Von Gerd Otto-Rieke

Was für ein Prachtexemplar der Menschheitsgeschichte: die Akropolis. Ihr Anblick, ihre Ausstrahlung sind der Höhepunkt jeder Athen-Visite. Kein Wunder, gilt die Akropolis doch als das Symbol für Demokratie und Zivilisation. Im 5. Jahrhundert lies Perikles die Akropolis auf dem Heiligen Felsen über der Stadt errichten, nachdem zuvor im Krieg gegen die Perser die alte Befestigungsanlage vollständig zerstört wurde. Die in dieser Zeit entstandene attische Demokratie gilt als Begründerin einer auf dem Prinzip der Volkssouveränität gegründeten politischen Ordnung.

INFORMATIONEN Anreise: Linienflüge nach Athen gibt es von allen größeren deutschen Flughäfen, zum Beispiel mit Lufthansa und Aegean Airlines. Für den Flughafen-Transfer empfiehlt sich der Bus X95. Er fährt alle 15 Minuten zum Syntagma-Platz. Die einfache Fahrt kostet sechs Euro (Senioren drei Euro, Tickets an der Bude an der Haltestelle). Terminhinweis: Pfingsten fällt in Deutschland auf den 9./10. Juni, wird aber in Griechenland am 16./17. Juni gefeiert. Auskunft: www.visitgreece.gr und www.whyathens.com

Da die Akropolis täglich Tausende Touristen anzieht, sollten Besucher frühmorgens oder spätnachmittags kommen. Geduld ist hier allerdings immer vonnöten, denn das Besucher-Management besteht aus Aufsehern mit Trillerpfeifen und wedelnden Armen. Zum anderen bewährt sich festes Schuhwerk. Das eignet sich nicht nur für die Akropolis-Kraxelei, sondern auch für die Straßen der Stadt, von denen viele auf Ausbesserung warten.

Athen, so reich an Geschichte, erinnert kaum an öffentlichen Plätzen an die Großen der Antike. Das Standbild von Perikles am Rathaus ist eine seltene Ausnahme. Sich auf eine Odyssee durch die Gassen zu begeben, vorbei an vielen kleinen christlich-orthodoxen Gotteshäusern, gehört aber dazu. Auf Touristen eingestellt sind die Stadtteile Pláka, Psyri und Monastiráki nördlich der Akropolis. Hier gibt es günstige Klamotten, Lederwaren und Schmuck sowie jede Menge Souvenirs. Doch auch ausgefallene Spezialgeschäfte bieten ihre Waren an, wie etwa Polster- und Gardinenstoffe in der Straße Kalamiotou oder Korbwaren in der Pallados.

Der Flohmarkt rund um den Monastiraki-Platz (U-Bahn-Station) ist allerdings keine Fundgrube für preiswerte Antiquitäten, sondern eine Ansammlung weiterer Shops. Leerstehende Läden gehören aber auch zur Realität. Leckere Nuss- und Mandelknabbereien gibt es bei Straßenhändlern. Bei Niederschlag tauchen wie aus dem Nichts Scharen von Schirmverkäufern auf.

Unzählige Restaurants locken Besucher mit typischen griechischen Speisen wie Zaziki, Moussaka und Bifteki. Wer es zur Mahlzeit gern etwas abgeschiedener mag, findet in Anafiotika zur Ruhe. Am Nordosthang der Akropolis gelegen, erinnert das verwinkelte Viertel an ein Kykladendorf.

Auch das Mustern der Wachablösung am Parlamentsgebäude sollte man absolvieren. Das Spektakel der Präsidialgarde am Syntagma-Platz findet stündlich statt. Die Tracht der Soldaten wurde angeblich von Amalie von Oldenburg entworfen, die als Gattin des Wittelsbachers Otto auch Königin von Griechenland war.

Als erster König von Griechenland regierte Otto von 1832 bis 1862. Dann jagten ihn die Hellenen davon. Er hinterließ das von Friedrich von Gärtner erbaute Residenzschloss (heute Parlament), eine neue Art der Verwaltung (die "Bavarokratia") und das Reinheitsgebot für Bier. Ob die Farben Blau und Weiß in der Flagge Griechenlands bajuwarischen Ursprungs sind, ist umstritten.

Während König Otto in seinem Bamberger Exil von den Griechen eher weniger vermisst wurde, genoss ein anderer Deutscher etwas später mehr Achtung: der Kaufmann und Archäologe Heinrich Schliemann. Das Mausoleum des Troja-Ausgräbers befindet sich auf dem Ersten Friedhof in Athen (Straße Loginou). Hier ruht auch die hochverehrte Sängerin, Schauspielerin und Politikerin Melina Mercouri (von Deutschen oft verwechselt mit Nana Mouskouri).

Vom zentral gelegenen "Hausberg" Lycabettus aus hat man einen prächtigen Blick auf Akropolis und Ägäis. Man kann hinauf wandern oder die Seilbahn nehmen. Alternativen: der Blick vom Strefi-Hügel im Norden des Stadtteils Exarchia, dem Philopappos-Hügel (auch Musenhügel) südwestlich der Akropolis oder dem Pnyx-Hügel westlich der Akropolis.

Wer Zeit hat, macht einen Abstecher nach Piräus, zum Yachthafen und seinen Stränden, beispielsweise zu dem am Nationalen Schifffahrtsmuseum. Etwa eine halbe Stunde dauert die Fahrtzeit per U-Bahn - es lohnt sich.

Dass Athen durch Antike und Neuzeit bis in die Gegenwart zum Mittelpunkt griechischer Kultur geworden ist, dafür hat die attische Demokratie die Grundlagen geschaffen. Mit dem griechischen Vorbild hat man sich übrigens erst im 18. Jahrhundert wieder befasst und die heutigen Formen der Demokratie entwickelt.