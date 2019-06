Von Manfred Lädtke

Für die Schönheitskonkurrenz habe Kalabrien zu wenig Sexappeal, finden Zweifler. Kritiker behaupten, die kurvige Region am "Zeh" des italienischen Stiefels geize viel zu sehr mit ihren Reizen und überlasse dem übrigen Bella Italia die Show. Mag sein. Fest steht, dass der Tourismus bislang einen Bogen um Italiens vergessene Region macht. Allzu oft blickt der Kalabrese neidisch auf den weltgewandteren reicheren Norden. Dann lehnt er sich bei einem Espresso oder ehrlichen Bauernwein zurück und tröstet sich mit dem, was er hat: Ein Stück authentisches, unpoliertes Italien mit sauberen Stränden und hellgrünem Wasser. Zauberhafte uralte Städte sowie eine raffinierte Landküche von entwaffnender Einfachheit. Spicy statt sexy.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mehrmals in der Woche gibt es Flüge von Frankfurt nach Lamezia Terme. Vom Flughafen ist man in 30 Minuten mit dem Auto in Pizzo. Pauschal: Dertour bietet eine 7-tägige Reise mit DZ/HP im Hotel Cannamele Resort bzw. Villagio Baia d’Ercole und diversen Ausflügen ab 538 Euro p.P an. Eine Flugpauschalreise [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mehrmals in der Woche gibt es Flüge von Frankfurt nach Lamezia Terme. Vom Flughafen ist man in 30 Minuten mit dem Auto in Pizzo. Pauschal: Dertour bietet eine 7-tägige Reise mit DZ/HP im Hotel Cannamele Resort bzw. Villagio Baia d’Ercole und diversen Ausflügen ab 538 Euro p.P an. Eine Flugpauschalreise kostet für 7 Nächte/DZ/F im Cooee Michelizia Tropea Resort inkl. Transfer p.P. ab 546 Euro. Essen: Feinschmecker finden in Trattorien im Waldgebiet von Serre sowie im Landesinneren ausgezeichnete Steinpilzgerichte. Empfehlenswert sind auch geschmortes oder im Tontopf gegartes Lamm und Zicklein. Ordentlich essen kann man in Familienbetrieben abseits der Küste bereits ab 12 Euro. Tipp: Nach dem Essen einen Limoncello oder Cirò Rosé probieren. Ein gastronomisches und folkloristisches Fest mit hausgemachten Produkten veranstaltet das Dorf Spilinga im August. Handverlesene Lebensmittel aus Kalabrien zum Mitnehmen bietet der Landwirtschaftsbetrieb Delizie Vaticane die Tropea an. www.delizievaticane.it Sehenswert: Das Kartäuserkloster in der Serre nahe dem Städtchen San Bruno. Literatur: "Kalabrien", Dumont Reise-Taschenbuch, 296 Seiten, 17,90 Euro. Auskünfte: www.calabriadascoprire.it.

Im wirtschaftlichen Armenhaus Italiens sind die Menschen hilfsbereit, bodenständig und folgen der Mutter Gottes. Die Strippen zieht aber die mächtige italienische Mafiaorganisation ’Ndràngheta. Kalabrien - ein heißes Pflaster für Touristen? Keine Angst, beruhigt Fabio im alten Seefahrerstädtchen Pizzo am Tyrrhenischen Meer. Reisende wachen in Kalabrien weder mit abgetrennten Gliedmaßen auf noch werde ihnen ein Revolver unter die Nase gehalten. Wer will schon Touristen abschrecken?

Der Bevölkerung mache die Mafia das Leben mit Erpressungen und Diktaten jedoch schwer. Aber kaum mehr als korrupte Lokalpolitiker und unfähige Regierungen, schimpft der mit weißem Hut, Hemd und gebügelter Hose adrett gekleidete Signore. "È così com’è", es ist wie es ist. Mit dem Ersparten aus Gastarbeiterjahren in Deutschland komme er über die Runden. Das reiche sogar für gelegentliche Restaurantbesuche oder eine süße Sünde im Eiscafé, wo das einer Trüffelpraline nachempfundene Tartufo serviert wird. Lokalpatrioten behaupten, dass hier das Eis vor 80 Jahren erfunden wurde. Die Landesspezialität aus Schokoladen- und Nusseis ist mit einem Hauch Kakao bepudert und zartbitterer Schokoladensoße gefüllt. Als Original und in anderen Geschmacksvarianten ist das Naschwerk in den Gelaterias auf der Piazza della Repubblika der Verkaufsschlager. Ein bisschen Dolce Vita seien Sahnehäubchen auf dem Alltagsallerlei, resümiert Fabio.

Auf Pizzos Piazza schicken junge Burschen flanierenden Signorinas schmachtende Blicke durch schwarze Sonnenbrillen hinterher. Ein paar Touris beeilen sich einen flüchtigen Blick ins alte Kastell zu werfen, in dem Napoleons Schwager bis zu seiner Hinrichtung 1815 einsaß. Über sein jähes Ende geben Abschiedsbriefe an seine Frau im Burgmuseum Auskunft. Dann posieren die Urlauber mit stattlichen Eistüten vor der Stadtmauer und posten Selfis im rot-violett gefärbten Abendlicht am Golfo di Sant’Eufemia.

Steile Pfade führen hinunter ans Meer zur Chiesa di Piedirgrotta am nördlichen Ortsende. Als Dank für ihre Rettung hätten im 17. Jahrhundert drei neapolitanische Schiffbrüchige die Grotte zu einer Kapelle ausgehöhlt, erzählt Fremdenführerin Claudia. In den Felseinschnitt stellten sie ein Madonnenbild, das aus dem versunkenen Schiff auf wundersame Weise an den Strand gespült wurde. Ende des 19. Jahrhunderts griffen zwei fromme lokale Künstler abermals zu Spitzhacke und Meißel und ergänzten den Altar mit biblischen Figuren aus Tuffstein.

Wenn weiter südlich bei Tropea am Capo Vaticano kräftige Zwiebelgerüche in die Nase steigen, dann ist Erntezeit. Die sandigen Böden und das besondere Mikroklima der weiten Küstenstreifen mit ihren Bergterrassen bieten ideale Voraussetzungen für die Saat der Cipolla Rossa di Tropea, die berühmteste Zwiebel Italiens. Die rote Zwiebel ist nicht nur süß, besonders mild und bekömmlich, wegen vieler gesunder Inhaltsstoffe wird ihr auch eine heilende Wirkung zugeschrieben. "Ein lukullischer Alleskönner" wertschätzen Kalabresen die Erdperle.

"Wenn den Zwiebeln das Wasser entzogen wurde, bleiben von 1000 Kilogramm rund 90 Kilogramm getrocknete Zwiebeln übrig", erklärt Giovanni Schiariti in seinem 35 Hektar großen Unternehmen. Die Knolle eigne sich für Kompott, Vorspeisen, Fisch- und Fleischgerichte und sogar für eine Zwiebelmarmelade. Als Brotbelag ist der Fruchtaufstrich eher ein Fehlgriff, delikat jedoch als Begleiter zu Käse, Wild und Gegrilltem. Ob die gewagte Kombination Zwiebel und Eis eine kulinarische Innovation oder Zumutung für die Zunge ist, darf jeder für sich selbst herausfinden. Gelegenheit zum Geschmackstest gibt es bei "Tonino" auf dem Corso Vittorio Emanuele 52 in Kalabriens beliebtestem Ferienort Tropea.

Die Stadt mit den Adelspalästen und prächtigen Torbogen gilt als "Schönheitskönigin" an der kalabrischen Mittelmeerküste. Allenfalls das wild-romantische Capo Vaticano toppt Tropeas viel gerühmte aussichtsreiche Lage. Das schroffe Felsplateau vor den Toren des Badeortes bietet dem Auge eine filmreife Kulisse bis hinüber zu den Liparischen Inseln. Star der Panoramaschau ist der rauchende, oft Feuer spuckende Stromboli. Am Fuße der massigen Felskappe verstecken sich unter einem blitzblanken Sommerhimmel vom Meer weiß geleckte paradiesische Strandabschnitte. Ein Postkartenidyll, das deutscher Italiensehnsucht aus den 60er Jahren und alten Ohrwürmern wie Vico Torrianis "Azzurro" oder Margot Eskens "Himmelblaue Serenade" ein perfektes Bild gibt.

Unnötig zu erwähnen, dass Kalabrien mit ihren zahlreichen Delikatessen völlig ungeeignet ist für eine Fastenreise. Also ran an die Würste. Im nahen Spilinga bringt der Familienbetrieb Livasì die beliebte höllenscharfe "Nduja" auf den Tisch. Die fettreiche Streichwurst aus der Zucht schwarzer kalabrischer Freiland-Schweine hängt inmitten anderer pfiffig-scharfer Fleischfusionen auch als würzige Light-Version am Haken. Gelegenheit, Kalorien verbrennen, bietet anschließend ein Spaziergang durch die benachbarte Felsenstadt von Zungri.

Forscher vermuten, dass das verschlafene Zungri die Fortsetzung der Siedlung aus dem 12. Jahrhundert ist. Stufen weisen den einsamen Weg in eine verwaiste Welt, die sich vor der Zeit versteckt. Mehr als 100 zum Teil zweistöckige Grotten, finstere Stollen, kühle Nischen und Bewässerungsbecken verteilen sich auf einer 3000 Quadratmeter großen Hochfläche. Die Architektur lässt auf eine ausgeklügelte dörfliche Ordnung schließen. Wie surreale Traumbilder muten die Reste einer vergangenen Zivilisation an diesem magischen Ort der Einfachheit an.