt klettern Studenten in der Nacht auf Bäume, um verliebten Pärchen ein Ständchen zu bringen, was in der Serenissima die Gondoliere anstimmen. Für menschenrechtsverletzende Gagen. Versteht sich. In Verona machen sie es mit einem berühmten Balkon. Und auch der ist nicht echt.

Hintergrund "Kein Hindernis aus Stein hält Liebe auf, was Liebe kann, das wagt sie auch!" Mit Zeilen wie diesen erobert William Shakespeare die Herzen seiner Leser bis heute im Sturm. Und die berühmte Balkonszene aus "Romeo und Julia" machte aus dem italienischen Verona einen Wallfahrtsort für Verliebte. Die besuchen jedes Jahr in großer Zahl den Hinterhof in der Via Capello, den sie für den Ort des legendären Dates halten. Dort schreiben sie Liebesgrüße an die Wände, greifen nach Julias bronzener Brust und kämpfen um einen Logenplatz auf eben jenem Balkon, der in Wahrheit ein Sarkophag ist. Ein makabrer Scherz, der bis heute die Stadtkasse füllt. Wenn es stimmt, dass Liebe blind macht, dann treten jedes Jahr verliebte Pärchen aus aller Welt den ultimativen Beweis an. Für ein paar Euro mehr bekommt man in Verona eine romantische Illusion serviert. Shakespeare sei Dank. Dabei hat sogar der Maestro ein wenig abgeschrieben. Wie? Das wussten Sie nicht? Luigi da Porto hieß der gute Mann, der schon 1531 eine Novelle über das berühmte Liebespaar geschrieben hat. Ein Italiener. Madonna, welch Ironie! Fake wohin man sieht. Jetzt aber mal ehrlich. Juckt einen das? Letztendlich ist es doch der Job eines Poeten, uns genau die Träume zu verkaufen, wegen denen wir am liebsten gleich in die weite Welt hinausziehen würden. Wie heißt es doch so schön in jener Szene auf dem Balkon? "Es war die Nachtigall und nicht die Lerche".

"Se ami qualcuno, portalo a Verona!" In Italien weiß das jedes Kind. Ich bekomme den Satz bei meinem Wiedersehen mit meiner Freundin Antonella beigebracht: "Wenn du jemanden liebst, bring ihn nach Verona!" Kennengelernt haben wir uns im Frühling in Trient. Ich saß mit meinem Espresso vor einem Kaffeehaus. Sie erinnerte mich an Amy Winehouse. Das Beste aber kommt zum Schluss: Antonella jobbt als Tour-Guide.

Und weil wir zum Einschlafen die gleiche Musik hören, stand schon nach dem ersten Frühstück fest, dass wir uns in Verona wiedersehen. Warum ausgerechnet da? Weil sie an der Universitá degli Studi di Verona Fortpflanzungswissenschaften studiert. Und, ach ja, wegen Romeo und Julia. In die Stadt, die schon Goethe und Shakespeare in ihren Bann gezogen hat, kommt man am schnellsten mit dem Flugzeug, am bequemsten mit der Bahn und am abenteuerlichsten mit dem Auto.

"Nimm lieber den Zug", riet mir meine Freundin mit mütterlichem Blick. Warum Antonella? Wegen der Verrückten im Straßenverkehr. Das letzte Mal, dass ich südlich vom Brenner Zug gefahren bin, hat mich ein Streik kalt erwischt. "Fahr trotzdem mit der Bahn", beschwor sie mich. Also tat ich es. Und so sitze ich nun in einem Zug, der mich zum Hauptbahnhof an der Porta Nuova bringt.

Im Schnitt sammeln sich 10 000 Briefe pro Jahr im roten Briefkasten in Verona.

In meinem Reiseführer steht, dass Verona dem Gedenktag ihres Märtyrers, dem Heiligen Petrus, entgegenfiebert. Die Gläubigen haben ihm mit der Chiesa di Sant‘ Anastasia das größte gotische Gotteshaus der Stadt gewidmet. Ursprünglich standen dort zwei kleinere Kirchen, die der Gotenkönig Theoderich errichten ließ. Der Eroberer starb 526 friedlich im Bett. Der Heilige ein paar Jahrhunderte später mit einer Axt im Schädel. Und die zweihundert Ultras des AC Mailand, die im Zug randalieren, haben scheinbar alle ein Brett vor dem Kopf. Die Bande von Langobarden ist auf dem Weg zu einem Match in Verona. Dass die ausgerechnet heute in der Stadt der Liebe kicken, denke ich, kann Antonella unmöglich wissen. Als wir im Bahnhof einfahren, gehen fast alle Fenster zu Bruch. Der Männerchor treibt mich auf den großen Platz vor der Eingangshalle, wo winkend meine Freundin steht. Mit einem breiten Lachen und einem Schal von Hellas Verona. Den bekomme ich als Willkommensgeschenk um den Hals gehängt. Für ein Eis geht es in die mittelalterliche Altstadt. Das Beste servieren sie angeblich in den Gelaterias gegenüber vom Castelvecchio.

In der Festung herrschte bis 1387 das Geschlecht der Scaliger über Verona. Heute beherbergt der martialische Bau ein Museum mit einer erlesenen Sammlung alter Meister. Der mit Zinnen bewährte Ponte Scaligero, der die Etsch überspannt, diente der Besatzung früher als Fluchtweg. Während die Sonne über das rote Mauerwerk wandert, plätschert zu unseren Füßen der Strom sanft dahin. Das Castelvecchio ist ein beliebter Ort, an dem man sich zum Date trifft.

Anreise: Die Lufthansa bietet Hin- und Rückflüge von Frankfurt am Main ab 159 Euro an. Vom Flughafen Verona sind es 12 Kilometer ins Zentrum. Zum Hauptbahnhof Porta Nuova fahren regelmäßig Busse ab. Übernachten: Nur einen Steinwurf weit weg von der Casa di Giulietta befindet sich das Bed & Breakfast Casa Coloniale an der mondänen Piazza delle Erbe gelegen. Der Familienbetrieb ist in einem schönen alten Haus untergebracht und verfügt über drei gepflegte und kreativ eingerichtete Zimmer: Rot, Grün und Blau. DZ mit Frühstück ab 65 Euro. Unbedingt machen: Vor dem Besuch der Casa di Giulietta in der Via Cappello 23 noch schnell ein paar romantische Zeilen an Julia schreiben. Eine exakte Adresse ist nicht nötig. Wenn Liebesbriefe an "Julia. Verona" adressiert beim Postamt der norditalienischen Stadt eingehen, weiß dort jeder sofort Bescheid. Eine Antwort kann mal mehr, mal weniger Zeit in Anspruch nehmen, aber sie kommt ganz sicher.

Verona ist voller magischer Plätze, die vom Reichtum ihrer Geschichte künden. Einer davon befindet sich hier am Corso Castelvecchio, ein anderer ist die Piazza Brà an der berühmten Arena, und dann ist da noch der Ponte Pietra, die alte Römerbrücke, die auf den Hügel von San Pietro führt. Immer wenn die Einheimischen dem Alltag entfliehen möchten, begeben sie sich zu einem von diesen Plätzen, die sie als Kraftorte schätzen.

Millionen von Touristen hingegen wandeln auf den Spuren einer Romanze, die es nie gab. Die Rede ist von Romeo und Julia. Von der Piazza delle Erbe, dem alten Gewürzmarkt, mit seinen mondänen Renaissancefassaden und hübschen Lokalen, sind es nur ein paar Schritte bis zur Casa di Giulietta. Das Haus der Julia. Dort hat sie gelebt, dort hat sie geliebt und ihrem Romeo auf jenem Balkon ihr zerbrechliches Herz geschenkt. Wenn es nach Shakespeare geht.

Auf dem Weg dorthin verharren wir auf der Piazza Brà vor der Arena di Verona. Das gigantische Aushängeschild römischer Gloria wurde noch vor dem Kolosseum erbaut und diente damals wie heute als Bühne der schönen Künste. Jede Zeit hat ihre Stars. In den Tagen, als noch die Cäsaren in der Loge saßen, waren das die Gladiatoren, die zum Abschlachten das Rund betraten. Heute jubelt das Publikum den Heldentenören zu, die bei den Opernfestspielen im Sommer mit Verdi und Puccini um die Gunst der Herzen singen.

Im Schatten des Amphitheaters laden Restaurants zum Verweilen ein. Wir bleiben vor einer Karte stehen, die mit fabelhafter Pasta lockt. In den lauen Sommernächten, wenn hier ohne Reservierung gar nichts geht, breiten die Einheimischen gar ihre Picknickdecken auf der Piazza aus, um der Musik aus der Arena zu lauschen. Nur heute nicht. Dafür stehen plötzlich, wie aus dem Nichts, drei fesche Burschen vor unserem Tisch. In historischen Kostümen, mit Gitarren und direkt aus Madrid. Gott ist ein Meister im Improvisieren. Das Trio stimmt einen Fandango an. Hach, welch Glück.

Gut gelaunt spazieren wir anschließend zur Via Capello. Romantiker aus aller Welt pilgern jedes Jahr hierher, um das Haus der Julia mit dem berühmtesten Balkon der Literaturgeschichte zu sehen. Und die scheinen alle heute aufzuschlagen. Schon im Eingang herrscht Gedränge. An den Wänden stehen Liebesschwüre in allen Sprachen. Mit Filzstift aufgetragen. Wer es nicht an die Kultstätte in Verona schafft, muss übrigens nicht verzagen.

Denn der Briefkasten der Julia steht im Innenhof des Gebäudes und ist heute so berühmt wie der Balkon. Seit 1975 kümmert sich der "Club di Giulietta" um die Korrespondenz aus aller Welt. Rund zwanzig ehrenamtliche Sekretäre lesen und beantworten die Briefe stellvertretend für das fiktive Mädchen. In vielen Fällen handelt es sich um ergreifende Zeilen von jungen Damen, die sich ihren Liebeskummer von der Seele schreiben. Jeder Brief wird individuell beantwortet.

Weniger einfühlsam geht es derweil unter dem Balkon zur Sache. Eine Japanerin hat sich dort oben in Positur geworfen, um sich ablichten zu lassen. Mehr als ein Dutzend Hobby-Paparazzi nimmt sie ins Visier. Noch größer ist die Meute, die sich auf die Bronzestatue der Julia stürzt. Die Mär besagt, dass jedem, der die rechte Brust berührt, Glück in der Liebe beschieden sein wird. Es wird hemmungslos gegrapscht. Die Stelle ist ganz abgenutzt. Übrigens wurde die Figur erst 1972 aufgestellt.

Das Haus stammt hingegen aus der Renaissance, doch eine Julia hat nie darin gelebt. Einst als Gasthaus, später als Stall benutzt. Und der Balkon? Wurde im 20. Jahrhundert aus einem alten Sarkophag gezimmert und an der Fassade angebracht. Wir verlassen die Stätte der inszenierten Romantik und begeben uns auf den Hügel von San Pietro mit seinem hübschen Park. Der Blick von hier ist traumhaft. Noch so ein magischer Ort, an dem sich verliebte Paare in Verona treffen. So wie jetzt, da die Dämmerung das Gold der Abendsonne in die Etsch fließen lässt.