Von Dagmar Krappe

Oberhalb der Wipper thront das einstige Schloss der pommerschen Herzöge. Die Glocken der spätgotischen Sankt Marienkirche kündigen die nächste volle Stunde an. Auf dem Rathausvorplatz tobt eine Handvoll Kinder. Das war schon damals so, als Fleischermeister Georg Rudolf mit seinem Bauchladen durch das Städtchen Rügenwalde (Darlowo) und über die Dörfer im abgelegenen Hinterpommern zog, um gutbetuchteren Bürgern seine Wurstwaren zu verkaufen. Sohn Friedrich trat in seine Fußstapfen und probierte Neues aus. Heraus kam eine in Buchenholz geräucherte Streichwurst, die die solvente Kundschaft auch gerne am Nachmittag statt Gebäck zum Kaffee oder Tee genoss. Aus dieser Verzehrgewohnheit entwickelte sich der Name "Teewurst".

Nur zwei Kilometer vor der 14.000-Einwohner-Stadt schwappen seichte Ostseewellen an den Strand. Hier, wo sich die Wipper (Wieprza) ins Meer ergießt, entwickelte sich das Dorf Rügenwaldermünde (Darlowko) ab 1814 zum Seebad. Die Sommerfrischler genossen die jodhaltige Luft. Flanierten am fünf Kilometer langen hellen, feinkörnigen Strand. Erste Badehäuser – für Frauen und Männer getrennt – entstanden. Einige Jahrzehnte später logierte auch Kaiser Wilhelm I. im Kurhaus mit Meerblick, dem heutigen Hotel Apollo.

Touristen und Hafenarbeiter waren diejenigen, die die Teewurst ab Ende des 19. Jahrhunderts in größeren Städten wie Stettin, Danzig und Berlin bekannt machten. Hafen und Bahnanschluss boten perfekte Möglichkeiten, die empfindlichen Produkte in Holzkisten zu versenden. Um 1900 soll es 15 Betriebe in der ehemaligen Hansestadt gegeben haben, die Schweine, Rinder und Gänse zu Wurst und Schinken verarbeiteten. Saftige Weiden und Wiesen im Umland waren ideale Lebensbedingungen fürs Borsten- und Federvieh. Neben der Teewurst waren Gänsebrust und -leber weitere pommersche Spezialitäten. Der Siegeszug der rotbräunlichen Streichwurst setzte sich durch ganz Deutschland fort. Die Rezepturen wurden in den Fleischerfamilien von Generation zu Generation weitervererbt. Teewurst besteht aus zerkleinertem Schweine-, manchmal auch Rindermett, Speck und würzigen Zutaten. Die grobere Version hat eine schärfere Zwiebel-Knoblauch-, die feinere, also stärker zermahlene Variante, eine leicht süßliche Note.

Die Wirtschaftskrise der 1920er Jahre brachte das Aus für einige Unternehmen. So auch für die Nachfolger der Rudolfs. Andere überlebten bis zum Zweiten Weltkrieg. In den letzten Kriegsjahren waren sie verpflichtet, hauptsächlich Wurst in Konserven als Verpflegung für Soldaten an der Front abzufüllen. Dann rückte die Rote Armee näher. Viel konnte man nicht mitnehmen auf der Flucht gen Westen, aber die gut gehüteten Rezepte blieben nicht zurück. Rügenwalde wurde polnisch und in Darlowo umbenannt. Polen und Ukrainer waren die neuen Bewohner. Aus Deutschlands Osten wurde Polens Westen und die erfolgreiche Wurstproduktion war Geschichte. Nur ein kleines Schild am Haus Nummer 14 in der ehemaligen Langestraße erinnert noch an diese Zeit. Wo sich heute ein Fotofachgeschäft befindet, verkaufte bis 1945 der Schlachter Carl Müller seine Fleisch- und Wurstwaren. Lang ist die heutige Fußgängerzone immer noch. Der jetzige Name lautet "Powstancow Warszawskich" (Straße des Warschauer Aufstands).

Schloss an der Wipper.

Vom Fluss Wipper führt sie ins Ortszentrum zum Rathausplatz. Rügenwalde erlebte ab dem 16. Jahrhundert fünf große Brände. Das heutige Rathaus aus Sandstein stammt von 1725. Den Fischerbrunnen davor stiftete vor einhundert Jahren die größte Reederei des Ortes. Ein Seemann hält eine Hansekogge in den Händen. Bronzereliefs zeigen Motive aus der Geschichte der Stadt wie die Errichtung der Festungsmauer, den Schiffbau und weidende Schafe und Gänse.

"Mitte des 14. Jahrhunderts kaufte Herzog Bogislaw V. aus dem Geschlecht der Greifen eine Insel in der Wipper und begann mit der Planung dieser Anlage", erklärt Museumsführerin Natalia beim Rundgang durch das Rügenwalder Schloss: "14 Herzöge lebten hier, die das Gebäude im Laufe der Zeit mehrmals umgestalteten." Später diente es als Gericht, Gefängnis und Getreidelager. Seit 90 Jahren ist es Museum. Es widmet sich der Ära der Pommernherzöge und präsentiert mittelalterliche und regionale Gegenstände. "Das berühmteste Produkt Rügenwaldes war die Teewurst, der berühmteste Einwohner Erich I.", sagt Natalia: "Ende des 14. Jahrhunderts wurde er König von Dänemark, Norwegen und Schweden, weshalb sich Rügenwalde auch die "Königsstadt am Meer" nannte." Er ließ den Vorgängerbau der Festung Kronborg im dänischen Helsingör errichten, um an der Meerenge dem Öresund, Zoll von passierenden Schiffen einzutreiben. Dies führte zu Konflikten mit der Hanse. Nachdem seine skandinavischen Untertanen ihn abgesetzt hatten, verzog sich Erich zunächst auf die Insel Gotland und betrieb Seeräuberei. Schließlich kehrte er in seine Geburtsstadt Rügenwalde zurück, wo er sittsamer und noch für einige Jahre Nachfolger des Herzogs von Pommern-Stolp wurde. "Seine erbeuteten Gold- und Silberschätze soll er im Flussbett der Wieprza unter dem Schloss vergraben haben", berichtet Natalia: "Keine gute Idee. Sie wurden nie gefunden." Sein Sarkopharg befindet sich im Turm der spätgotischen Marienkirche hinter dem Rathaus. Neben ihm ruhen die Ehefrauen späterer pommerscher Herzöge aus der Greifen-Dynastie.

Fischerbrunnen mit dem Rathaus (18. Jahrhundert) im Hintergrund.

Folgt man dem Unterlauf der Wieprza, gelangt man nach wenigen Kilometern in den Küstenstadtteil Darlowko. Die historische Klappbrücke, die die beiden Ortsteile über den Fluss miteinander verband, ist inzwischen durch eine moderne Fußgänger-Schiebebrücke ersetzt. Vor dem roten Backsteinleuchtturm schützen Tetrapoden die Hafeneinfahrt. Denn bei Sturm können selbst die meist sanft plätschernden Ostseewellen den Turm unter Wasser setzen. Regelmäßig fahren Fischer wie Tomasz mit ihren Kuttern hinaus aufs Meer. Doch den König der Ostsee, den Dorsch oder Kabeljau, dürfen sie nicht mehr jagen. Gewässerverschmutzung, Parasiten, Klimawandel und Überfischung haben die Bestände zu dramatisch reduziert. "Sie müssen sich in den nächsten Jahren erst einmal erholen. Zwar gehen weiterhin Hering, Hornhecht, Flundern, Steinbutt und Makrelen ins Netz", erzählt Tomasz: "Aber die cirka 600 Fischer an Polens Küste sehen trüben Zeiten entgegen."

Vom Leuchtturm führt eine schmale begehbare Mole ins Meer. Sie trennt den Strand in einen ruhigeren östlichen Abschnitt mit vorgelagerten Lagunen und einen gleichlangen westlichen Teil, der besonders Wassersportler anzieht. Beim Blick übers blaue Meer stellt sich die Frage: "Was wurde aus den einstigen Wurstfabrikanten?" Drei von ihnen wagten mit den alten Rezepten den Neustart im Westen. Sie ließen sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen nieder. Erfolgreich. Nur diese drei Unternehmen dürfen weiterhin den geschützten Namen "Rügenwalder Teewurst" verwenden und tragen so dazu bei, dass ein kleines Stück pommersche Geschichte erhalten bleibt.

Lage: Darlowo liegt in der polnischen Provinz Westpommern direkt an der Ostseeküste ungefähr auf halber Strecke zwischen den Städten Stettin (Entfernung ca. 210 km) und Danzig (Entfernung ca. 180 km).

Anreise: Mit dem Auto benötigt man von Heidelberg bis Darlowo mindestens zehn Stunden. Direktflug von Frankfurt/M. nach Danzig mit Lufthansa oder LOT.

Covid-19: Vor nicht notwendigen Reisen wird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt. Es gibt eine Quarantänepflicht

Übernachten: Hotel Zamkowy (Schlossgasthof), Darlowo www.zamkowy.pl; Familiengeführtes Hotel in einem Fachwerkgebäude von 1740, in ruhiger Zentrumslage direkt am Schloss. 14 Zimmer und drei Appartements. Restaurant mit Hausbrauerei, EZ/F ab ca. 65 Euro, DZ/F ab ca. 80 Euro. Ferienwohnungen: An den Uferstraßen in Darlowko gibt es viele Ferienwohnungen, die über die gängigen Buchungsportale reserviert werden können. Meist liegen sie nur wenige Meter vom Strand entfernt. Preis ab 50 Euro/Tag für 4 Personen je nach Ausstattung und Saison.

Weitere Infos unter www.darlowo.pl