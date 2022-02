Von Brigitte von Imhof

Beim legendären Iditarod sind die Teams rund zehn Tage und länger durch Eis und Einsamkeit, Sturm und Kälte unterwegs und legen dabei 1800 Kilometer zurück. Martin Buser kann offenbar nicht genug davon bekommen.

Martin Buser mit einem seiner Hunde.Foto: ACVB (Anchorage Tourismus Büro)

Herr Buser, Sie haben das Rennen viermal gewonnen, feiern im März ihren 64. Geburtstag und gehen dieses Jahr zum 39. Mal an den Start: Was motiviert Sie noch?

Hundeschlittenrennen zu fahren ist mein Leben und meine Leidenschaft. Schon als junger Mann in Winterthur habe ich davon geträumt, Schlittenhunde zu züchten und mit ihnen zu trainieren. 1979 bin ich nach Alaska ausgewandert und war 1980 erstmals beim Iditarod am Start. Nach dem 39. Mal aufzuhören wäre doch eine komische Zahl, oder? Ich schau mal, welche Meinung ich nach der 40. Teilnahme dazu habe.

Ihr letzter Iditarod-Sieg liegt 20 Jahre zurück. Wie groß ist der Ehrgeiz, nochmal als erster im Ziel anzukommen?

Es geht mir längst nicht mehr um die Platzierung. Mein persönliches Ziel ist es, dass meine Hunde und ich das Rennen gesund überstehen. Beim Iditarod kommt jeder Musher körperlich und psychisch an seine Grenzen. Da spürt man in den Knochen jedes Jahr, dass man älter wird. Aber die Leidenschaft und das Feuer sind noch da. Außerdem bin ich ein sturer Schweizer.

Wie viele Hunde haben Sie und mit wie vielen bestreiten Sie das Rennen?

Auf meiner Schlittenhundefarm "Happy Trails Kennels" bei Big Lake habe ich derzeit rund 45 Hunde und einige Welpen. Mit den fittesten 14 Hunden starte ich beim Iditarod. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei der Aufstellung einer Fußballmannschaft. Der Trainer, also ich, entscheidet erst zuletzt, wer "spielen" darf.

... und wer auf die Ersatzbank kommt?

Die gibt es nicht. Wird ein Hund während des Rennens krank oder verletzt er sich, wird er laut Reglement ersatzlos aus dem Rennen genommen. Bei jedem Checkpoint werden die Hunde von Tierärzten gründlich untersucht. Ein riesiges Team von Helfern entlang der 1000 Meilen langen Strecke sorgt dafür, dass es den Tieren und Mushern gut geht. Doch die Versorgung der Tiere, das Füttern und die Schlafstellen für die Hunde, müssen wir Musher ganz allein übernehmen.

Was macht einen guten Schlittenhund aus?

Er ist aufrichtig, leistungsbereit, freundlich und neugierig – was im Prinzip auch für Menschen gilt. Die physischen Voraussetzungen sind die eines Leistungssportlers. Das heißt, meine Musher, also Hundeschlittenführer, und ich trainieren täglich mit den Hunden. Die Qualitäten eines Leithundes lassen sich schon bei Welpen erkennen.

Wie kommen Sie und die Hunde mit den eisigen Temperaturen zurecht?

Die Hunde sind wie gemacht für Kälte, sie sind diese minus 30, minus 40 Grad Celsius gewohnt. Dennoch muss ich als Musher aufpassen, dass sie keine Frostbeulen bekommen. Ich schütze sie nachts mit Decken. Mich selbst stört die Kälte weniger als vielmehr der Wind.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie in Nome nach zehn Tagen die Ziellinie überqueren?

Es dominiert der Stolz auf meine Hunde. Kein anderes Tier auf der Welt vermag diese physische und psychische Höchstleistung zu erbringen. Für mich sind diese Hunde die tollsten Athleten überhaupt. Allerdings ist man nach all dem Schlafentzug, Kälte, Schmerzen und den vielen Problemen unterwegs so erschöpft, dass die meisten Musher sagen: Nie wieder. In unseren Kreisen heißt das "March Talk", also "März-Geschwätz". Denn lass ein paar Wochen ins Land gehen, dann kehrt das alte Fieber zurück, und ein Jahr später stehen wir dann doch alle wieder da.

Sie und Ihre Frau Kathy haben Ihre Söhne Nicolai und Rohn nach Iditarod-Checkpoints benannt. Treten die beiden in Ihre Fußstapfen?

So wie die Kinder von Ranchern das Reiten lernen, so sind meine Söhne mit Mushing groß geworden. Beide haben als junge Erwachsene Rennen bestritten, Rohn dreimal sogar den Iditarod. Aber sie haben schließlich andere Wege eingeschlagen.

Sie betreiben mit "Happy Trails Kennels" eine erfolgreiche Schlittenhundeschule, Besuchergruppen können Rundfahrten im Hundeschlitten buchen. Wie hat sich die Corona-Pandemie bei Ihnen ausgewirkt?

Ganz massiv. Nehmen wir 2020: Statt rund 10000 Besuchern kamen gerade einmal 45. Letztes Jahr waren wieder mehr Besucher dort, überwiegend US-Amerikaner.

Informationen

Iditarod-Geschichte: Das Iditarod-Rennen findet dieses Jahr zum 50. Mal statt. Es geht auf ein tragisches Ereignis zurück: 1925 wurde unter den Einwohnern des Orts Nome an der Beringstraße – vorwiegend Goldsucher – Diphtherie diagnostiziert. Es begann ein Wettlauf gegen die Zeit, um die benötigte Medizin von Anchorage nach Nome zu schaffen. In einem Staffellauf transportierten insgesamt 20 Musher mit über 100 Hunden das Serum ans Beringmeer. Der Norweger Gunnar Kaasen und sein Leithund Balto erreichten am 2. Februar 1925 Nome und retteten viele Leben.

Iditarod-Rennen: Traditionell beginnt das Rennen am ersten Samstag im März mit einem Ceremonial-Start in Downtown Anchorage, einem riesigen Zuschauerspektakel. Tags darauf startet das "richtige" Rennen im Ort Willow. Die Strecke führt rund 1800 Kilometer in Richtung Nordwesten durch Alaskas eisige Wildnis bis nach Nome an der Beringstraße. Am Start sind rund 60 Musher mit ihren Hundeschlittenteams.

Weitere Infos: www.buserdog.com, www.iditarod.com