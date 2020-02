Von Sandra Ehegartner

Warum nicht das Angenehme mit dem noch Angenehmeren verbinden und aus dem einen Tag der Liebenden gleich einen verliebten Wochenendausflug nach Bella Italia machen? Ob in der Lagunenstadt Venedig, wo Verträumte mit etwas Glück schon die ersten romantischen Karnevalsmasken bestaunen können, im kuscheligen Mantua oder gleich im malerischen Positano – in Italien fühlt sich die Liebe einfach noch romantischer an. Wir haben drei Vorschläge für den Valentinstag zusammengestellt, bei denen nicht nur frisch Verliebten das Herz aufgeht.

Hintergrund Venedig wird von vielen Airlines und fast allen großen deutschen Flughäfen aus angeflogen; Easyjet ab Berlin ab 95 Euro, Eurowings ab Köln ab 95 Euro. Übernachten im B&B Rialto Dream (www.rialtodream.com) ab 150 Euro die Nacht im DZ inkl. Frühstück oder im Hotel San [+] Lesen Sie mehr Venedig wird von vielen Airlines und fast allen großen deutschen Flughäfen aus angeflogen; Easyjet ab Berlin ab 95 Euro, Eurowings ab Köln ab 95 Euro. Übernachten im B&B Rialto Dream (www.rialtodream.com) ab 150 Euro die Nacht im DZ inkl. Frühstück oder im Hotel San Zulian (www.hotelsanzulian.it) ab 180 Euro die Nacht im DZ inkl. Frühstück. Gondelfahrten können fast überall im Zentrum gebucht werden, die Preise beginnen bei 33 Euro pro Person für ca. 30 Minuten. Restaurants in Dorsoduro entlang der Promenade: Ristorante Riviera (www.ristoranteriviera.it), Harry’s Bar (www.cipriani.com). Mantua: Anreise über Verona von fast allen deutschen Flughäfen; Lufthansa ab Frankfurt am Main ab 400 Euro, Air Dolomiti ab Hamburg ab 199 Euro. Übernachten im Palazzo Arrivabene (www. palazzoarrivabene.net) ab 140 Euro die Nacht im DZ inkl. Frühstück oder im Hotel Mantegna (www.hotelmantegna.it) ab 90 Euro die Nacht im DZ inkl. Frühstück. Gut essen lässt es sich im Cento Rampini (www.ristorantecentorampini.com). Positano: Anreise über Neapel von fast allen deutschen Flughäfen; Easyjet ab Berlin ab 115 Euro, Lufthansa ab München ab 200 Euro. Übernachten im Casa Cinque (Tel. 00 39-338/1 53 92 07) ab 140 Euro die Nacht im DZ oder im La Maliosa D’Arienzo (www.lamaliosapositano.it) ab 95 Euro die Nacht im DZ inkl. Frühstück. Restaurants am Meer: Le Tre Sorelle (www.letresorellepositano.it), L’Incanto (www.lincantopositano.com).

Venedig: Gondeln ins Glück

Kurz vor den Karnevalstagen herrscht in Venedig noch winterliche Ruhe. Romantiker genießen die Fahrt mit der Gondel über die romantischen Kanäle. Nicht ganz so exklusiv, aber fast ebenso schön ist die Fahrt auf einem Vaporetto, wie die öffentlichen Wasserbusse heißen. Früh morgens oder etwas später am Abend sind sie um diese Jahreszeit beinahe leer und so steht dem Titanic-Gefühl am Bug des Schiffs nichts entgegen. Etwas abseits der Touristenpfade lädt der Stadtteil Dorsoduro zu einem beschaulichen Bummel durch schmale Gassen ein. Im Schatten der Kirche Santa Maria della Salute am äußersten Ostzipfel des Viertels klingen innige Liebesschwüre unter der Laterne mit dem typisch rosafarbenem Glas und Blick auf San Marco noch liebevoller. Und weil große Gefühle bekanntlich auch durch den Magen gehen, gibt’s entlang des Ufers gemütliche Trattorien mit Blick auf den gegenüberliegenden Stadtteil Giudecca.

Wer’s gerne noch einsamer mag, der macht einen Bummel durch Cannaregio. In Venedigs nördlichstem Viertel lässt sich am schmalen Kanalufer eng umschlungen so mancher malerische Spaziergang unternehmen. Zum Aperitif geht’s in die Geburtsstätte des Bellini, in Harry’s Bar. Für Opernfreunde steht anschließend ein Besuch im historischen Theater La Fenice an. Passenderweise wird am Samstag "L’elisir d’amore" aufgeführt, auf Deutsch "Der Liebestrank" …

Mantua: Romantik pur im Norden

Vom britischen Autor Aldous Huxley erhielt die Stadt in der Region Lombardei das Prädikat "romantischste Stadt der Welt". Vor allem die leichten Nebelschwaden, die der vom Wasser umgebenen oberitalienischen Stadt abends etwas Geheimnisvolles verleihen, hatten es Huxley angetan. Dann sind die Plätze und engen Gassen von sanftem Weiß verschleiert. Tagsüber laden die Piazza delle Erbe und die Piazza dei Signori zu gemütlichen Cappuccino- oder Aperol- Spritz-Pausen ein. Auf dem Samstagsmarkt schlendern die Besucher gemütlich an allerlei Krimskrams vorbei. Für den Hunger zwischendurch gibt’s eine Sbrisolona, das traditionelle Mürbegebäck der Region Mantua. Wem der Sinn eher nach Kultur steht, der findet im "Hochzeitszimmer" des Gonzaga-Palasts und im "Amor- und Psyche-Raum" im Palazzo del Te historische Vorlagen in Sachen Liebe. Abends gibt’s einen Teller goldgelber, tortelliniartiger Agnolini in einer der gemütlichen Trattorien und mit etwas Glück bekommen Liebespaare abends bei Signora Bini im Palazzo Arrivabene sogar das palasteigene, riesengroße Hochzeitszimmer.

Positano: Dolce Vita

Ob frisch verliebt oder lange verheiratet – die Amalfiküste im Süden Italiens verzaubert Paare in allen Liebesphasen. Schon die Anfahrt über die geschwungene Küstenstraße ist ein Erlebnis und gibt einen wunderbaren Vorgeschmack auf die lässige Lebensart Süditaliens. Zwei Reisebusse in einer Haarnadelkurve? Kein Problem. An Engstellen regeln Freiwillige oder städtische Angestellte millimetergenau, dass die Kolosse sicher aneinander vorbeikommen. Endlich angekommen, lockt das steile Städtchen mit bunten Häusern, duftenden Zitronenbäumen und viel Dolce Vita. Ein Bummel durch die glyzinienüberwucherte Künstlergasse Via dei Mulini vorbei am Wahrzeichen des Orts, der Kirche Santa Maria Assunta mit ihrer bunten Majolika-Kuppel, hinunter zum Meer gibt einen guten ersten Überblick. Wer jetzt Hunger bekommen hat, der setzt sich in eines der Strandrestaurants und lässt sich den fangfrischen Fisch zeigen und zubereiten. Dazu ein Glas Greco di Tufo aus der Region, das Plätschern des Meers im Ohr und die Sonne im Gesicht – was könnte romantischer sein?