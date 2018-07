Hanoi (dpa/tmn) - Touristen in Vietnam müssen sich auf einen schweren Wirbelsturm gefasst machen. Der Taifun «Nari» hat in den vergangenen Tagen auf den Philippinen gewütet. 13 Menschen starben, mehr als 400 000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Laut der philippinischen Wetterbehörde zieht der Sturm weiter in Richtung Vietnam. Das Gesundheitsministerium Vietnams warnt die Bevölkerung vor sehr starkem Sturm und schwerem Regen in den kommenden Tagen vor allem im Zentrum des Landes.