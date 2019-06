Von Patricia Wohlgemuth

Obgleich Yaks domestiziert sind, steckt in ihnen noch sehr viel ursprüngliche Wildheit. Yaks sind eigenwillig, können stur sein und sogar gefährlich werden, wenn es notwendig ist. Die Herde jener Gattung, die nun in dritter Generation in Sulden im Vinschgau lebt, wandert instinktiv dorthin, wo Nahrung wächst und es auch im Sommer nicht zu warm wird.

Yaks in Südtirol sind eine Sensation. Ebenso wie Reinhold Messner. 1985 brachte der Bergsteiger die tibetanischen Rinder nach Sulden. Seitdem führt er seine zotteligen Tiere alljährlich an einem traditionell sonnigen Tag Ende Juni von der Talstation der Seilbahn Sulden auf die Madritscher Weideflächen. Mit den 31 Grunzochsen zieht er dann am Suldenbach entlang in eine Höhe von etwa 2400 Meter. Dieses besondere Ereignis nennt sich Auftrieb.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto 500 km von Heidelberg über Stuttgart, Ulm und Garmisch-Partenkirchen. Unterkunft: Hotel Post, Wellnesshotel mit feinem Restaurant, www.hotelpost.it/de/, DZ ab 178 Euro; Ferienwohnungen ab 40 Euro für 2 [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Mit dem Auto 500 km von Heidelberg über Stuttgart, Ulm und Garmisch-Partenkirchen. Unterkunft: Hotel Post, Wellnesshotel mit feinem Restaurant, www.hotelpost.it/de/, DZ ab 178 Euro; Ferienwohnungen ab 40 Euro für 2 Personen. Essen: Yak & Yeti, Dorfgasthof, spezialisiert auf Gerichte mit Yak-Fleisch aus der Herde Reinhold Messmers. Stilfs: Im nahe gelegenen Stilfs findet sich der Teesalon von Traude Horvath. Außer einer vielfältigen Auswahl an Tees aus selbst gesammelten Kräutern gibt es in den liebevoll eingerichteten Räumen unter den Arkadengängen auch kleine Gerichte auf Basis von Bergkräutern, www.tee-salon.it. Touren: Zahlreiche kleinere und größere Wanderungen und Bergtouren rund um den Ortler.

Über Yaks und die Transhumanz, die sich kurz als Wanderweidewirtschaft bezeichnen lässt und in den Höhen des Vinschgau der Landschaftspflege dient, weiß Messner annähernd alles. Zu diesem Zweck eben siedelte er die vierbeinigen Gastarbeiter in Südtirol auch an.

Bis zum Almauftrieb grasten die zottligen Rinder auf einer am Fuße des fast 4000 Meter hohen Ortler gelegenen saftigen wie malerischen Wiese. Sie ist das Winterquartier der Tiere und befindet sich nahe dem Ort ihrer späteren Verwertung, Messners Restaurant ‚Yak & Yeti‘, einem der wenigen Lokale im europäischen Kulturkreis, die Yakfleisch anbieten.

Geschmacklich erinnert das Fleisch des Yaks an eine Kreuzung von Wild, Rind, Pferd und Strauß, ist zart im Biss, reich an Eiweiß und arm an Cholesterin. In Sulden wird es in einem 350 Jahre alten Bauernhaus, dessen Stuben nach Lärchenholz duften, in überschaubarer Auswahl dargeboten. Die Karte reicht von Carpaccio über Yakbraten bis zum traditionellen Südtiroler Schlutzkrapfen gefüllt mit Yak-Hack.

Doch daran mag niemand wirklich denken, beobachtet er die Yaks, die, kaum öffnet ein auserwählter Suldener ihnen das Gatter, sich zielstrebig in Richtung Hochgebirge begeben. Sie fänden ihren Weg in die Höhe, wohin nur geübte Bergsteiger, Gämsen und Ziegen vordringen, ohne Weiteres alleine. In Sulden jedoch werden sie von einer riesigen Schar selbsternannter Yakhirten, die den Hirtenstab durch einen Fotoapparat ersetzt haben, begleitet.

Aus dem Almauftrieb ist dank Reinhold Messner längst eine touristische Attraktion geworden. Zielstrebigen Schrittes begleitet er die Tiere auf den Berg und es scheint, als ginge er den Yaks voraus. Betrachtet man den aus mehreren hundert Menschen bestehenden Tross, der sich auf einem Versorgungsweg bergauf schlängelt, aus der Vogelperspektive, ergibt sich folgendes Bild: Vorn die Viecher, hinten die Herde. Der Yeti geht voraus. Es sieht auf jeden Fall gut aus!

Angekommen auf etwa 2400 Metern kühlen sich die Yaks die Füße im Bach und legen eine Jause ein. Nun ist genügend Zeit, dem "Papa della montagna", dem Papst der Berge, ein Autogramm zu entlocken und ihn zu fotografieren. Die meisten porträtieren sich enthusiastisch mit Reinhold Messner per Mobiltelefon am Selfiestick, dem Werkzeug der ultimativen Selbstdarstellung. "Die Seuche des dritten Jahrtausends", bemerkt Messner trocken und entzieht sich dem Treiben souverän.

Wenige Meter abseits sitzt er auf einem Stein und blickt in die Landschaft. Lachfalten umsäumen seine freundlichen klaren Augen. Die Erscheinung des Mannes, der schon über 3500 Berge bestiegen hat, ist aufrecht und ruhig. Über sich spricht er nicht, doch sobald es um die Berge und die Yaks geht, sprudeln seine Geschichten. "Ja, das ist eine Transhumanz", bestätigt Reinhold Messner. "Die Tiere brauchen die Kälte, sie würden im Sommer in der Wärme des Tals eingehen. Sie können Ihren Metabolismus soweit herunterfahren, dass sie auch bei Minus 40 Grad überleben."

Reinhold Messner zog 1986 allein durch den Osten Tibets. Auf diesem 1200 Kilometer langen Weg schloss er sich immer wieder Yakherden und deren Hirten an. Die Yaks trugen sein Gepäck, das er nicht selbst, sondern lediglich als Gehilfe der Hirten, auf die Tiere sattelte. Um ein Yak berühren zu dürfen, muss man mit ihnen leben, das heißt wie die Hirten im Himalaja mit ihnen im Stall wohnen. Unter solch ursprünglichen Umständen lassen Yaks es zu, von Menschen gemolken oder gar geritten zu werden. So nah jedoch kam Messner den Yaks nie. Dennoch wurden sie Weggefährten und zogen monatelang gemeinsam über 6000 Meter hohe Bergpässe.

Yaks in Südtirol anzusiedeln bedeutet für Reinhold Messner einen ambitionierten Versuch, die Alpine Kulturlandschaft zu erhalten. Er zeigt auf die satte, bunte Blumenwiese, auf der die Karawane gerade Halt macht und erklärt, dass eine derart dichte Grasnarbe der Anwesenheit der Yaks zu verdanken ist: ‚Sie fressen und düngen.‘

Und das tun sie in Höhen, wo kein Bauer mehr mähen kann und für die die einheimischen Kühe - die im Jahr bis zu 10.000 Liter Milch abliefern müssen - längst zu schwach und ungeübt sind. Sie sind den Anforderungen des Gebirges nicht mehr gewachsen, um gefahrlos klettern zu können. Yaks sind dank ihrer besonderen Anatomie gewandte Kraxler. Ähnlich den Gämsen ist ihr Schulterrist deutlich höher als das Becken.

Verwilderte und verkarstete Hänge auf der anderen Seite der Gebirgslandschaft, sind ein bildhaftes Beispiel für Weiden, die ohne pflegerischen Einsatz der Tiere auskommen müssen und statt Wild- und Wiesenblumen, nur zerzausten Buschwuchs vorzuweisen haben. Die üppige Durchwurzelung des Bodens begünstigt nicht nur die Pflanzenvielfalt, sie begrenzt zudem das Abrutschen der Hänge.

Zwei weitere Herden hat Messner in Südtirol aufgebaut. Eine kleine, ganz neue am Kronplatz, wo sein zuletzt eröffnetes Museum steht. Sechs Tiere umfasst die familiäre Herde momentan und wird demnächst durch einen Stier beglückt, der gerade in Sulden heranwächst.

Am Monte Rite hingegen, beim Museum ‚Dolomites‘, zog Messner eine beachtliche Herde mit 80 Tieren auf. Er schenkte sie einem jungen Bauern unter der Bedingung, die Tiere im Sommer in die Höhen der Dolomiten zu entlassen.

Messners Blick verweilt an einem der Tiere: Sam, dem stattlichen Bullen, der in seinem Fell, das einem zotteligen Wollmantel ähnelt, dasteht, als warte er, dass ihm die Garderobe abgenommen würde. Das Frühsommerfell der Yaks ist keine Vorzeigetracht, denn sie verlieren gerade die Winterbehaarung. Die Mischung des Unterfells, das aus dünnen wie dicken, kurzen wie langen Haaren besteht und so den Yaks als besonders wärmende Wolle dient, fällt im Juni in unordentlichen Streifen aus und verleiht dem Grunzochsen ein besonders trotteliges Aussehen. Bis zum Herbst aber, betont Messner, haben sich die Yaks über den Sommer hinweg fellmäßig glänzend und glatt herausgeputzt.

Ein paar Meter entfernt von Sam steht eine energische Yak-Kuh. Sie leckt ihr wenige Tage altes Kalb trocken. Vor einer Stunde hat das Yakbaby, am Vorderlauf seiner Mutter lehnend, den reißenden Suldenbach überquert. Rein instinktiv. Die Kälber gehen stets auf der dem Berg zugewandten Seite der Mutter. Ansonsten würden sie weggeschwemmt.

Der Auftrieb endet hier. Die Zuschauer des Spektakels zerstreuen sich. Die Yaks ziehen weiter, dem ewigen Schnee der schwindenden Gletscher entgegen.