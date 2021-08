Von Frauke Rüth

Der Mann feiert einen runden Geburtstag. Was schenken? Mir schwebt ein Mikroabenteuer vor. Der Erfinder des Begriffs, der britische Autor Alastair Humphreys, inspiriert seit einigen Jahren Menschen weltweit dazu, Außergewöhnliches im Alltag, vor ihrer Haustür auszuprobieren. Sei es, durch einen Fluss bis zur Quelle zu schwimmen, früher aufzustehen, um den Sonnenaufgang im Garten anzusehen oder aber aus einer Bierdose einen Herd zu basteln, um Kaffee darauf zu kochen.

Wir entscheiden uns für das kleine Abenteuer im "Schwarzwaldcamp" in einem Waldstück am Schluchsee, rund anderthalb Stunden von Baden-Baden entfernt, der hübsch-verspielten Kurstadt, in der wir leben. Im Camp werden wir Holz hacken, aufs Plumpsklo gehen und vor allen Dingen: In einem Baumzelt schlafen.

Bei der Ankunft bekommen wir eine Axt und Streichhölzer in die Hand gedrückt und den Rat, uns nachts warm einzupacken, "hier im Hochschwarzwald ist es immer ein paar Grad kälter und in den Baumzelten steigt zusätzlich kühle Luft von unten auf", weiß Campmanagerin Anja Allgaier, 36. Wir sind sofort angetan von dem gut versteckten Platz im Wald, auf dem 80 Menschen übernachten können — sei es im gemieteten Tipi, im eigenen Zelt oder Van oder in einer ausrangierten Gondel. Es gibt keine gepflasterten Wege, keinen Strom, als Rezeption fungiert eine kleine Holzhütte und das Zentrum ist eine große Feuerstelle, auf die jeder seine Zucchini oder seine Würstchen legen darf.

Hintergrund Infos: Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg Richtung Schluchsee/Altglashütten in knapp drei Stunden, mit der Bahn eine halbe Stunde länger (zweimal umsteigen). Unterkunft und Sanitäranlagen: Im Schwarzwaldcamp gibt es Tipis, Zeltplätze und Baumzelte. Das Baumzelt Willi kostet pro Nacht zum Beispiel 79 Euro, [+] Lesen Sie mehr Infos: Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg Richtung Schluchsee/Altglashütten in knapp drei Stunden, mit der Bahn eine halbe Stunde länger (zweimal umsteigen). Unterkunft und Sanitäranlagen: Im Schwarzwaldcamp gibt es Tipis, Zeltplätze und Baumzelte. Das Baumzelt Willi kostet pro Nacht zum Beispiel 79 Euro, https://www.schwarzwaldcamp.com. Auf dem Schwarzwaldcampgelände gibt es eine Komposttoilette. Wenige hundert Meter entfernt, auf dem benachbarten Campingplatz, befinden sich sanitäre Anlagen, die man kostenlos benutzen kann. Essen & Trinken: Leckeres Frühstück gibt es im Café am See. http://www.schluchsee-cafeamsee.de; Abendessen zum Beispiel in der Pizzeria La Piazza am Kirchplatz in Schluchsee, http://www.lapiazza-pizzeria.de

[-] Weniger anzeigen

Mein Mann wärmt indes seine Erinnerungen auf: "Wie früher im Ferienlager. Mit Stockbrot grillen, Tierstimmen erraten und erst um vier Uhr morgens auf die Matratze fallen." Nun ja, von Matratze hat eigentlich keiner hier was gesagt …, denke ich. Der Gatte hängt weiter seinen nostalgischen Gedanken nach und hat diesen euphorisierten Ausdruck im Gesicht, der möglicherweise ein wenig voreilig ist, denn damals musste er sich zum Schlafen auch nicht mehrere Meter in die Höhe hieven. Wie es uns die sportliche Anja eindrucksvoll vorführt, als wir an unserem Übernachtungsplatz angelangt sind. Hurtig steigt sie zunächst auf die große Holzkiste, die unter dem Zelt steht, und in der man seine Nahrungsmittel und das Gepäck aufbewahrt. Der nächste Jump führt Anja über ein straff gespanntes Netz hinauf ins Zelt, durch dessen Öffnung sie uns nun drei Meter tiefer Stehenden zuruft: "Los, jetzt ihr!" Eine Strickleiter ist weit und breit nicht zu sehen, nur die Nachbarn vom Baumzelt nebenan, die feixend gucken, ob wir es beim ersten Mal schaffen. Tun wir und schauen uns oben erst mal unseren dreieckigen Schlafplatz für die kommenden Nächte genauer an, liegen Probe. Ein bisschen fühlt es sich an wie eine Mischung aus Wasserbett und Hängematte. Schlussendlich hat keiner die Füße im Gesicht des anderen, das ist doch schon mal was!

Panik, dass wir abstürzen, müssen wir nicht haben. "Das Zelt hält gut 400 Kilo aus", versichert uns Raphael Kuner, 52, der Gründer und Chef des Camps. Vor fünf Jahren fing er an, Baumzelte aus England zu importieren, wo ein Industriedesigner das erste Exemplar designt hatte. Im Camp hängen mittlerweile vier Stück, unseres heißt "Willi", außerdem gibt es noch "Jakob", "Hans" oder "Franz". Zelte, Tipis und Stellplätze tragen meist Namen, die von Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten inspiriert sind. Etwa "Liri, meine Steuerberaterin, damit sie was zum Lachen hat, wenn sie die Steuererklärung bekommt", sagt der Camp-Boss. "Oder, eine Reminiszenz an meine verstorbene Schwiegermutter, die eine kleine, runde, gastliche Frau war: unsere Gondel Gisela." Dabei handelt es sich um eine ausrangierte Skigondel aus dem französischen Méribel, die Kuner vor einigen Jahren dort entdeckte und mitbrachte, und in der man seither übernachten kann. Sie steht auf einem Holzpodest am Boden. Für die Gäste besteht keine Gefahr, sich beim Einsteigen dem drohenden Spott ihrer Mitmenschen auszusetzen, wie es bei uns Baumzeltbewohnern der Fall ist.

Wir haben uns für die Wipfel und gegen die Komfortzone entschieden. "Im Schwarzwald passiert nichts aus Zufall," erklärt Kuner. "Früher konnten sich die Leute hier keine Zufälle erlauben. Man musste immer das Wetter mit berechnen, die Höhe – wir sind auf über 1000 Metern –, die Unwegsamkeit des Geländes", sagt der gebürtige Furtwanger. "Man hatte besser immer einen Plan in der Tasche." Die Witterung einkalkulieren und riskante Routen abschätzen — nichts anderes bedeutet eine Nacht in den Wipfeln: Man sollte auf jeden Fall eine Isomatte dabeihaben, denn auch in Juli kann es sehr frisch werden. Und beim Hochklettern tritt man besser nicht daneben, sonst landet man unsanft auf der Erde.

Vorsichtig machen wir uns also auf ins Innere von "Willi", mummeln uns in die Schlafsäcke ein und reden — über die Nachbarn. Ganz wie zu Hause. "Meinst du, die haben auch so viel Gepäck wie wir dabei?" "Hm, sie sahen gut organisiert aus." "Apropos organisiert: Ich hab’ vergessen, Besteck einzupacken." Betretene Stille. Und das ist gut so, denn jetzt hören wir endlich mal, dass wir nicht allein sind im Wald: Abgesehen von den menschlichen Anrainern, tummeln sich die Tiere der Nacht. Es raschelt und knackt, es pfeift, zwitschert und flötet. Beeindruckt lauschen wir und freuen uns darüber, viel näher an der Natur zu sein als sonst.

Um vier Uhr weckt mich eine Bewegung. In der Ecke des Zelts sitzt eine zierliche, braune Maus, die mich ein Weilchen nachdenklich ansieht und dann leise durch die Stofffalten verschwindet. Am nächsten Tag wird mir Raphael Kuner erklären, als ich ihm von dem Tier berichte: "Das war die Haselmaus. Die schaut gern im Camp vorbei. Wir lassen die Dinge hier geschehen, da fühlen sich auch die Viecher wohl." Allerdings hat mein Mann dem Geschehen vermutlich ein wenig auf die Sprünge geholfen, als er eine Packung Cashewnüsse offen im Zelt hat liegen lassen.

Nach der Mausbegegnung meldet sich meine Blase. Ich habe keine Lust, mich drei Meter hinunterzuschwingen und durch den dunklen Wald zu latschen, um auf die Komposttoilette zu gehen. Doch bald gebe ich auf und mache mich auf den Weg. Es ist stockdunkel und nieselt leicht. Meine Handytaschenlampe leuchtet so funzelig wie eine echte. Doch nachdem ich den schmalen Pfad ausgemacht habe, der mich durchs Camp führt, finde ich es eigentlich gar nicht mehr unangenehm: Die Luft ist herrlich frisch, es duftet harzig nach Nadelwald und Moosen. Die Tannen und Fichten rauschen im Wind. Amseln und Mönchsgrasmücken singen ihr erstes Lied des aufziehenden Tages. Meine Sinne fühlen sich viel wacher, aufmerksamer an als daheim, wenn ich mich schlaftrunken aufs Klo schleppe.

Am Morgen sind der Gatte und ich uns einig, dass wir fit und ausgeruht sind. Er will in der kommenden Nacht noch etwas mit seiner Schlafposition herumexperimentieren, Muskelkater hat jedoch keiner von uns. Wir brechen zu einer Erkundung der Gegend auf und streifen vorbei an Kirsch- und Holunderbäumen, naschen Heidelbeeren, beobachten ein Eichhörnchen beim Klettern. Von unseren Miturlaubenden im Camp lassen es die meisten ruhig angehen; manche sitzen lesend in der Vormittagssonne, andere spielen mit ihren Kindern Karten oder dösen noch ein bisschen. Aus der Gondel ist noch kein Mucks zu hören, anscheinend schläft es sich besonders gemütlich darin.

Die Menschen, die ins Schwarzwaldcamp kommen, suchen neben den besonderen Übernachtungsmöglichkeiten oft genau diese Ruhe. Ela, 47, die mit ihrem Bus aus Köln angereist ist, erzählt, dass sie drei Kinder und einen anstrengenden Job hat und schon seit Jahren Auszeiten für sich allein nimmt. "In der ersten Nacht habe ich zehn Stunden am Stück geschlafen, und danach bin ich gewandert. Das war es, was ich gebraucht habe."