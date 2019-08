Von Sandra Ehegartner

Der erste Eindruck sind Hortensien. Riesige blühende Büsche in Pink, Lila und Blau strahlen den Besucher von Straßenrondellen, Mauern und aus Gärten an. Gleich danach fallen die meist barfüßigen, oft zerzausten Surfer in ihren dunklen Neoprenanzügen auf. Manchmal werden sie von salzfellig-struppigen, fröhlichen Hunden begleitet. Entspannt und friedlich wirken diese Bilder.

INFORMATIONEN Aktueller Hinweis: Wie der ADAC meldet, wird befürchtet, dass zum G7-Gipfel Gewaltdemonstranten anreisen könnten. Mit Straßensperren, Park- und Fahrverboten, zeitweiligen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr ist zu rechnen. Von den Behinderungen sind auch Bahnreisende und die Fluggäste des Flughafens Biarritz betroffen. Reisende sollten dringend gültige Ausweispapiere mitführen, damit Personenkontrollen flüssig ablaufen können. Auch Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen könnten zeitweise unzugänglich sein. Laut Flughafen Biarritz wird der Flugverkehr von Freitag, 23. August, 19 Uhr, bis Montag, 26. August, 20 Uhr, eingestellt. Parken im Flughafenareal ist in dieser Zeit nicht möglich. Personenkontrollen in der Region und an den Grenzen sind angekündigt. www.adac.de/reise-freizeit/reise-sicherheit/ Anreise: Über die Flughäfen Biarritz (5 km) oder Bilbao, Spanien (145 km), oder mit dem TGV ab Mannheim ab 8 Stunden. Übernachten: Hotel Edouard VII, 21 Avenue Carnot, Tel. 0033/5/59223980, DZ ca. 133 Euro/Nacht, www.hotel-edouardvii.com. Essen und Trinken: Für den Aperitif über dem Meer: Hotel du Palais, 1 avenue de l'Impératrice, www.hotel-du-palais.com. Le Caritz, 14 Rue Port Vieux, www.hotel-lecaritz-biarritz.com. Don Ulpiano, 12 rue Victor Hugo. Tapas-Bar Eden Rock Café, 6 Place du Port Vieux. Salon de thé, Patisserie Miremont, 1B Place Georges Clemenceau, www.miremont-biarritz.com. Surfschulen: École de surf Hastea, plage de la Côte des Basques. Plums Surf-Sport, 9 rue Gardères.

Ob die Großen der Welt bei ihrem Besuch in Biarritz Ende August dieses Schauspiel überhaupt erleben werden? Berichte deuten darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen kilometerweit Strandabschnitte für Surfer gesperrt werden. Biarritz ohne Surfer in der Hochsaison?

Am 26. August reisen Trump, Merkel und Co. wieder ab, dann wird das entspannte Lebensgefühl wieder vorherrschen, für das das Seebad so bekannt ist. Dabei könnten die Staats- und Regierungschefs für manches Topthema des Treffens vor Ort gute Beispiele finden, etwa wie ein achtsames und entspanntes Miteinander gelingen kann. Wir haben einen Streifzug unternommen.

Wo also anfangen in einem Ort, der so viel Ruhe und Unaufgeregtheit trotz der bedrohlichen Wolkenballungen am Himmel ausstrahlt? Am besten auf dem Morgenmarkt in Les Halles. Der liegt mittendrin und liefert auch noch die kulinarische Grundlage für einen gemütlichen Bummel oder ein Picknick am Grande Plage, dem Stadtstrand von Biarritz. Im Wesentlichen besteht der Markt aus zwei länglichen Gebäuden, unterteilt in Meeresbewohner und den Rest.

In den Hallen und auch an den Ständen davor geht es laut zu. Das Lachen und die Zurufe erinnern eher an die Stimmung auf dem Pausenhof einer Schule. Touristen scheint es dort nicht allzu viele zu geben, oder sie sind so früh noch nicht auf den Beinen. Umso besser, dann können all die baskischen Spezialitäten in Ruhe bewundert und verkostet werden. Wem der Sinn zu dieser Stunde oder auch generell nicht nach der Biarritzer Spezialität "geronnene Schafsmilch" steht, der folgt einfach dem Duft der Croissants und nimmt dazu einen Café au lait in der Bar Jean nebenan.

Gestärkt kann es weitergehen in Richtung alter Hafen. Kitsch und Hektik scheinen in den gewundenen Gassen Fremdwörter zu sein. Auch die typischen Badeort-Geschäfte mit Taucherbrillen und Badetüchern auf dem Weg hinunter zum Alten Hafen, dem Port Vieux, können daran nichts ändern. Dafür sorgen schon die zahlreichen netten Cafés und Tapas-Bars.

Als Nächstes liegt dem Besucher auch schon der kleinste der drei Hauptstrände von Biarritz malerisch zu Füßen. Kinder und Hunde tollen herum, Wellenjäger begutachten ihre Bretter, und ein paar ganz Mutige haben trotz der bedrohlichen Wolken ihre Handtücher ausgebreitet. Da die Wellen noch kein Spektakel versprechen, bleibt Zeit, zum Jungfrauenfelsen zu wandern. Hoch oben auf einem Felsen im Meer thront die weiße Statue der Heiligen Maria. Sie gilt als die Beschützerin der Seeleute und bei der Wucht der Atlantikwellen, die sich donnernd an den schroffen Felsen brechen, hat sie einiges zu tun. Das hält Möwen nicht davon ab, es sich auf ihrem Kopf bequem zu machen. Vielleicht lockt sie auch die herrliche Aussicht auf die ehemalige kaiserliche Residenz, das heutige Hotel du Palais. Bei einem Aperitif auf der Hotelterrasse lassen sich die Aussicht aufs Meer und den Grande Plage sowie die Atmosphäre des ehemaligen Palasts genießen.

Aber so weit ist es noch nicht. Erst einmal geht es vorbei am Meeresmuseum und erneut durch hortensienüberwucherte Grünflächen oberhalb des Fischerhafens. Das leichte Gedränge an schmalen Wegstellen stört hier niemanden. Ein Halt in der Kirche Sainte Eugénie bietet sich nun an. Die Kirche ist nach der Gemahlin von Napoléon III. benannt. Ihr hat der Ort neben dem Palast auch zahlreiche gekrönte und berühmte Touristen auf der Suche nach Ruhe zu verdanken. In der nächsten Kurve liegt der Grande Plage von Biarritz. Gewaltig sind seine Ausmaße, bedenkt man, dass er ein Stadtstrand ist. Viele Surfschulen haben hier ihren Sitz. Aus der Entfernung sehen die Lehrer aus wie Entenmütter, die ihre eifrigen Schützlinge in die Wogen führen. Da wird gepaddelt, geprustet und gelacht. Das Schauspiel auf sich wirken lassen kann man in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés vor dem Casino.

Danach geht’s weiter in Richtung Palast, wo das mondäne Biarritz mit Designerboutiquen und schicken Restaurants wartet. Schwindelfreie Liebhaber schöner Aussichten zieht es am Hotel du Palais vorbei zum Leuchtturm an der nördlichen Spitze des Ortes. Sportliche erklimmen noch die rund 300 Stufen und genießen dann den Rundumblick. An guten Tagen soll er bis Spanien reichen. Die Alternative ist ein gemütlicher Schlenker zum Place George Clemenceau. Dort ist die Patisserie Miremont einen Besuch wert: Die bunten Tartes sehen so hübsch aus, dass es fast schade ist sie zu essen. Rugby-Fans kommen ein paar Geschäfte weiter auf ihre Kosten und können in zahlreichen Rugby-Shirts aus den letzten Jahrzehnten stöbern.

Zum Schluss steht der Bummler vor der Wahl: Kauft er in der Grande Épicerie eine Flasche Wein und baskische Leckereien und kehrt zurück an den Strand? Oder beendet er den Streifzug im Restaurant Don Ulpiano gegenüber? Bleibt zu hoffen, dass die friedliche Atmosphäre von Biarritz nach dem G7-Treffen hinaus in die Welt getragen wird.