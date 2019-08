Von Stephan Brünjes

Harry Lime rennt zwischen zerbombten Ruinen davon, über Schutthaufen zu einem silbernen Deckel im Straßenpflaster. Diesen klappt er auf - in Einzelteilen, die aussehen wie Tortenstücke. Der schwarz gekleidete Mann mit Hut und gehetztem Blick schaut sich noch einmal um, fixiert seine Verfolger und hastet die Wendeltreppe hinunter in die Wiener Kanalisation.

Nicht so überstürzt wie Hauptdarsteller Orson Welles im Film "Der dritte Mann", aber an derselben Stelle am Karlsplatz steigt die Touristengruppe heute hinab in einen düsteren, schummrig beleuchteten Gang. Er sieht noch fast genauso unheimlich aus wie im Spionagethriller von 1950. "Ob’s hier Ratten gibt?", flüstert eine Teilnehmerin. "Hoffentlich nicht", flüstert eine andere zurück.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mehre Airlines fliegen nach Wien. Mit der Bahn über Frankfurt in 8 Stunden. Übernachten: Hotel Altstadt Vienna, DZ ab 139 Euro, www.altstadt.at. Steigenberger in einem alten Palais an der Herrengasse DZ ab 219 Euro, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mehre Airlines fliegen nach Wien. Mit der Bahn über Frankfurt in 8 Stunden. Übernachten: Hotel Altstadt Vienna, DZ ab 139 Euro, www.altstadt.at. Steigenberger in einem alten Palais an der Herrengasse DZ ab 219 Euro, www.steigenberger.com Essen und Trinken: Als "Dritter Mann"-Schauplatz bietet sich das "Café Mozart" an: Hier gibt’s das "Dritte-Mann-Frühstück, mit hausgemachter Marmelade, Obst und Joghurt für 24 Euro (www.cafe-mozart.at). Das Restaurant "Zum finsteren Stern" hat gute Küche, teils mit gruseligem Namen: Serviert wird schon mal "Fledermaus" (was sich als ein Teil des Rinderbeins herausstellt) sowie als Dessert ein "Scheiter- haufen", www.zumfinsterenstern.at. Dritte-Mann-Attraktionen: Kenntnisreiche und auf Wunsch individuelle Stadtrund- gänge bietet "Viennawalks" für 19 Euro - von Mai bis Oktober. Die Kanalisation ist im Winter für Führungen gesperrt. www.viennawalks.com; www.drittemanntour.at. Museum: Das Dritte-Mann-Museum in der Pressgasse 25 ist jeden Samstag von 14- 18 Uhr geöffnet. Führungen an anderen Tagen werden auf der Webseite angekündigt: www.3mpc.net.

Zusammen mit zehn anderen Besuchern sind die beiden Frauen auf "Dritter-Mann-Tour". Erster Mann zu diesem Thema ist Gerhard Straßgschwandtner, Gründer des "Dritte-Mann-Museums" und wandelndes Filmlexikon. Er führt die Gruppe in ein tonnenförmiges Gewölbe mit balkonartigem Gang und darunter entlangrauschender brauner Stinkebrühe. "Nur hier in diesem Überlaufsammelbecken wurden Filmszenen in der Wiener Kanalisation gedreht - gerade mal 16 Kameraeinstellungen", erzählt er und blickt dabei in viele überraschte Gesichter. "Alle anderen entstanden in nachgebauten Kanalteilen eines Londoner Studios", erklärt Straßgschwandtner.

Nicht etwa, weil es im kriegszerstörten Wien 1949 zu schwierig gewesen wäre. Sondern weil Orson Welles sich zierte, in die Kanalisation hinabzusteigen. Der Kloaken-Gestank, Angst vor Infektionen, vor allem aber Star-Allüren seien es gewesen. Der US-Superstar habe klar gesagt, er trete sowieso nur in Filmen auf, damit er von den Gagen seine Regieprojekte finanzieren könne. "So kam es, dass im "Dritten Mann" dauernd Schatten über die Kanalwände huschen", erzählt Straßgschwandtner: "Welles kassierte für damalige Verhältnisse astronomische 100.000 Dollar, kam drei Tage zu spät zum Dreh und hat hier unten nur ein paar Standfotos gemacht. In Bewegung ist sein Double, der Wiener Fleischergeselle Otto Schuster zu sehen - meist als Schatten, damit’s keiner merkt." Eine Notlösung des Regisseurs, die nicht im Drehbuch stand, aber dazu beitrug, dass der Film prompt den Oscar für die beste Kamera bekam.

Aber auch oberirdisch gibt es noch reichlich weitere Film-Schauplätze. Denn Regisseur Carol Reed hat halb Wien zur Kulisse gemacht: Anfang und Schluss spielen auf dem Zentralfriedhof, der markante Dialog zwischen dem zynischen Medikamentenschieber Harry Lime und seinem naiven Freund Holly Martins in einer Riesenrad-Gondel auf dem Prater. Beides zu weit entfernt für diese Tour. Sie führt stattdessen zum Palais Pallavicini am Josefsplatz bei der Hofburg. Hier wohnte Harry Lime. Vorm Haus wurde er im Film angeblich überfahren. Ein Trick, damit er untertauchen kann. Doch sein aus den USA angereister Freund Holly glaubt nicht an den Unfall und sucht einen "dritten Mann", den der Portier des Palais Pallavicini gesehen haben will. Wenige Meter weiter gelangt man zum plüschigen "Café Mozart". Im Film Schauplatz von Geheimtreffen, heute ideal für eine "Dritte-Mann"-Pause bei "Flaumigem Topfenknödel" oder "Kaiserschmarrn".

Um die Ecke, im Hotel Sacher, wohnte nicht nur Holly Martins im Film, hier entstand der "Dritte Mann". Denn Autor Graham Greene stieg im weltberühmten Torten-Etablissement ab, schrieb das Drehbuch, wenn er nicht gerade in der Wiener Schmugglerszene oder an der Sacher-Bar bei Bloody Mary recherchierte.

Dass er kein Greenhorn war, ist eindrucksvoll im Museum zu sehen. Als Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes hatte Greene beste Kontakte zu Meisterspion Kim Philby und ließ sich von ihm genaue Pläne der Wiener Kanalisation beschaffen, die heute im Museum ausgestellt sind. Trotzdem gibt’s am Ende des Films einen dicken Fehler: Harry Lime, angeschossen, will aus dem Kanal nach oben fliehen und versucht einen Kanaldeckel zu öffnen. Von oben sieht man seine Finger durch Löcher des Deckels ragen. Diese gusseisernen Roste sind in Wien jedoch zehn Zentimeter dick, wie das Exemplar im Museum beweist. Lime hätte folglich etwa 15 Zentimeter lange Finger haben müssen, damit sie durchs Rost ragen. In Wahrheit sind es die Finger des Regisseurs, die in einem nachgebauten Holzdeckel herumfummeln.

Gerhard Straßgschwandtner, zunächst Sammler von "Dritte-Mann"-Stücken, hat 13 Räume in einem Mietshaus gepachtet und sie liebevoll als Museum eingerichtet. Einer für die Schauspieler - darunter auch viele Deutsche wie Paul Hörbiger oder Erich Ponto. Ein anderer mit Filmplakaten aus aller Welt und einem Kinoprojektor der Nachkriegszeit, der knapp drei Minuten des Films als Endlosschleife zeigt.

Und natürlich ein Raum für die Titelmelodie. Dieses weltberühmte "Harry Lime-Theme" war eigentlich gar nicht vorgesehen, sondern das London Philharmonic Orchestra für die Filmmusik gebucht, lernt man im Museum. "Doch der Regisseur sagte es kurzerhand ab, weil er in einer Wiener Weinschänke einen Zitherspieler erlebt hatte", erzählt Straßgschwandtner. "Dieser Anton Karas sollte die Filmmusik nicht nur spielen, sondern auch komponieren. Letzteres konnte er aber nicht", so der Experte.

"Also nahm der Regisseur mit Karas für ein fürstliches Honorar zweieinhalb Monate lang immer wieder Melodien auf und ließ sie von seinen Toningenieuren synchron zu den Filmsequenzen zusammenschneiden." Das dabei entstandene, ebenso eingängige wie melancholische Thema wurde ein Welthit, unzählige Male kopiert. 420 teils kuriose Versionen davon sind im Museum zu hören, darunter eine der Beatles, die nur in Neuseeland veröffentlicht wurde oder die gewöhnungsbedürftige der "Waikikis" im Hawaii-Sound. Gleich nebenan - Straßgschwandtners ganzer Stolz: Die Original-Zither. Ein Zufallsfund in Karas’ Gartenhaus, den er dessen Erben mit viel Überredungskunst abkaufen konnte.

Das Museum erzählt auch Zeitgeschichtliches: Drei Räume zeigen das Wien der Nachkriegszeit: geteilt in Besatzungszonen, geprägt von Ruinen, Schwarzmarkt und Seuchengefahr, aber am Leben gehalten von Care-Paketen und kleinen Hoffnungsschimmern wie im Brief einer Frau an ihren Mann in Gefangenschaft. Eine Henne habe sie kaufen können und nun fast täglich ein Ei auf dem Teller. Wahrer Luxus, denn andere mussten "Kanalforelle" essen - Rattenfleisch.