Menschenmassen sucht man hier am Totentempel der Hatschepsut im Tal der Könige vergeblich. Seit den politischen Unruhen in Folge des „Arabischen Frühlings“ und des Militärputsches von 2013 fehlen Touristen. Foto: Getty

Von Franz Michael Rohm

Frühmorgens vor Sonnenaufgang liegt Luxor in staubigem Dunst und blauem Licht. Es riecht nach Holzbrand und Melasse. Der süßliche Duft stammt von den Zuckerrohrfabriken am Rande der Stadt. Vom Erste-Welt-Luxus unseres Kreuzfahrtschiffs sind wir auf dem Weg durch die vermüllten Dritte-Welt-Viertel der weltberühmten Stadt am Nil. Unser Ziel ist eine Freifläche in der Nähe des Hatschepsut-Tempels auf der anderen Flussseite. Von hier starten Heißluftballons, einer der Höhepunkte jeder Reise nach Luxor.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Air Berlin, Austrian, Condor, Egyptair, Germania, Lufthansa, Niki, Sunexpress u. Swiss fliegen Kairo, Luxor und Badeziele am Roten Meer an. Pauschalreisen: unter anderen FTI Touristik, www.fti.de, Studiosus [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Air Berlin, Austrian, Condor, Egyptair, Germania, Lufthansa, Niki, Sunexpress u. Swiss fliegen Kairo, Luxor und Badeziele am Roten Meer an. Pauschalreisen: unter anderen FTI Touristik, www.fti.de, Studiosus www.studiosus.com und TUI, www.tui.com Beste Reisezeit: Frühjahr und Herbst, im Hochsommer erreichen die Temperaturen über 40 Grad Aktuelle Sicherheitshinweise: www.auswaertiges-amt.de, eine App gibt aktuelle Informationen.

Der breite, grau-grüne Fluss empfängt uns mit Kälte und klarer Luft. Am Ufer liegen Dutzende Schiffe im Dreier- und Viererpack nebeneinander vertaut. "Vor acht Jahren fuhren hier noch knapp 300 Schiffe Richtung Assuan und zurück, vor vier Jahren waren es kaum 30, jetzt sind es knapp 100", sagt Reiseführer Ahmed Ibrahim. Seit den politischen Unruhen in Folge des "Arabischen Frühlings" und des Militärputsches von Präsident Sisi 2013 verharrt Ägypten im "touristischen Winterschlaf".

Zwar nahm die Zahl der Besucher in den vergangenen drei Jahren - besonders in streng bewachten Urlaubsregionen wie Hurghada oder der künstlichen Stadt El Gouna - wieder zu, aber noch immer ist Ägypten weit von den Besuchermengen früherer Zeiten entfernt - mit verheerenden Folgen für die in der Tourismusindustrie beschäftigten Ägypter. Noch immer gibt es Reisewarnungen des Außenministeriums insbesondere für den Sinai und Überlandfahrten durch Wüstengegenden. Die vielen Kontrollpunkte mit lässigen Polizisten, die mit alten Kalaschnikows hinter Sandsäcken und stählernen Schutzplatten sitzen, habe es aber auch schon vor der Revolution gegeben, erklärt Ahmed Ibrahim.

Mit einem kleinen Boot setzen wir über den fast einen halben Kilometer breiten Nil nach Theben-West. Bei den Fährbooten ist es dasselbe Bild wie bei den Kreuzfahrtschiffen. "Kaum Kunden", murmelt Ali, eingemummelt in den landestypischen Kaftan, die Dschallabija, und einen dicken Schal.

Auf der anderen Seite des Flusses wartet der Bus, der uns durch Zuckerrohr- und Luzernefelder zum Ziel bringt. Es ist ein staubiger Platz nahe den berühmten Memnonkolossen. Als wir ankommen, herrscht große Hektik. Mehrere Heißluftballons schweben bereits im Morgendunst. Für jeden Ballon ist am Boden eine sieben- bis zehnköpfige Mannschaft zuständig. Die Männer versuchen, das Brüllen der Brenner zu übertönen und die Ballons in der richtigen Reihenfolge zu starten.

Schließlich wollen zum Sonnenaufgang alle Touristen in der Luft sein. Neben uns klettern Männer und Frauen einer ägyptischen Reisegruppe über die Bordwand in den Fahrgastkorb. Zwei Kameramänner filmen sie dabei. 15 Euro kostet die schnell geschnittene DVD, die bei der Landung angeboten wird. Unser Ballonkapitän Emad Helmi erklärt uns, dass wir uns bei der Landung so klein wie möglich machen sollen, damit wir im Fall der Fälle nicht aus dem Korb geschleudert werden. Dann geht alles ganz schnell und wir schweben empor. Die in Abständen von dreißig Sekunden betätigte, meterhoch schießende Gaslohe sorgt nicht nur für den Auftrieb, sondern auch für rote Ohren bei den Mitfahrern. Rasch gewinnen wir an Höhe, blicken auf zugemüllte Dächer unfertig aussehender Häuser, die im satten Grün der Felder stehen. Neben uns steigt ein weiterer Ballon in den Himmel, die Sonne schickt ihre orangefarbenen Strahlen und beleuchtet in der Ferne die Szenerie des monumentalen Hatschepsut-Tempels. Vor fast 3500 Jahren wurde die riesige Anlage in den Felsen geschlagen. 1997 verübten Terroristen einen fürchterlichen Anschlag, bei dem mehr als 60 Menschen umkamen.

Nach der Fahrt über die beiden kolossalen Memnon-Statuen überqueren wir die gut erhaltenen Reste der Medinat Habu, des Totentempels von Ramses III. Nach vierzig Minuten landen wir butterweich einen Kilometer abseits der anderen Ballons. Zur Sicherheit kommt eine Polizeistreife vorbei.

Mit dem Bus fahren wir weiter zum Totentempel Hatschepsut, zehn Minuten entfernt. Ahmed Ibrahim schaut traurig auf den Eingang, der nur ohne Fotoapparat passiert werden darf. "Früher standen hier hunderte Busse", sagt er. Jetzt sind es gerade mal vier Dutzend, viele mit Reisegruppen aus China. Seit 25 Jahren führt der studierte Germanist und Ägyptologe deutsche Touristen durch die Sehenswürdigkeiten Ägyptens. Die unsichere Situation des Tourismussektors bereitet ihm große Sorgen, denn er weiß, wie viele Familien auf Verdienste aus dem Fremdenverkehr angewiesen sind. Auch seine. "Aber", meint er zuversichtlich, "nächstes Jahr wird es mit dem Tourismus wieder aufwärtsgehen."