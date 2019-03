Von Hans-Werner Rodrian

Kann diese Schönheit wahr sein? Kaum mehr als eine Autostunde von Neapel entfernt prickelt die Luft geradezu vom Duft der Zitronenbäume. Senkrecht fallen die Monti Lattari ab ins blaue Meer und formen die spektakuläre Kulisse der Amalfiküste, seit 120 Jahren Refugium für Künstler und Lebenskünstler. Kein Wunder, dass die Italiener diese Felslandschaft Costiera Divina nennen - göttliche Küste.

Hintergrund INFORMATIONEN Allgemeines: AAST Amalfi, Via delle Repubbliche Marinare, amalfitouristoffice.it. Italienische Zentrale für Tourismus Enit, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt, Tel. 069/237434, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Allgemeines: AAST Amalfi, Via delle Repubbliche Marinare, amalfitouristoffice.it. Italienische Zentrale für Tourismus Enit, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt, Tel. 069/237434, www.enit.de. Wohnwagen/-mobile: Zwischen Positano und Vietri sul Mare ist die Strada Amalfitana von 6.30 bis 24 Uhr für Wohnwagengespanne und Wohnmobile gesperrt. Klima: Beste Reisezeit ist zwischen Juni und September mit durchschnittlich neun Sonnenstunden und Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad. Zwischen Dezember und Februar ist mit durchschnittlich 12 Regentagen zu rechnen. Tipp: Für Wanderer die Krönung ist der berühmte Sentiero degli Dei, der Götterpfad. Er beginnt in Bomerano bei Agerola auf der Piazza Capasso. In drei Stunden geht man durch die Orte Nocelle und Montepertuso und landet am Ende - nach 1700 Treppenstufen - wieder in Positano.

Große Reisebusse müssen draußen bleiben. Auch für Wohnwagengespanne senkt sich tagsüber kurz hinter Sorrent der Schlagbaum. Wer die Küstenstraße unter die Räder seines eigenen oder eines Mietwagens nimmt, der merkt bald, warum. 50 Kilometer lang führt das 1850 eröffnete Asphaltband wie ein Ziegenpfad über Positano und Amalfi bis Vietri sul Mare.

Kaum hat man inmitten von Zitronengärten die Passhöhe erreicht, gibt es diesen einen, ganz besonderen Moment: Das tiefblaue Meer ist erstmals zu sehen, die Straße wird enger und enger und hangelt sich dann wie ein Freeclimber am Fels entlang. Jede Biegung bietet neue Sensationen. Klippen steigen wie scharfe Klingen aus dem tintenblauen Meer empor, winzige Strände tun sich in der Tiefe auf, teure Villen kleben an den Felsstürzen. Kein Zweifel: So kühn, wie sie in die senkrechte Wand geschlagen wurde, ist die Amalfitana der Kurvenstar unter Europas Traumstraßen.

Hundert Kurven später taucht aus dem Nichts Positano auf: Tief unten leuchtet eine glänzende Kirchenkuppel mit gelben und grünen Kacheln zwischen pastellfarbenen Würfelhäusern, die sich an die steilen Felshänge krallen. Für den Künstler Paul Klee war dies "der einzige Ort auf der Welt, der in der Senkrechten gebaut ist".

In Übersee gilt das malerische Küstennest, hineingezwängt in einen Felstrichter, als Inbegriff des romantischen Italiens. Entsprechend viele Amerikanerinnen flanieren durch die engen Gassen vor den Modeateliers, die seit den 1960er-Jahren wehende Kleider, geblümte Schlaghosen und zartlila Blusen in eigenen Künstlerwerkstätten schneidern.

Das Auto bleibt oben an der Küstenstraße. Zum schwarzen Kiesstrand und zu den bunten Booten geht es über tausend Treppenstufen. Glyzinien und Bougainvillea bilden ein blühendes Dach über der Gasse, Strelitzien wuchern am Weg wie nördlich der Alpen der Löwenzahn. Vor ausrollenden Wellen an einem wackligen Freilufttisch vor dem Hafenlokal "Chez Black" die legendären Spaghetti mit Seeigel zu genießen, ist kein ganz billiges, aber ein bleibendes Vergnügen. Zum Dessert serviert Lokalgröße Salvatore "Black" Russo traditionell "Melanzane al Cioccolato" - süße Auberginen mit Zitronat und Pinienkernen.

Weiter geht es auf der Amalfitana, vorbei an Villen, die nur ihre Dachterrasse mit Marmorstatuen und Ferrariparkplatz zeigen. Schließlich die Grotta Smeralda: Am Ende der von Zypressen gerahmten Parkbucht führt ein himmelblau gestrichenes Geländer hinunter ans Meer. Natürlich ist die Smaragdgrotte nicht vergleichbar mit ihrem Vorbild, Capris Blauer Grotte, doch dafür ist der Bootsführer ungleich charmanter.

Ein Schild weist links nach "Furore"; wir folgen ihm ahnungslos. Über drei Dutzend Haarnadelkurven windet sich die Straße zum Hochplateau von Agerola und scheint zwischendurch die Schwerkraft zu überwinden. Oben dann die Überraschung: Da bimmeln Kuhglocken auf Almen wie in der Schweiz. Agerola gilt als Heimat des Fior di Latte, des Bergmozzarella, der im Gegensatz zum Büffelmilchkäse um Neapel aus Kuhmilch gemacht wird. Was für ein Genuss mit frischen Tomaten - und kein Vergleich zu abgepackter Supermarktware. Jedes zweite Bauernhaus verkauft hier direkt. Amalfi! Kann ein Ortsname italienischer klingen? Wir sind wieder auf der Küstenstraße und steuern die Stadt an, die der Küste den Namen gab: Vor tausend Jahren mächtige Seerepublik, stand sie auf einer Stufe mit Venedig. Heute ist der Ort, in dem der Kompass erfunden wurde, ein 5000-Seelen-Nest mit zwei schmalen Stränden, gerahmt von zwei Klöstern, die in Nostalgiehotels umgewidmet wurden. Auf den 62 Stufen der breiten Treppe von der Piazza hinauf zur Kathedrale sitzen Pärchen mit Frühlingsgefühlen, oben lockt ein arabisch anmutender Kreuzgang mit weißen Kreuzrippen und grünen Palmwedeln. Glücklich, wer anschließend einen Platz bei "Da Gemma" reserviert hat, der besten Trattoria des Orts, und seine Scialatielli mit Muscheln oder die Fischsuppe auf der Terrasse im ersten Stock über der Piazza genießen darf.

Das war die passende Ouvertüre für den Höhepunkt der Fahrt - Ravello. Kurz hinter Amalfi führt der Weg himmelwärts und endet 350 Meter höher über dem tiefblauen Meer in der Stille mittelalterlicher Gärten. Schier beklemmend schön ist die Aussicht über den Golf von Salerno, unausweichlich die Erinnerung an Richard Wagner. Der komponierte im Jahr 1880 in der Villa Rufolo "Klingsors Garten" für den Parzifal; seit über 60 Jahren wird der Originalgarten jeden Sommer zur Opernbühne.

Natürlich spaziert jeder Besucher auch hinüber zur Villa Cimbrone, einem sympathisch verrückten Stilmix aus Ritterburg und Liebesnest. Greta Garbo und der Dirigent Leopold Stokowsky verlebten dort "Stunden heimlichen Glücks", wie eine Gedenktafel verkündet. Wir stellen uns vor, wie die Göttliche durch den Zaubergarten zur Terrazza dell’ Infinito schritt, der Terrasse der Unendlichkeit, und zwischen antiken Statuen das unglaubliche Blau des Horizonts genoss. Kein Wunder, dass Boccaccio dort einst den irdischen Garten der Lüste ansiedelte - hier an der Costiera Divina, der göttlichen Küste.