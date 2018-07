Von Geraldine Friedrich

Joseph erzählt. Über seine Kindheit bei den Pflegeeltern, die Zeit im Internat, in der von Jesuiten betriebenen "Residential School", wo sie, wie er sagt, nachts in die Zimmer kamen. Über seine Ehe, die Zeit mit dem Alkohol und die Zeit danach. "Wer hier hat Kinder?" Von sieben Anwesenden hebt nur eine die Hand. Wie alt? Fünf. "Wie wäre es, wenn dir morgen jemand sagt, dass dein Kind ab sofort woanders lebt? Das würdest du doch nicht zulassen?" Der 66-Jährige gehört zu der Generation kanadischer Ureinwohner, die per Regierungsbeschluss von ihrer Kultur "geheilt" werden sollte, in dem sie als Kind von ihren Eltern und damit auch von ihrer Sprache getrennt wurden. Die letzte Residential School Kanadas schloss erst 1996.

First Nations, also "Erste Nationen", nicht Indianer ("indians"), ist im Englischen der politisch korrekte Ausdruck für alle Ureinwohner Kanadas. Er beschreibt prägnant und respektvoll, was Tatsache ist: Dass sie zuerst da waren. Wer länger auf Manitoulin Island im Süden der Provinz Ontarios bleibt und mit Angehörigen der First Nations ins Gespräch kommt, erfährt erstaunlich schnell Persönliches. Herzzerreißende Details, wie etwa, dass die Pflegemutter das Geld, welches sie für Joseph bekam, stets für neue Kleidung der eigenen sechs Kinder verwendete, während er nur die abgetragenen Sachen bekam.

Grenzen nicht überschreiten

Begegnungen dieser Art ermöglicht der Great Spirit Circle Trail, eine Tourismusorganisation auf Manitoulin Island, die acht Reservate repräsentiert. Reservat heißt, dass das Land ausschließlich den First Nations gehört und auch von ihnen selbst verwaltet wird. Die liebliche Seenlandschaft der größten Süßwasserinsel der Welt steht dabei oft genug in krassem Kontrast zu der Historie ihrer Ureinwohner. Das Büro in M‘Chigeeng vermittelt Kanufahrten und Tipi-Übernachtungen, bietet Backkurse für das traditionelle Bannock (Brot) oder ermöglicht es, wie eingangs geschildert, in der Nishin-Lodge im Reservat Sheshegwaning im Westen der Insel mitten im Wald am Lagerfeuer zu sitzen und einfach nur zu zuhören. Den Part der Guides übernehmen stets Angehörige der Anishinabe, der auf Manitoulin Island heimischen Volksgruppe, die sich wiederum aus den Völkern der Ojibwe, Odawa und den Pottawatomi zusammensetzt.

Bestimmte Grenzen möchte die Tourismusorganisation jedoch nicht überschreiten. "Es gibt eine feine Linie, zwischen dem Teilen der eigenen Kultur und deren Verkauf", erklärt Falcon Migwans, Mitarbeiter des Great Spirit Circle Trail. So lehnt er es etwa ab, Touristen in eine Schwitzhütte mitzunehmen, einem traditionellen Reinigungsritual vieler First-Nations-Stämme. Dagegen bringt der 36-Jährige Besuchern mit großem Enthusiasmus den "Herzschlag der Mutter Erde" in Form von Trommelworkshops näher, Mittrommeln ist ausdrücklich erwünscht. Auch führt Migwans Besucher in die Welt der spirituellen Namensgebung ein. So erhält jeder First-Nations-Angehörige im Laufe seines Lebens zusätzlich zu seinem bürgerlichen Namen auch einen, der aus der Natur stammt und in Einklang mit dem Wesen der Person steht. Im Fall von Migwans lautet dieser "Little Hummingbird" (dt. "Kleiner Kolibri"). "Als achtjähriger Junge war ich natürlich zuerst enttäuscht, ich hätte lieber einen Namen wie "Großer Bär" bekommen." Doch der Kolibri gilt als Botschafter und so sieht sich Migwans heute auch als Botschafter seiner Kultur.

Ihren Stolz trotz allem überlebt zu haben, zeigen die Ureinwohner Kanadas beim Powwow, der Zusammenkunft schlechthin, bei der sie in traditionellen Gewändern tanzen, trommeln und singen. So wie David Migwans, 54, aus M’Chigeeng, der in seinem spektakulären Jägerornat tanzt und dabei die Bewegungen eines Spurensuchers nachahmt. Oder Bonnie Akiwenzie und Bnaaswi Biiaaswah, die beide schon seit 40 Jahren tanzen und Powwow-Wettbewerbe gewonnen haben. "Als ich ein Kind war, haben meine Eltern behauptet, wir wären keine Indianer, ich habe das erst viel später erfahren", erinnert sich Biiaaswah. Seine Eltern seien zur Residential School gegangen und hätten keinen Bezug zur eigenen Kultur gehabt, er selbst habe erst über die Powwows seine Kultur, die der Ojibwe, kennengelernt.

Jeder Powwow beginnt mit einem "Großen Einzug" der Häuptlinge ("chiefs"), der Respektpersonen ("elder", die nicht in Jahren alt sein müssen!) und der Veteranen. Während dieser Zeremonie müssen alle stehen, keiner darf fotografieren. Die First Nations bezeichnen ihre prachtvollen Gewänder im Englischen nie als Kostüm ("costume"), sondern als "regalia". Dies soll ausdrücken, dass es sich eben nicht um eine Verkleidung handelt, sondern die Gewänder Ausdruck der jeweiligen Persönlichkeit sind. Für Außenstehende existieren also jede Menge Fettnäpfchen, sodass es sich empfiehlt vor dem Besuch eines Powwows mit ein paar Verhaltensregeln vertraut zu machen. Auch dabei hilft die Tourismusorganisation. Der Stolz und die Haltung, mit der die Anishinabe ihrer Kultur feiern, fasziniert und ist vielleicht gar nicht so weit von der Ernsthaftigkeit entfernt, mit der beispielsweise die Alemannen ihre Fasnacht feiern.

Oft muss Falcon Migwans aber noch Basisaufklärung betreiben. "Es gibt immer noch Leute, die zu uns kommen und fragen: ‚Warum wohnt ihr nicht im Tipi, wo sind eure Federn? Die glauben, wir leben noch wie vor 200 Jahren in einer Art Disneyland. Aber auch wir sind im Jahr 2015 angekommen, wohnen in Häusern und tragen Jeans." Er habe sich bewusst für die Pflege der eigenen Wurzeln und Werte entschieden: "Einige First Nations leben in den Städten und merken vielleicht erst mit 40 oder 50 Jahren, dass ihnen etwas fehlt. Ich habe meine Wahl bereits getroffen."





Information:

■ Allgemeine Auskünfte erteilt das Kanadische Fremdenverkehrsamt CTC. Detaillierte Infos gibt es unter circletrail.com.

■ Anreise: Von Frankfurt nach Sudbury (mit Zwischenstopp in Toronto) mit Air Canada. Von Sudbury aus sind es zwei Autostunden bis nach Little Current auf Manitoulin Island.

■ Übernachten: Das von den Anishinabe geführte Manitoulin Hotel in Little Current bietet schöne, große Zimmer mit zwei großen Betten, nur süßes Frühstück, die Zimmerfenster lassen sich nicht öffnen. Alternativ empfiehlt sich ein Cottage wie das Bayside Resort in Manitowaning, Cottage direkt am Wasser im Reservat Wikwemikong.

■ Essen und Trinken: Gute Pasta, Fisch- und Fleischgerichte im Restaurant des Hotels Manitoulin Island. Ansonsten isst man in Little Current Burger im Big Rock Cafe, die Pizza im One Stop Island Pizza.

■ Unternehmen: Das Song & Drum Make-and-Take-Package ist nicht nur eine spannende Erfahrung, sondern liefert auch das Mitbringsel, eine Trommel. Auch Infos über Powwows und Events gibt es auf circletrail.com.

Auch lohenswert: Auf eigene Faust den Cup-and-Saucer-Trail erkunden. Vorsicht: Die Route ist zwar einfach, die Beschilderung dagegen mäßig. Tipp: Wanderkarte am Eingang fotografieren. Der Wanderweg führt nah am Abgrund vorbei und hat Kletterstellen. Wanderzeit großzügig planen, damit man vor der Dämmerung zurück ist. Die Ojibwe Cultural Foundation in M'Chigeeng zeigt Kunst und Historie der Anishinabe, täglich geöffnet. Interessant ist es, an einem Gottesdienst der katholischen Kirche "The Immaculate Conception" in M'Chigeeng teilnehmen; hier wird auf wunderbar entspannte Weise Christentum und Anishinabebräuche fusioniert.

■ Reise-Literatur: Der Reiseführer "Kanada - Der Osten", im Verlag Stefan Loose erschienen, enthält ein kleines Kapitel über Manitoulin Island und empfiehlt sich, wenn man noch mehr Regionen Ontarios, Québecs oder Neufundland bereisen möchte.