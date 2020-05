Sabine Mattern

Auf dem Weg nach Russland band er sein Pferd in der tief verschneiten Winterlandschaft an der Spitze eines Kirchturms fest, ritt im Türkenkrieg auf einer Kanonenkugel, kletterte als Gefangener eines Sultans an einer Bohnenranke zum Mond hinauf und bewies sein Jagdtalent, indem er mit einer Leine und einem Stück Speck einige Dutzend Enten fing und sich von ihnen nach Hause fliegen ließ. Dies und noch viel mehr soll sich im Leben des weltbekannten Barons Münchhausen zugetragen haben. Und auch, wenn jene im vertrauten Kreis bei einem Glas Punsch zum Besten gegebenen Geschichten unterhaltsame Produkte der Fantasie waren: Ihren Erzähler gab es wirklich und wahrhaftig.

Es war der 11. Mai 1720, als Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen auf dem elterlichen Gut in Bodenwerder geboren wurde. Einem tausendjährigen Ort, der sich den Besuchern der Gegenwart als idyllischer Fleck zwischen den malerischen Höhen des Weserberglandes und direkt am Ufer eben jener Weser präsentiert – mit bunten Fachwerkhäusern und betagten Kirchenbauten in den Gassen seiner schönen Altstadt.

Den 300. Geburtstag ihres berühmten Sohnes hatte die niedersächsische Kleinstadt mit viel Tamtam begehen wollen. Doch daraus wird fürs Erste nichts. Denn die Einschränkungen aufgrund des Coronavirus haben auch die Planungen für das mit Konzerten, Lesungen, Vorträgen, Festen oder erzählten Stadtführungen wohl gefüllte Jubiläumsjahr gehörig auf den Kopf gestellt. Veranstaltungen für die erste Jahreshälfte 2020 wurden erst einmal abgesagt. Aber für vieles gilt: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und so hofft der lauschige Ort, der Öffentlichkeit möglichst bald "die tollen Ideen und die umfangreichen Projekte" präsentieren zu können. Schließlich will Boden-werder, das den Titel "Münchhausenstadt" ja nicht grundlos trägt, dem Jubilar zu seinem runden Ehrentag auch mit etwas Verspätung gebührend gratulieren.

Münchhausen zieht sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf. Foto: Sabine Mattern

Ob nun mit oder ohne Geburtstagsfeier: Überall im Ort trifft man auf die Spuren des legendären Barons. So erhebt sich an prominenter Stelle sein Geburtshaus, das heute Rathaus ist und 1603 entstand: ein langgestreckter dreigeschossiger Fachwerkbau mit sparsam verwendeten Sandsteinelementen. Es ist mehr Herrenhaus als Schloss und nimmt sich eher bescheiden aus, verglichen mit den opulenteren Gütern der adligen Verwandtschaft. Wie dem nur wenige Kilometer entfernten Schloss Schwöbber, einer Perle der Weserrenaissance mit verspielten Giebeln und dekorativen Türmen – vom vermögenden Obristen Hilmar von Münchhausen um 1570 als Alterssitz geplant, der mittlerweile zwischen Park und Teich seine Berufung als traumschönes und luxuriöses Schlosshotel gefunden hat.

So wie Bodenwerders heutiges Rathaus Teil des einstigen Gutshofs war, so gehörten auch die Gebäude links und rechts daneben zu Hieronymus’ ererbtem Besitz: das vom Vater 1720 erbaute Brennereihaus und dann die über 700 Jahre alte Schulenburg, ein im Laufe der Zeit mehrfach umgebauter Wohnturm. Ein kleiner Park umrahmt das gepflegte Architekturensemble mit Rasenstücken, hohen Bäumen und einem schmalen Wasserlauf, auf dem sommers Seerosen treiben und Iris-Pflanzen ihr Gelb ins Ufergrün tupfen – als romantische Kulisse für eine 800 Kilo schwere Bronzeskulptur, welche Münchhausen zeigt, wie er sich samt Pferd am eigenen Zopf aus dem Sumpf zieht.

An der Fassade der Schulenburg, jenem ungewöhnlich anmutenden Bau mit hohem Sockel aus rötlichem Stein, auf dem ein weiteres Stockwerk in Fachwerk-Backstein-Optik sitzt, prangt seit 2003 der Schriftzug "Museum", während vor dem Eingang eine bunt bemalte Figur in Uniform, die mit fliegenden Rock-schößen auf einer Kanonenkugel reitet, keinen Zweifel daran lässt, um was oder wen es in der Ausstellung geht. Das Münchhausen-Museum zeigt Dokumente wie private Gegenstände aus dem Besitz seines Namensgebers: einen Reisekoffer, eine Regimentskasse, eine Steinschloss-pistole und vieles mehr. Und natürlich erzählt es die Vita dieses besonderen Mannes, der schon in jungen Jahren als Page am braunschweigischen Hof in Wolfenbüttel Dienst tat und schließlich Herzog Anton Ulrich nach Russland folgte – wo er militärische Karriere machte, bevor er, inzwischen im Stand der Ehe angekommen und zum Rittmeister befördert, als Dreißigjähriger nach Bodenwerder zurückkehrte, um das Gut zu übernehmen.

Aus den hinteren Museumsfenstern erblickt der Besucher jenseits der Straße und gut versteckt im Grün einen unscheinbaren Pavillon. Es ist die Grotte, die Münchhausen 1763 am Waldrand des Hopfenberges bauen ließ. Ein einziger Raum mit knarrenden Dielen und Hirschgeweihen an den Wänden, in dem er – umringt von seinen Jagdgesellen und weit gereisten Gästen – am Kamin saß und eine Abenteuergeschichte nach der anderen aus dem Hut zauberte. Geschichten, die seiner Zeit im Ausland entsprangen, wo er nicht nur im Feld seinen Mann stand, sondern auch rauschende Feste am Petersburger Hof, prachtvolle Jagden und die Erzählkunst ebenso begnadeter Redner erlebte.

"Münchhausen bediente sich dabei an der Weltliteratur und entlarvte die Prahlerei anderer Leute, indem er selbst noch einen draufsetzte", erklärt Museumsleiterin Claudia Erler Münchhausens Erzählweise. Folglich führt uns seine letzte Spur zum Bodenwerder Ortsteil Kemnade, wo er in der Klosterkirche St. Marien seinen Frieden fand. Einer romanischen Basilika, die in der verträumten Nachbarschaft alter Fachwerkhäuser seit fast tausend Jahren die Stellung hält. Ohne Frage ein schönes Pilgerziel für Münchhausen-Fans, die im schlichten Kircheninneren die ebenso schlichte Grabstelle des "Lügenbarons" entdecken: eine Bodenfliese aus Wesersandstein, in die neben Geburts- und Sterbejahr lediglich sein Name eingraviert ist.

Info: www.muenchhausenland.de