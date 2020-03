Ingrid Michligk wuchs in Potsdam auf, überlebte die Bombenangriffe, half als Trümmerfrau beim Wiederaufbau und erinnert sich an ihren ersten Weltfrauentag Mitte der 50er Jahre in der DDR: "Das war eine alberne Veranstaltung: Die Männer haben uns Frauen mit Kaffee und Kuchen bedient und ein großes Brimborium darum gemacht." Die gelernte Erzieherin flüchtete in den 60ern mit ihrem Mann in den Westen. In Sandhausen fanden die beiden eine neue Heimat, doch in das gemeinsame Haus musste sie doch alleine einziehen, nachdem sie ganz unerwartet Witwe geworden war. In dem Haus wohnt die 92-Jährige noch heute.

Uta Schadt stammt aus Bad Mergentheim. Sie begann zunächst eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und ließ sich dann zur Lehrerin weiterbilden. "Als Frau konnte man damals nur Kindergärtnerin, Kinderkrankenschwester oder Lehrerin werden", weiß sie noch genau. Mit ihrem Mann, der bei der Bundeswehr beschäftigt war, zog sie zunächst häufig um und blieb Ende der 70er Jahre schließlich alleine mit den beiden Kindern in Schleswig Holstein. Die Scheidung folgte einige Jahre später. Nach der Pension zog sie nach Mauer und seit einigen Jahren wohnt die 82-Jährige im Heidelberger Stadtteil Wieblingen.