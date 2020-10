Von Karin Kura

Es gibt Plätze in der Natur, die haben eine starke Ausstrahlung. Man nennt sie Kraftorte. Auf dem Traversée du Massif des Vosges begegnet man solch magischen Orten. Im Norden des Massivs gilt der Donon seit Jahrhunderten als heiliger Berg. Der Wanderweg führt hinauf, mal geht’s in einem Flussbett entlang, dann auf einem Pfad, flankiert von Farnen und Heidelbeersträuchern. Vorbei an mächtigen Sandsteinblöcken und Felsplatten, teils wirken sie wie aufeinandergeschichtet. Der Donon war schon immer heilig: Einst Kultstätte der Kelten, die dem Gott Teutates huldigten, übernahmen dann die Römer die Opferstätte und münzten sie auf Merkur um. Den Donon-Gipfel in 1009 Metern Höhe schließlich ließ Napoleon 1869 mit einem nachgebauten römischen Tempel krönen. Von dort hat man einen herrlichen Blick über die Rheinebene auf den Schwarzwald, und man erkennt die zarte Linie sanft gewellter Bergkuppen, oft bläulich schimmernd – die typische Silhouette der Vogesen.

Hintergrund Anreise mit der Bahn:Von Heidelberg über Mannheim und Offenburg (zwei Umstiege) nach Straßburg. Mit Bahn und Bus kann man einige Ausgangspunkte des Traversée du Massif des Vosges erreichen; auf der Etappe 8 (mit dem heiligen Donon-Berg) etwa erreicht man das Etappenziel Schirmeck in etwas über einer Stunde ab Straßburg mit der Bahn bis Molsheim und [+] Lesen Sie mehr Anreise mit der Bahn:Von Heidelberg über Mannheim und Offenburg (zwei Umstiege) nach Straßburg. Mit Bahn und Bus kann man einige Ausgangspunkte des Traversée du Massif des Vosges erreichen; auf der Etappe 8 (mit dem heiligen Donon-Berg) etwa erreicht man das Etappenziel Schirmeck in etwas über einer Stunde ab Straßburg mit der Bahn bis Molsheim und weiter mit dem Bus bis Schirmeck. Allerdings gibt es nur wenige Verbindungen unterwegs zwischen den Etappenpunkten. Eine Route mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man sich unter www.fluo.eu/de zusammenstellen. Der Wanderweg: Erhielt 2019 das Label Leading Quality Trails – Best of Europe. Beschilderte Länge durch das Vogesenmassiv 431,6 km, wanderbar in 19 bis 20 Tagesetappen. Ein rotes Rechteck zeigt den Verlauf des Wanderwegs zwischen Wissembourg und Belfort an. Manch Strecke im südlichen Teil ist auch weiß-rot markiert. Die Vogesenüberquerung folgt dem alten Gr 53 (Wissembourg bis Donon) sowie dem Gr 5 (Donon bis Belfort). Die meisten Wanderer laufen die Strecke von Nord nach Süd. Der überwiegende Verlauf des Weges liegt im Elsass, auf dem Vogesenkamm berührt er auch Lothringen. Infos rund um den Wanderweg: www.massif-des-vosges.com (teilweise auf Deutsch, mit Restaurants- und Übernach-tungstipps); Wanderweg-Routenbeschreibung auf Deutsch: www.outdooractive.com/de/route/fernwanderweg/vogesen/ueberquerung-des-vogesenmassivs-von-wissembourg-bis-belfort/28953486/ sowie Tipps und Routen für kürzere Wanderungen in den Hochvogesen: www.hautes-vosges-randonnees.com (auch auf Deutsch) Wanderführer: "Vogesen-Durchquerung" Auf GR 53 und GR 5 von Wissembourg nach Belfort, Rother-Verlag, 2016, 14.90 Euro (für 2021 ist eine Neuauflage geplant. Übernachtungstipps: Auf dem Mont Sainte Odile mit einfachen, aber angenehmen Zimmern, Preis: Zimmer mit 2 Personen für 77 Euro pro Nacht (www. mont-sainte-odile.com, Telefon: 00 33/ 3 88 95 80 53). Nachhaltige Unterkunft: Aus dem Verbund "Hôtels au naturel", die in Naturparks oder direkt angrenzend liegen, liegt auf der Wanderroute das Le Melkerhof, Hôtel-Auberge, Zimmer mit 2 Personen ab 95 Euro (www.auberge-melkerhof.fr). Allgemeine Auskünfte: www.visit.alsace/de

Wenige hundert Meter tiefer, auf einem 753 Meter hohen Felssporn und mit bester Aussicht über das Rheintal, da thront sie, die große Figur der heiligen Odilie: Sie ist die Schutzpatronin des Elsass sowie auch des Augenlichts. Der Legende nach wurde sie als Tochter eines elsässischen Herzogs um 660 nach Christus geboren. Odilie, oder auch Odilia genannt, war blind. Das galt als Schmach, ihr Vater wollte sie töten lassen, doch die Mutter rettete das Mädchen, indem sie es einer Amme in einem Kloster übergab. Als bei der Taufe das geweihte Wasser Odilies Augen benetzte, da konnte sie plötzlich wieder sehen.

Der Vater versöhnte sich mit seiner Tochter und schenkte Odilie die Hohenburg. Hier gründete sie auf dem später nach ihr benannten Odilienberg ein Frauenkloster. Es wurde im Mittelalter zum Wallfahrtsort, besonders für Augenkranke und Blinde. Denn zum Berg gehört eine wundersame Quelle. Dort traf Odilie eines Tages einen blinden Bettler. Sie berührte mit ihrem Wanderstab einen Felsen – und heraus floss heilendes Wasser: Der Blinde konnte sehen. Bis heute hat die Quelle Bedeutung, nicht nur als Pilgerziel; ihr Wasser wird auch für die Produktion von Augentropfen einer anthroposophischen Arzneimittelfirma verwendet.

Aus dichten Wäldern führt der Weitwanderweg hinab zur Elsässer Weinstraße, in hübsche Orte mit viel Fachwerk, Straßen und Plätze sind mit überbordendem Geranienschmuck verziert. In kleinen, gemütlichen Gaststuben kommen Flammkuchen oder auch deftige Sauerkrautplatten mit viel Fleisch auf den Tisch. Dazu trinkt man natürlich Elsässer Weine.

Auch zum Winzerort Ribeauvillé, ungefähr in der Mitte der Elsässer Weinstraße gelegen, führt der Wanderweg. Hier wohnt Winzerfamilie Bott Frères, ein Familienbetrieb seit 1835. Hier wird gerade an der Bio-Umstellung ihrer 18 Hektar großen Anbaufläche gearbeitet. "Es ist höchste Zeit zu handeln", erklärt Winzerin Nicole Bott, "wir haben der Umwelt schon zu viel Schaden zugefügt, auch in den Weinbergen, wir müssen sensibler werden." Neben dem Verzicht auf Chemie ist die Errichtung neuer Trockenmauern geplant, um kleinen Lebewesen zwischen den Rebreihen Raum zu geben, Blumenwiesen sollen für Bienen blühen. "In Ribeauvillé stellen immer mehr Winzer auf Bio um", ergänzt Nicole Bott. In ihrem Weinkeller stehen alte große Holzfässer neben modernen aus Edelstahl, darin reifen die für die Region typischen Rebsorten Gewürztraminer, Pinot Blanc oder auch Pinot Noir. "Ungefähr dreißig Prozent der elsässischen Produktion entfällt allerdings auf Crémont d’Alsace, und da ist der Rosé gerade trendy", erzählt die Winzerin.

Nach Ribeauvillé schwingt sich der Weg allmählich hinauf in Richtung Hochvogesen. Solch ein Hauptwanderweg über das ganze Massiv existiert schon seit 1897, dank des auch heute noch aktiven Vogesenklubs. Für die Qualifizierung zum "Leading Quality Trail" wurde die 430 Kilometer lange Route aufpoliert, man nahm Wegänderungen vor, für weniger Asphalt und mehr naturbelassene Abschnitte, die gesamte Markierung wurde verbessert, weitere Naturattraktionen wie schöne Ausblicke mit in die Strecke einbezogen.

In den Hochvogesen wandert man zwischen Tannen und Buchen, alte Grenzsteine markieren die wechselvolle deutsch-französische Geschichte. Dann kommt der 1363 Meter hohe Berg Hohn-eck in Sicht, umgeben von einer alpin anmutenden Landschaft. Da ragt eine mächtige Felswand aus Granitstein empor, die Martinswand, dazu sanft geschwungene Hochweiden mit einzelnen, verstreut liegenden Bauernhöfen. Zufrieden dreinschauende Vogesen-Kühe stehen auf den Wiesen. Man erkennt die einst vom Aussterben bedrohte heimische Rasse am weißen Streifen, der sich den gesamten Rücken entlangzieht. Sie liefern die Milch für den kräftigen Münsterkäse. In der Ferne ist der höchste Gipfel des Massivs zu erkennen, der 1424 Meter hohe Grand Ballon. Auch er ist solch ein magischer Ort, hier huldigten einst die Kelten dem Sonnengott Belenus.