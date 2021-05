In Burgtiefe hingegen ist es trubelig am Strand; hier baute Arne Jacobsen Anfang der Siebziger eine bis heute umstrittene Feriensiedlung. Foto: Lerchenmüller

Von Franz Lerchenmüller

Morgenstund’ kennt noch gar keine Eile, denkt sich der Wanderer, und versucht, langsam auf Betriebstemperatur zu kommen. Immerhin liegen 75 Kilometer Strecke vor ihm, immer im Uhrzeigersinn um Fehmarn herum, immer das Meer zur Linken. In zwei Tagen sollte das zu machen sein, und werden es drei, spielt es auch keine Rolle.

Erst einmal heißt es ankommen, loskommen, reinkommen. Überall frischgeschorene Schafe, hinter ihnen am Himmel drehen sich große, weiße Mercedessterne: Die 70 Windkraftanlagen sind längst die modernen Wahrzeichen Fehmarns geworden. Noch ist der Wanderer am langen Strand allein. Allein mit dem Klackern und Klirren der Kiesel, mit dem Gurren der Tauben im nahen Wäldchen, mit dem großen Containerschiff, das weit draußen nach Süden zieht.

In Staberhuk beginnt der Ernst-Ludwig-Kirchner-Weg. Von 1912 bis 1914 verbrachte der Maler jeden Sommer auf Fehmarn. Er schwärmte von "Südseereichtum" und malte rund 120 Bilder. Es sind Ansichten von Bauernscheunen, aber auch von Mädchen in leuchtendem Orange, die an Südseeschönheiten erinnern, nicht an die Töchter des Leuchtturmwärters Ernst-Friedrich Lüthmann, in dessen Häuschen er stets Quartier nahm.

Die Küste mit ihren rundgewaschenen Felsblöcken im Wasser ist fast so geblieben wir damals: Fehmarns wilder Südosten. Das Geröll aus schwarz-weißen Feuersteinbrocken gab es schon, genauso wie die piepsenden Austernfischer. Schwarzblaue Miesmuschelschalen türmen sich fast einen Meter hoch, es riecht süßlich nach Holunderblüten und faulig nach vermoderndem Tang.

Gehen, gehen, gehen. Immer weiter gehen. Irgendwann wandelt sich der Pfad in einen Bohlenweg aus Plastik: Achtung, hier beginnt Spaß-Fehmarn! Drei weiße Hochhäuser mit cremefarbenen Balkons ragen 17 Stockwerke hoch aus dem flachen Land. Arne Jacobsen, der Architektur-Weltstar aus Dänemark, hat das Ferienzentrum Burgtiefe entworfen, eröffnet wurde es 1971: Das Ensemble aus gläsernen Promenadengängen, einem Spaßbad, den drei Wohntürmen und wellenförmig geschwungenen Wohnwaben wurde unter Schutz gestellt – und jetzt lautet die große Aufgabe, den ungeliebten Klotz am Bein in ein neues Schmuckstück zu verwandeln.

Es ist die Vielfalt, es sind die Kontraste, die Fehmarn besonders machen. Abgeschiedene Küsten wechseln mit touristischen Brennpunkten, Natur liegt neben Geschichte, mal herrscht wunderbare Stille, dann wieder tobt quirlig-aufgedreht das Urlauberleben. Das nahe Burgstaaken etwa gibt sich maritim, mit U-Boot und Seenotrettungskreuzer zum Anfassen, Infotafeln, die Wasservögel und Ostseefische erklären und Fischbötchen, die Nachschub für Fischbrötchen liefern.

Nur ein paar Kilometer weiter haben Uferschwalben ihre armtiefen Röhren in den Sand der Steilküste gegraben. Zwischen 500 und 2000 Paare, je nachdem, wie viele den Rückweg aus Afrika geschafft haben, bilden hier jedes Jahr die zweitgrößte Kolonie Schleswig-Holsteins. Hier kommt erstmalig die Fehmarnsundbrücke in Sicht. 1963 wurde das 963 Meter lange Bauwerk mit seinen sieben Betonpfeilern für den Verkehr freigegeben. In ihrer Ausgewogenheit und ihrer Beschränkung auf das Wesentliche ist sie auch heute noch schön. Das passende Bild, um den Tag zu beenden.

Der nächste Morgen in Lemkenhafen beginnt mit rosa-goldenen Madonnenwölkchen im Stil italienischer Meister. Wie eine flache, silberne Schale liegt die Orther Reede im Morgenlicht. Hinter dem Flügger Leuchtturm wartet ein Stück persönlicher Geschichte. "Jimi Hendrix Fehmarn. Love and Peace Festival 4.-6. September 1970" steht auf einem mannsgroßen Stein unter dem Relief einer Elektrogitarre. An Liebe und Frieden erinnert sich der Wanderer dabei nicht. Wohl aber weiß er noch von Matsch und Regen, von Hells Angels, die mit Schlagstöcken in Zelte eindrangen und Eintrittskarten kontrollierten und in der letzten Nacht, als sie nicht bezahlt wurden, das Büro des Veranstalters abfackelten.

Kurz dahinter, über dem Vogelschutzreservat Wallnau, steigen fünf Graureiher hoch. Das Beobachtungszentrum öffnet erst um zehn. Doch eine Tafel davor zeigt Säbelschnäbler, Brandenten, Regenbrachvögel und Bekassinen. Dieser Tage erst haben die Mitarbeiter wieder durchgezählt und sind auf 60 verschiedene Arten gekommen.

Kleine Seen, Schilfgürtel, Strandwälle und Kiesstreifen bilden im Nordwesten eine Patchwork-Landschaft. Am Bojendorfer Strand kullert zwischen angespültem Tang ein kleiner Stein von zartem, milchigen Schimmer, mit einer faserigen Struktur im Inneren. Es ist ein Stück Ostseejade, Faserkalk, das schönste nur denkbare Souvenir einer Strandwanderung.

Am nördlichsten Punkt der Insel, der Markelsdorfer Huk, biegt die Küste nach Osten ab. Aber es dauert und dauert, bis endlich Puttgarden in Sicht kommt. Im Fährbahnhof hat die Reederei Scandlines einen kleinen Raum zum Thema Belttunnel eingerichtet. 18 Kilometer lang soll er werden. Dafür wird unter Wasser ein 16 Meter tiefer und 100 Meter breiter Graben in den Belt gezogen. Dies wird Tausende Tonnen von Segment aufwühlen, Fische verjagen und Schweinswale verstören. Ohnehin knappes Land auf der Insel droht, für die Verbreiterung der Straße und den Ausbau der Bahntrasse verloren zu gehen.

Zehn, 15 oder sogar 20 Milliarden Euro für eine Zeitersparnis von gerade mal 35 Minuten und ein Verkehrsaufkommen, das unter dem einer Bundesstraße liegt – wo bleibt da der Sinn? Darüber grübelt der Wanderer lange. Die einzigartige Natur dieser schönen Ostseeinsel hat er längst in sein Herz geschlossen. Und wenn er wiederkommt, will er sie neu entdecken können – in all ihrer ursprünglichen Vielfalt.

INFORMATIONEN

Anreise: Mit der Bahn geht es von Hamburg über Lübeck nach Burg oder Puttgarden, mit dem Pkw auf der A 1 von Hamburg über Lübeck auf die Insel.

Übernachten: "IFA Fehmarn Hotel & Ferien Centrum": direkt am Strand gelegene Ferienwohnungen, die auch als Hotelzimmer mit Frühstück oder Halbpension gebucht werden können, ab 51 Euro pro Nacht (www.ifa-fehmarn-hotel.com);

"Ferienhof Presener Deichkrone": Ferien-Bauernhof für Familien mit Kindern mit Ponyreiten, Eiersammeln und Ausmisten, ab 65 Euro (www.presener-deichkrone.de)

Essen und Trinken: "Doppeleiche": Italiener in der Altstadt, der auch Wildklopse und Scholle serviert sowie Übernachtungen anbietet (DZ plus Frühstück ab 92 Euro, www.doppeleiche.com); "Aalkate": Hier gibt es Räucherfisch in jeder Form, Matjes in Marinaden und originelle Fischbrötchen (www. original-aalkate-fehmarn.de)

Weitere Auskünfte: Tourismus-Service Fehmarn, www.fehmarn.de