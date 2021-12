Von Sabine Metzger

Hintergrund Informationen: Anreise: Ab Frankfurt fliegt Eurowings Discover bis Ende April direkt auf die Insel.

Einreise: Vollständig geimpfte Personen müssen einen negativen PCR-Test in englischer Sprache (vor Einreise max. 3 Tage alt) vorweisen, eine BIM Safe App downloaden und eine Einreiseformular ausfüllen, PCR Test und Impfzertifikat in der App validieren sowie die Zertifikate bei der Einreise vorzeigen. Ungeimpfte müssen einen PCR-Test vorweisen und zusätzlich in Quarantäne plus einem zweiten Test nach fünf Tagen Quarantäne.

Klima: Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad Celsius. Im Sommer wird es selten über 32 Grad warm. Barbados ist ganzjährig warm mit Niederschlägen im Sommer/Herbst und mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Wassertemperatur beträgt zwischen 25 und 28 Grad. Dank des Passatwindes weht auf der Karibikinsel immer ein leichter, kühlender Wind.

Übernachten: Das The Crane Resort oberhalb des Traumstrands The Crane gelegen im Bezirk St. Philip, www.thecrane.com; The Sandpiper ist ein familiäres Luxushotel auf der sanften Karibikseite, www.sandpiperbarbados.com

Weitere Infos: www.visitbarbados.org/de.

Verheißungsvoll steigt der Duft frisch gegrillten Fischs in die Nase. Geschickt wenden gut gelaunte Frauen und Männer Red Snapper, Hummer und natürlich Fliegenden Fisch, das heimliche Wappentier im "Land of the Flying Fish", auf den großen Grillrosten. Es ist Freitagabend in Oistins, einem kleinen Ort an der Südspitze von Barbados, die Zeit des traditionellen Oistins Fish Fry. Einheimische und Urlauber tanzen fröhlich zu Reggae-Klängen, schlendern zu den Ständen mit Kunsthandwerk und genießen schließlich frisch gegrillten Fisch auf Plastiktellern. Dazu gibt es reichlich "Banks" aus der Flasche, das einem Pils sehr ähnliche, auf der Insel gebraute Lagerbier. Genau der richtige Start ins Wochenende – und in eine Auszeit vom kalten Winter zu Hause.

Von Oistins aus ist es nicht weit nach Bridgetown. Rund 10.0000 Menschen leben in der Hauptstadt. Die verwinkelte Altstadt und ihre alte britische Garnison zählen als "herausragendes Beispiel kolonialer Architektur" zum Unesco-Weltkulturerbe. Am Heroes Square steht das Parlament von Barbados, ein sehr britisch aussehender, neogotischer Großbau. Dabei kamen die Briten erst ziemlich spät nach Barbados. Die Insel wurde Ende des 15. Jahrhunderts entdeckt, Anfang des 16. Jahrhunderts tauchte sie erstmals auf einer spanischen Karte auf. Die Spanier und Portugiesen ließen Barbados auf ihrer Route nach Brasilien aber links liegen. Erst die Briten annektierten sie 1627. Ihr Name soll auf die Spanier zurückgehen: Die sahen angeblich die Luftwurzeln des Feigenbaums – Bestandteil des Staatswappens von Barbados – und fanden sie "bärtig", der Name "die Bärtigen" (Spanisch: barbados) war geboren.

Am 30. November 2021, 55 Jahre nach der Unabhängigkeit von Großbritannien, hat sich der Inselstaat von der konstitutionellen Monarchie verabschiedet und ist nun eine parlamentarische Republik. Das bedeutet, dass das Staatsoberhaupt, das über 300 Jahre lang der König oder die Königin von England war, nun durch eine lokale Vertreterin ersetzt wird. Die vom Volk gewählte Präsidentin Dame Sandra Mason war die erste Frau, die als Anwältin in Barbados zugelassen wurde, und die erste Frau, die dem Obersten Gerichtshof des Landes angehörte.

Noch gibt es viel Britisches im Inselstaat: Die Kinder tragen Schuluniformen, in den Luxushotels wird der Afternoon-Tea zelebriert, Cricket ist Nationalsport und bekannte südenglische Städte dienen als Namensvettern: Brighton, Hastings, Worthing.

Shop und Museum von Windsurfer Brian deAction Man Talma. Foto: Sabine Metzger

Zum britischen Erbe aus der Kolonialzeit mischen sich ebenso viele afrikanische und karibische Einflüsse. Auch beim Essen: Liebhaber echten Bajan Foods lernen in der Village Bar in Lemon Arbour eine weitere Spezialität kennen: das Pepperpot Stew, eine Art Eintopfgericht aus Schweinefleisch und Corned Beef, pikant gewürzt mit Pfeffer, Chili, Nelken und Zimt. Sehr beliebt ist auch gegrillter Schweineschwanz. Der ultimative Tipp für relaxtes Hummeressen am weißen Sandstrand untermalt mit Live-Steeldrum-Klängen ist das Restaurant Lobster Alive am Brownes Beach von Bridgetown.

Nicht weit davon zieht sich die Marina mitten durch Bridgetowns Altstadt. Hier liegen große Katamarane und Jachten, die fürs Hochseeangeln gemietet werden können. Der Katamaran "Happy Daze" steuert die Topspots zum Schnorcheln an. Skipper Jeff verkündet, dass man mit ziemlicher Sicherheit auch auf die vom Aussterben bedrohte Karettschildkröte treffen wird. Die Crew setzt die Segel. Los geht’s Richtung eines Schiffswracks weiter im Süden. Gespannt gleiten die Gäste schnorchelnd durch das klare, türkisfarbene Wasser. Plötzlich schwimmt aus einem Wrackfenster eine Schildkröte heraus. Sie gesellt sich sogar eine Zeit lang zu den Badenden, bevor sie – so gar nicht in Schildkrötengeschwindigkeit – wieder abtaucht.

Ali und die Bajans lieben Fisch. Foto: Sabine Metzger

Nach diesem einzigartigen Erlebnis wartet auf alle ein Gläschen Rum Punch. Rum gehört zu Barbados wie der Flying Fish. Er ist der Inbegriff des Bajan-Lebensgefühls und wurde quasi auf Barbados geboren. In der Foursquare Rum Distillery im Süden der Insel wird er seit dem 17. Jahrhundert in der fünften Generation produziert. Inhaber Richard Seale füllt beim Rum-Tasting die Minibecher mit hochprozentigen Tropfen und erklärt, dass erst durch die langjährige Reife in alten Bourbon-, Sherry- oder Madeira-Fässern das eigentlich farblose Zuckerrohr-Melasse-Destillat seine markante Bräunung erhält. Natürlich weiß er auch, welche seiner weltbekannten Marken wie Doorly’s, Foursquare und R.L. Seale Rum Sixty Six sich zum zum Mixen eignen und welche besser pur getrunken werden. Im angrenzenden Heritage Park erfährt man, welche wichtige Rolle Zucker und Rum in der Geschichte von Barbados gespielt haben.

Heute spielt sich das Leben auf Barbados vor allem an der Küste ab. An der West- und Südseite reihen sich Bilderbuchstrände wie Bottom Bay, Bathsheba, The Crane Beach und Sandy Lane Beach wie Perlen aneinander. Hier liegen die meisten Hotels. Die Unterwasserwelt mit ihren bunten Korallenriffen, geheimnisvollen Schiffswracks und schillernden Fischen ist ein Dorado für Taucher und Schnorchler.

An der ungeschützten Ostküste sorgt die wilde Brandung des Atlantiks dafür, dass Adrenalin-Junkies auf dem Surfbrett ihre Herausforderung finden. Die "Soup-Bowl" vor Bathsheba ist selbst für Fortgeschrittene eine echte Herausforderung. Hier brodelt die Brandung. Die Buchten von Silver Rock und Silver Sands an der Südküste zählen zu den besten Revieren der Surfwelt. Man kann sich kaum sattsehen an den Mädels und Jungs, die die perfekte Welle reiten.

Schließlich lockt die Aussicht auf einen frisch gegrillten Fliegenden Fisch, ein kühles "Banks" Bier und noch etwas Tanz zu Calypso-Musik nach Oistin. Beim Oistin Fish Fry tauchen Barbados Urlauber bei einem sensationellen Sonnenuntergang noch einmal in das karibische Lebensgefühl ein, bevor es zurück ins winterkalte Deutschland geht.