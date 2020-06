Von Carsten Heinke

Um Flüsse, Täler oder Straßen zu überwinden, wurden unzählige Bauwerke konstruiert. Zu den sonderbarsten gehört die 700 Jahre alte Krämerbrücke in Erfurt. Sie ist die bekannteste Sehenswürdigkeit der Landeshauptstadt Thüringens. Doch so, wie man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennt, ist auch diese Brücke unter all ihren hübschen Häusern leicht zu übersehen. Wer sie passiert, läuft durch eine enge, mittelalterliche Gasse. Ratsam ist, sich dafür Zeit zu nehmen. Denn in den wunderbaren Krämerbrückenlädchen muss man einfach kramen, stöbern, staunen und probieren.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Eine Zugfahrt von Heidelberg über Mannheim und Frankfurt nach Erfurt dauert – wie auch eine Autofahrt – rund 3,5 Stunden (340 km).

Übernachtung: Stilvoll und gemütlich sind die Krämerhaus-Suiten für zwei oder vier [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Eine Zugfahrt von Heidelberg über Mannheim und Frankfurt nach Erfurt dauert – wie auch eine Autofahrt – rund 3,5 Stunden (340 km).

Übernachtung: Stilvoll und gemütlich sind die Krämerhaus-Suiten für zwei oder vier Personen(www.kraemerhaus.de)

Essen und Trinken: Restaurant und Café Nüsslein (www.cafe-nuesslein.de); mediterrane und Thüringer Produkte bei Feinkost & Bistro Mundlandung (www.mundlandung.de); Goldhelm Schokoladen Manufaktur und Goldhelm Eiskrämer (www.goldhelm-schokolade.com), Thüringer Spezialitätenmarkt TSM GmbH (www.thueringer-spezialitaetenmarkt.de)

Aktivitäten: Vom Turm der Ägidienkirche aus kann man auf die Dächer der Krämerbrücke schauen. Das Museum Brückenhaus zeigt eine Dauerausstellung zu Geschichte und Gegenwart der Krämerbrücke (http://museen.de/museum-brueckenhaus-erfurt.html).

Termine: Außer in diesem Jahr findet das Krämerbrückenfest immer am dritten Wochenende im Juni statt.

Infos: www.erfurt-tourismus.de, www.thueringen-entdecken.de, www.vakantie-thuringen.nl/fietsen-kamperen-vakantiehuis-vakantiewoning/index.html

[-] Weniger anzeigen

Wie goldene Kronen mit langen, spitzen Zacken ragen St.-Marien-Dom und St.-Severi-Kirche mit ihren hohen Türmen vom Domberg in den frühen Abendhimmel. Das Licht, das sie umhüllt, lockt Vögel an, die nicht schlafen wollen. Auf einer Linde im Laternenschein singt eine Amsel. Hin und wieder landet eine Duftbotschaft aus einem Küchenfenster in der Nase und inspiriert zum Restaurantbesuch.

"In der blauen Stunde durch Erfurts Altstadt zu spazieren, ist ein Fest für alle Sinne", sagt Uta Reber. Die 53-Jährige ist hier seit ihrer Studienzeit zu Hause. Dass sie ihre vielfältige Heimatstadt immer wieder neu entdecken kann, schätzt die Sozialpädagogin jetzt während der Corona-Pandemie ganz besonders.

Bevor es richtig dunkel wird, kommen die beleuchteten Fassaden der historischen Gemäuer (darunter die von 27 Kirchen) am malerischsten zur Geltung. Zu Utas Lieblingsplätzen zählt – ebenfalls effektvoll angestrahlt – die mittelalterliche Krämerbrücke. "Mit ihren schmucken Fachwerkhäusern zeigt sie sich in dieser Tageszeit von ihrer schönsten Seite", schwärmt die Erfurterin.

Das einzigartige Ensemble, mit 125 Metern die längste durchgängig bebaute und bewohnte Brücke in Europa, ist ein Wahrzeichen der alten thüringischen Universitäts- und Handelsstadt. An Stelle eines Holzkonstrukts, anno 1117 zum ersten Mal erwähnt, wurde 1325 diese steinerne Flussüberquerung zwischen Benediktsplatz und Wenigemarkt geschaffen. Unter ihren Tonnengewölben plätschert immer noch der Breitstrom, ein Nebenarm des Flüsschens Gera. Von den beiden Kirchen an den Brückenköpfen blieb nur die östliche, St. Ägidien, erhalten.

Mittelalterliche Erfurt

Dazwischen standen einst nur kleine Holzverschläge – Buden, in denen Händler ihren Kram feilboten. So nannte man die hochwertige Ware, nicht Alltägliches, das oft aus fernen Ländern stammte. Nach dem Brand von 1472 entstanden auf der Brücke 62 superschmale, dreistöckige Häuschen. Mit der Zeit wurden die 32 heutigen Häuser daraus. Im Erdgeschoss hatten die Krämer ihre Läden. Oben drüber wohnten sie mit den Familien.

"Die Räume sind winzig, aber unglaublich gemütlich", weiß Uta Reber. Zwei Zimmerchen im Dachgeschoss dienten ihr vor vielen Jahren als Studentenwohnung. "Zu den Parties passten trotzdem unglaublich viele Leute hinein", erinnert sie sich schmunzelnd. Auch das tägliche Stimmengewirr der Touristen, das von früh bis spät aus der engen Gasse durch die Fenster drang, klinge ihr noch lebhaft in den Ohren.

Der Mikrokosmos dieses ganz speziellen Teils der Stadt galt schon vor Jahrhunderten als Besonderheit. Die ergab sich aus dem Bauwerk selbst, doch gleichfalls aus dem Hauch von großer, weiter Welt, der durch die nur fünfeinhalb Meter breite Brückengasse wehte. Hier sah und hörte, roch und schmeckte man nicht nur unbekannte feine wie auch merkwürdige neue Dinge. Hier traf man selbst auch Menschen aus aller Herren Länder. Der Grund: Die Krämerbrücke lag auf der berühmten Via Regia – Pilgerweg und Handelsroute zwischen West und Ost. Wer etwa von Paris nach Moskau oder Kiew reiste, musste dieses Nadelöhr passieren.

Altstadt Erfurt

Längst ist die Krämerbrücke für den Normalverkehr gesperrt. Wer sie betritt, spürt sofort die angenehm entspannte Atmosphäre hier. Wie von selbst passt man sich an und genießt das Schlendern übers Kopfsteinpflaster – von Haus zu Haus, von einem Krämerladen und -café zum nächsten. Außer den liebevoll sanierten Bauten selbst gibt es jede Menge zu bestaunen und entdecken. Ganz gleich, ob Kunst und Kunsthandwerk, Bücher, Spielzeug oder regionale Lebensmittel: Kaum etwas von dem, das hier gehandelt wird, ist anderswo zu finden. Manches – wie die wunderbaren Theaterpuppen von Martin Gobsch oder die einzigartige Goldhelm-Schokolade mit handgeschriebenen und -gezeichneten Etiketten – wird sogar direkt auf der Brücke hergestellt.

Dazu zählen gleichfalls die textilen Kostbarkeiten von Erfurter Blau. Diese kleine Manufaktur hat sich einer uralten Erfurter Tradition verschrieben: der Waid-Färberei. Die aus Westasien stammende Pflanze wurde auf den Feldern rund um Erfurt seit dem neunten Jahrhundert kultiviert, zum Textilfarbstoff Indigo verarbeitet und in alle Welt verkauft. Textilkünstlerin Rosanna Minelli hat das lange vergessene Handwerk zum Leben erweckt. Sie färbt nicht nur bezaubernde Schals und Tücher, Accessoires und Wohntextilien mit der selbst erzeugten Naturfarbe, sie baut den Waid dazu sogar auch selber an.