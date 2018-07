Von Christian Schreiber

Medienberichten zufolge steht in Ägypten allein auf den Besitz einer Drohne eine Gefängnisstrafe. Thailand droht mit fünf, Südafrika mit zehn Jahren Haft, falls sich Touristen nicht an die Drohnen-Gesetze halten. In Ghana sind angeblich 30 Jahre Knast möglich, wenn man es versäumt, die erforderliche Registrierung einzuholen. Anderswo können Verstöße gegen die geltenden Regeln richtig teuer werden: Auf die Spitze treibt es Tschechien mit einem angedrohten Bußgeld von 185 000 Euro. Kurios: In eSwatini (ehemals Swasiland) existiert seit 2013 ein Gesetz, wonach es Hexen nicht erlaubt ist, mit einem Besen höher als 150 Meter in die Luft aufzusteigen. Damit dürfen sie höher über der Erde fliegen als Drohnen, für die ein 120-Meter-Limit gilt.

In Frankreich ist es kompliziert. Zwar gibt es eine maximale Flughöhe von 150 Metern, in vielen Regionen gelten aber gesonderte Beschränkungen, wonach die fliegenden Fotoapparate nur 30, 50 oder 100 Meter aufsteigen dürfen. Die Politik hat unter www.geoportail.gouv.fr eine Seite online gestellt, auf der alles gekennzeichnet ist – leider sehr unübersichtlich. Verboten sind die Multicopter generell in französischen Städten und an vielen Sehenswürdigkeiten. Insgesamt gilt: Je ländlicher, desto lockerer die Vorschriften. Vorsicht: Während der Vogelbrut ist der Drohneneinsatz zum Beispiel am Strand verboten. Auch das Überfliegen von Menschen ist untersagt.

In Spanien ist die Sache relativ locker geregelt, eine Registrierung oder Kennzeichnung der Drohne ist nicht nötig. Die Höhengrenze liegt bei 120 Metern, der Sicherheitsabstand zu Gebäuden bei 150 Metern. Tabu sind die Drohnen in Städten, dafür dürfen sie in Nationalparks zum Einsatz kommen, wenn man sich vorher eine Erlaubnis bei der Verwaltung besorgt. An spanischen Stränden können Sonderregeln gelten. Darüber erkundigt man sich am besten bei der lokalen Polizei.

In Griechenland sind hohe bürokratische Hürden zu meistern. Wer seine Drohne in mehr als 50 Metern Entfernung betreiben will, braucht eine Genehmigung, die er bei der Helenic Civil Aviation Authority (HCAA) einholen muss. Zudem sind eine gesonderte Registrierung des Multicopters und eine spezielle Haftplicht-Versicherung vorgeschrieben. Verlangt wird außerdem ein „Drohnen-Kenntnisnachweis“. Wer grünes Licht von der Behörde hat, muss vor jedem Flugeinsatz noch die nächste Polizeidienststelle und das Rathaus aufsuchen, um seine Pläne darzulegen und seine Identität prüfen zu lassen. Angeblich verfügt die griechische Polizei über Raubvögel, die darauf abgerichtet sind, Drohnen vom Himmel zu holen, falls jemand ohne Genehmigung agiert oder gegen Regeln verstößt.

In Österreich sind Drohnen ebenfalls ein kniffliges Thema. Man darf sie in einer Entfernung bis zu 500 Metern (maximale Höhe: 150 Meter) fliegen lassen, die Aufnahmen aber nur streamen und nicht speichern. Dafür ist eine Genehmigung durch die Behörde „AustroControl“ nötig. Ausgenommen wiederum sind „Spielzeug-Drohnen“ bis 250 Gramm. Je nach Gebiet, das überflogen werden soll, sind spezielle Sicherheits-Systeme an den Drohnen vorgeschrieben. Pflicht ist zudem eine Drohnen-Versicherung.

Die Flughöhe für Drohnen wurde auf 100 Meter begrenzt. Damit bewegt sich Deutschland am unteren Limit. Die meisten Länder, in denen Drohnen für private Zwecke erlaubt sind, betrachten eine Flughöhe von bis zu 120 Meter als sicher. In Deutschland gibt es außerdem eine Plakettenpflicht für Drohnen ab 250 Gramm. Darauf müssen Name und Adresse des Eigentümers vermerkt sein, damit dieser im Schadensfall schnell festzustellen ist.

In den USA müssen Nutzer ihre Drohne bei der Federal Aviation Administration (FAA) online als Modellflieger (Section 336) registrieren. Die Kosten dafür liegen bei fünf Dollar. Damit wird analog zur deutschen „Drohnen-Plakette“ sichergestellt, dass jeder Multicopter einem Nutzer zuzuordnen ist, der bei Unfällen haftet. Ausdrücklich verboten sind Flüge in New York und Washington sowie in sämtlichen Nationalparks des Landes.