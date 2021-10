Von Sybille Boolakee

Quebec. Ein Akkordeonspieler stimmt ein französisches Lied an, der Duft von frischen Crêpes kitzelt in der Nase, auf dem Straßenschild steht "Rue Notre-Dame" – ist das Paris? Nein, wir sind in Kanada, jetzt, da sich das Land nach vielen Monaten wieder für internationale Touristen geöffnet hat. Genauer gesagt in Quebec City – nicht nur die älteste, sondern auch die europäischste Stadt Nordamerikas. Hier schlägt das Herz Französisch-Kanadas. Die Quebecois sind stolz auf ihre französischen Wurzeln und ihr Quebecer Französisch. Zu Quebec gehört aber auch die indigene Bevölkerung. Dazu zählen 39 anerkannte First Nations, wie alle indigenen Völker Kanadas bezeichnet werden, zum Beispiel Irokesen, Mohawk, Wyandot, Algonkin, die Cree sowie die Inuit.

Ein Bummel durchs Altstadtviertel ist wie ein Ausflug in die Vergangenheit. Die 400 Jahre alte "Basse-Ville", die untere Stadt mit ihren grauen Feldsteinhäusern, bunten Fensterrahmen und der rundherum führenden Stadtmauer, ist ein Sammelsurium aus Boutiquen, Cafés, Restaurants und Souvenirläden. Rucksacktouristen, Liebespärchen und Familien bestaunen auf dem Place Royale Feuerschlucker und Jongleure. Vom St. Lorenz-Strom weht eine frische Brise herüber.

Der Place Royale ist eine der ältesten Stellen französischer Besiedlung im heutigen Quebec. Foto: srt

Die strategische Bedeutung des Flusses erkannte 1608 der französische Abenteurer und Forschungsreisende Samuel de Champlain. Mit einem Handelsposten an dem Ort, den die Indianer "Kebec" – "wo der Fluss enger wird" – nannten, kontrollierte er den Norden und schuf mit dem Pelzhandel den wirtschaftlichen Grundstein für das "Nouvelle France". 1759 musste Frankreich seine nordamerikanische Kolonie nach einer zweimonatigen Belagerung und einer fürchterlichen Schlacht an England abtreten. Doch die stolzen Quebecois durften ihren Glauben und ihre Sprache behalten. Ihr Wahlspruch "Je me souviens!" – "Ich erinnere mich!” – steht heute auf vielen Nummernschildern ihrer Autos.

Für mehr als 90 Prozent der Bevölkerung ist das Quebecer Französisch die Muttersprache. So fährt in die Oberstadt, die "Haute-Ville", kein Cable Car, sondern ein antiker Fahrstuhl, der "Funiculaire". Doch viel spannender ist es, über die steile "Escalier Casse-Cou", die "Halsbrecher-Teppe", auf den markanten Felsen zu steigen. Wer die 59 Stufen erklimmt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. In den ehemaligen Hafenarbeiterhäuschen, die sich an die Treppe schmiegen, sind heute hübsche Lädchen und einladende Cafés untergebracht. Beim Blick zurück bietet sich ein tolles Panorama – und, hoppla, schon kommt man ins Stolpern.

Das Hotel-Museum und indigene Kulturzentrum Premières Nations. Foto: srt

Stolz sind die Quebecois aber auch auf ihr Wahrzeichen auf dem Cap Diamant: das Hotel Château Frontenac. Was für Paris der Eiffelturm ist, ist für Quebec das Frontenac. Unübersehbar thront der mächtige Backsteinkoloss auf dem Felsensporn. Mit seinen Türmen und Erkern, Giebeln und Simsen und dem grünen Kupferdach erinnert er an ein Loire-Schloss.

"Château Frontenac ist nicht nur ein Hotel, es ist ein historischer Ort", sagt Marketingmanager Maxime Aubin. Könige, Politiker und Berühmtheiten sind regelmäßig Gäste im Hotel. Grace Kelly und Frank Sinatra übernachteten in der Bettenburg, Céline Dion hat eine persönliche Suite, Churchill und Roosevelt planten dort 1943 den D-Day, die Landung in der Normandie.

Das Schloss war Drehort für Hitchcock und zuletzt auch für eine koreanische Seifenoper um eine im Hotel verloren gegangene Postkarte – eine wahre Geschichte. So drängeln sich heute viele koreanische Teenager mit ihren Handys um den geschichtsträchtigen Briefkasten in der Lobby und posten die Bilder auf Instagram. Auch wenn man nicht im Hotel wohnt, sollte man durch die prächtige Empfangshalle flanieren, einen Fünf-Uhr-Tee im Restaurant "Place Dufferin" trinken und später einen Cocktail in der berühmten Bar "1608".

Auf der Promenade vor dem Hotel, der Terrasse Dufferin, herrscht vor allem am Abend viel Trubel. Zu Füßen des Champlain-Denkmals bieten Straßenkünstler bühnenreife Akrobatik, junge Leute feiern und flirten. Ein paar Straßen weiter zaubern Maler in der Rue du Trésor mit ihren Kunstwerken eine Montmartre-Stimmung. Oasen der Ruhe hingegen finden Besucher in den vielen Parks und Gartenanlagen der Stadt. Wie grün Quebec ist, erkennt man am besten aus der Vogelperspektive. Während eines Helikopterrundflugs staunt man über die perfekte Lage der Stadt am Strom und über die vielen Wälder, Seen und Flüsse im Umland.

Hintergrund Anreise: Hin- und Rückflug mit Lufthansa oder Air Canada ab Frankfurt über Montreal nach Quebec ab 805 Euro, ab München ab 920 Euro. Einreise und Corona-Lage: Die für Kanada bestehende Einreisesperre wurde für vollständig Geimpfte aufgehoben. Über die Anforderungen an Impfnachweise und die fortbestehende Testpflicht informiert die kanadische Regierung. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Hin- und Rückflug mit Lufthansa oder Air Canada ab Frankfurt über Montreal nach Quebec ab 805 Euro, ab München ab 920 Euro. Einreise und Corona-Lage: Die für Kanada bestehende Einreisesperre wurde für vollständig Geimpfte aufgehoben. Über die Anforderungen an Impfnachweise und die fortbestehende Testpflicht informiert die kanadische Regierung. Alle Reisenden ab fünf Jahren, auch vollständig Geimpfte, müssen bei Einreise ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 72 Stunden vor der geplanten Abreise sein darf. Unterkunft in Quebec City: Fünf-Sterne-Hotel Fairmont Le Château Frontenac, Übernachtung im DZ ohne Frühstück ab 190 bis 440 Euro (www.fairmont.com/frontenac-quebec). Zentral gelegenes Vier-Sterne-Hotel: Hôtel 71, Übernachtung im DZ mit Frühstück ab 170 Euro (www.hotel71.ca). In Quebec City gibt es außerdem viele B&B-Häuser und kleine Hotels. "Saint-Roch"-Food-Tour: Angeboten werden verschiedene Touren nach individuellen Wünschen zu 65 bis 69 Kanadische Dollar (etwa 43 bis 46 Euro) pro Person für rund drei Stunden Dauer (www.localfoodtours.com). Infos: www.quebecoriginal.com

Doch die Stadt gilt auch als Geheimtipp für Feinschmecker. Eine der beliebtesten Restaurant- und Bistromeilen ist die Rue Saint-Joseph. Die besten Tipps bekommen Genießer dort bei einer geführten Food Tour. In drei Stunden lernt man sechs verschiedene Locations kennen und lieben.

Beim Schlendern über das Kopfsteinpflaster, schwärmt Tourguide Richard Bergeron von der pulsierenden Stadt und ihren Spezialitäten. "Nirgendwo bekommt ihr einen aromatischeren Käse als bei Grondines & Ses Amis", behauptet der quirlige 32-Jährige und reicht den Teilnehmern der Food-Tour einen acht Monate lang gereiften Rohmilchkäse, "natürlich aus der Region". Für Vegetarier empfiehlt er das kleine Snackhaus "Ness, Restaurant Santé". Dessen Spezialität sind leckere, vegane Burger und feine Desserts. "Ihr müsst unbedingt die Schokowürfel probieren", sagt Bergeron, "die schmecken wunderbar schokoladig, aber gar nicht süß." Den in der ganzen Provinz gepriesenen Grönländischen Porst, einen immergrünen, aromatischen Kräutertee, bietet das "Maison du Thé" an – sowie mindestens weitere 150 Teesorten.

Was kein Besucher versäumen sollte, ist eine Poutine. Die Fast-Food-Spezialität ist für Quebecois so wichtig wie die Currywurst für Berliner und hat einen ebenso großen Kultcharakter. Dabei handelt es sich um Pommes Frites mit Käse und darüber gegossener Bratensauce. Bergeron betont: "Der Käse muss super-super-frisch sein. Er muss beim Essen quietschen." Und er schwört, dass es bei "Chez Ashton" die beste Poutine gibt. Gegessen wird in dem schlichten Imbiss an wackeligen Metalltischchen. Danach ist man zum Platzen satt. Doch jetzt muss etwas Süßes her. Im "Champagne Chocolatier", einem Sündenbabel für Leckermäulchen, verlieren die Tour-Teilnehmer zwischen cremiger Trinkschokolade und verführerischen Pralinen endgültig das Gefühl für Raum und Zeit.

Nach so vielen Eindrücken ist eine Auszeit in einem Indianerreservat genau das Richtige. Vogelgezwitscher und das Plätschern des Akiawenrahk-Flusses empfangen die Besucher des Hôtel-Musée Premières Nations in Wendake, einem Ort zum Entspannen und Träumen. Das Hotel liegt etwa zwölf Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum Quebecs und bildet das kulturelle Zentrum der Huron-Wendats-Indianer. Das moderne, mit viel Holz und indianischen Kunstgegenständen eingerichtete Hotel im Stil eines traditionellen Langhauses beherbergt ein eigenes Museum zur Kultur und Geschichte der Ureinwohner.

Deren Mythen erleben Besucher authentisch bei einem "Powwow" im originalen Langhaus. Die Gäste sitzen umhüllt mit Tierfellen auf Holzstämmen rund um ein knisterndes Lagerfeuer und lauschen der Geschichte über die Entstehung der Welt. Die endet damit, dass alle Menschen voller Freude über diese wunderbare Welt staunten, ihre Dörfer errichteten und sich im ganzen Land verteilten.