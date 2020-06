Von Antje Urban

Aus Sicht eines Teenagers klingt ein Kurzurlaub im Bayrischen Wald nicht verheißungsvoll. Selbst beim Hinweis, dass es sich bei der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald um den ältesten Nationalpark Deutschlands handelt und sogar um die größte Waldlandschaft Mitteleuropas, ernte ich nur einen mürrischen Gesichtsausdruck meiner Tochter. Einzig der Hund scheint sich zu freuen. Die jährlich 1,4 Millionen Gäste in der Ferienregion wissen es bestimmt besser. So versuche ich bei Ankunft auch gleich, mit dem richtigen Abenteuereinstieg für Laune zu sorgen. Behilflich dabei ist mir Robert Stockinger, früher Forstwirt – heute nennt man ihn neudeutsch Ranger.

Hintergrund Anreise: In rund 6,5 Stunden fährt man mit der Bahn von Heidelberg nach Spiegelau. Mit dem Auto sind es ca. 4,5 Stunden. Vor Ort berechtigt die Nationalpark Card zusammen mit dem Gästeservice-Umweltticket die kostenlose Nutzung der Igelbusse und der Waldbahn, [+] Lesen Sie mehr Anreise: In rund 6,5 Stunden fährt man mit der Bahn von Heidelberg nach Spiegelau. Mit dem Auto sind es ca. 4,5 Stunden. Vor Ort berechtigt die Nationalpark Card zusammen mit dem Gästeservice-Umweltticket die kostenlose Nutzung der Igelbusse und der Waldbahn, www.bayerwald-ticket.com Unterkunft: Schlaffassdorf & Campingplatz, www.schlaffassdorf.de. Preise pro Nacht inkl. Frühstück 38 Euro, Kinder bis 12 Jahre 20 Euro inklusive Bettwäsche. Ausflüge: Wie sieht der Wald von oben aus? Die Antwort findet sich auf dem längsten Baumwipfelpfad Deutschlands in Neuschönau. In 44 Metern Höhe und auf dem über 1,3 Kilometer langen Rundgang erfährt man viel Wissenswertes. (Hunde sind nicht erlaubt, an der Kasse kann eine Hundebox gemietet werden.) www.poschinger.de Infos: www.ferienregion-nationalpark.de

Er ist einer von insgesamt 27 Rangern, die Besucher durch den deutschen Teil des Bayrischen Waldes führen, der sich hier über 240 Quadratkilometer erstreckt. Auf der tschechischen Seite mit dem sogenannten Böhmerwald sind es sogar über 690 Quadratkilometer. Wenn bei Kindern das Wort "Wandern" als Synonym für Langeweile steht, hilft es schon, wenn Stockinger die rund drei Stunden im Wald die "Chaos-und-Verhau-Tour" nennt. Sie führt abseits der bequemen Wege ins Unterholz, querfeldein durch die Wildnis. Daher muss der Hund angeleint bleiben, was mir der Vierbeiner über die nächsten Stunden mit ständigem Zerren an der Leine quittiert.

Den ersten Kilometer führt uns Stockinger entlang des Forstweges und erklärt, was uns da begegnet. Und im Kind entfacht langsam aber sicher das Interesse. Wir lernen, dass der Breitwegerich – sozusagen der Bruder vom Spitzwegerich – gegen Mückenstiche hilft und, dass aus dem Blutwurz, auch Rotwurz oder Dilledap genannt, Kräuterlikör gebrannt wird. Wir erfahren, wie viele Baumpilzarten es gibt und, dass die prächtige lila Blume am Wegrand ein Waldweidenröschen und der Bärlapp eine Urzeitpflanze ist. "Und besonders gerne hören Kinder, warum die Pflanze Pestwurz auch Arschwurz genannt wird", schmunzelt er, "weil man früher die riesigen Blätter der Pflanze als Toilettenpapier benutzt hat."

Die Schlaffässer im Campingplatz bei Spiegelau mitten im Wald. Foto: Antje Urban

Der Mann weiß, was Kindern Freude macht. Und als es endlich los geht ins Dickicht, ermahnt er nochmals, vorsichtig die Schritte zu setzen und direkt hinter ihm zu bleiben. Von nun an quetschen wir uns durch Büsche, steigen über tote Baumstämme, bücken uns unter Ästen oder balancieren auf schmalen Brettern über Bäche. Während Ranger und Hund das zügige Tempo bestimmen, durchqueren wir einen Wald, der sich offiziell erholen darf. Erholen vom Menschen. "Ziemlich unaufgeräumt hier", denkt sich der gemeine Städter. Aber der Ranger rückt die Gedanken wieder gerade: "Seit der Gründung des Nationalparks 1970 darf sich die Natur auf weiten Flächen wieder nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln. Und das bringt eine Artenvielfalt hervor, die für einen mitteleuropäischen Wald einzigartig ist." Laut einer Hochrechnung aus dem Jahr 2011 gibt es wohl 14.000 Arten im Nationalpark, davon 3849 Tierarten, 1861 Pilzarten und 489 Moosarten.

Wir erleben die Schönheit des Waldes auf völlig neue Weise. Geheimnisvoll, wild, lebendig oder tot und voller Geschichten. Immer wieder weist uns unser Ranger auf Wurzelteller hin, also umgestürzte Bäume, deren Wurzelballen so wertvoll für das Ökosystem sind:. "Diese Pflanzenkadaver sind ein Gesamtkunstwerk, denn auf dem sich selbst zersetzenden Stamm wachsen wieder neue Pflanzen. Singvögel brüten zwischen den Wurzeln und er bietet auch Insekten einen neuen Lebensraum." Ganze 15 verschiedene Käferarten habe man mal in solche einem Totholz zählen können. In Nutz- und Wirtschaftswäldern aber würde man Wurzelteller nur selten finden. Und als wir einige Stunden später, mit ein paar Kratzern an den Beinen, einigen Mückenstichen und blauen Fingerkuppen von den Blaubeeren, die wir gepflückt und genascht haben, die Wildnis wieder verlassen, sind wir erschöpft, aber beseelt. Und auch dem Hund hängt die Zunge lang aus dem Maul, aber er schaut fröhlich drein. Die "Chaos und Verhau"-Tour kommt gut an. "Vor allem bei jungen Paaren und Familien, die sich heute mehr für die Natur interessieren also noch vor ein paar Jahren", berichtet Stockinger.

Doch die Ferienregion hat noch mehr zu bieten als nur berauschende Natur. Auch der Mensch hat hier mit dem Glashandwerk seine Akzente gesetzt. Seit sieben Jahrhunderten wird im Bayrischen Wald zwischen den Bergen Aber und Lusen einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit hergestellt. Bei einer Führung durch die Glasmanufaktur des Freiherrn von Poschinger, die ihr Glas in 450-jähriger Tradition noch genauso herstellen wie damals, dürfen Kinder auch selbst mit anpacken. Vermischt in einem bestimmten Verhältnis, ergeben Quarzsand, Pottasche, Soda und Kalk das "Gemenge", dem noch Restglasscherben zugegeben wird. Das alles wird dann im Glashafen bei bis zu 1445 Grad geschmolzen. Wer sich traut, darf die heiße, orange-rot leuchtende Glasmasse mit der sogenannten Glasmacherpfeife drehen, um dann mit Atemluft und gleichmäßiger Rotation eine Kugel zu formen. Und so wird auch der Teenager ganz ungewollt wieder zum Kleinkind, wenn der selbst geblasenen Glaskugel mit der Beigabe von Metalloxiden und seltenen Erden Farbe verliehen wird. Ein bisschen Kobatoxid fürs Blau und ein bisschen Schwefel für die gelben Farbtupfer.

Krönen lässt sich das Erlebnis Bayerischer Wald dennoch: mit der Übernachtung in einem Schlaffass. Am Rande des Campingplatzes zwischen Klingenbrunn und Spiegelau steht ein kleines Schlaffassdorf samt einer Grillkota, beheizbaren Badebottichen und einer Fasssauna. Die Schlaffässer aus Fichtenholz sind äußerst gemütlich. Es können bis zu vier Personen darin nächtigen, aber wir sind froh mit nur zwei Betten und Hund das größere Fass gebucht zu haben. Am Abend ist Grillen direkt vor der Hütte angesagt oder bei schlechtem Wetter in der Grillkota, in der das abendliche Feuer wie eine Indianerzeremonie anmutet.

Völlig überflüssig ist es, sich selbst mit Frühstück zu versorgen, denn die Eigentümer servieren am Morgen im Gemeinschaftsraum ein liebevoll angebotenes Frühstück, das im Vier-Sterne-Hotel nicht besser sein könnte. Und natürlich gibt es auch ein passendes uriges Toilettenfass. Wer im Dunkeln das stille Örtchen aufsuchen muss, dem sollte man besser vorher keine Gruselgeschichten erzählen. Wohl dem, der seinen Wachhund vor der Toilette postieren kann. Und wenn der Teenager dann mit Hund des Nachts in der Hütte liegt, dann fühlt sich der Bayrische Wald ganz und gar nicht mehr langweilig an.