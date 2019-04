Von Julie Dutkowski

Wer an Leonardo da Vinci denkt, denkt sofort an Florenz, an Mailand oder Paris, wo im Louvre - streng bewacht - seine Mona Lisa jährlich Millionen Menschen anzieht. Doch das Multitalent hat noch an einigen anderen - und weit weniger bekannten - Orten gelebt und gewirkt. Da Vincis 500. Todestag ist die beste Gelegenheit, sich auf die Spuren des Wissenschaftlers, Ingenieurs und Künstlers zu begeben. Auf der Route liegen der Geburtsort sowie Alterssitz und Grab des Universalgenies. Wir starten mit dem Auto in Paris und beenden die Fahrt in Rom.

Paris - Der Louvre

Es gibt viele Gründe, die Metropole an der Seine zu besuchen. Aber auf dieser Reise konzentrieren wir uns auf den Louvre. Seit 1804 befindet sich da Vincis berühmte Mona Lisa in dem Museum. Vorübergehend gelangte das Gemälde in den Besitz von Napoleon, der es in seinem Schlafzimmer platzierte, weil er so von dem rätselhaften Lächeln fasziniert war. Das Original ist nach einem Anschlag im Jahr 1956 nur noch durch Panzerglas zu betrachten. Neben der Mona Lisa befindet sich hier auch die Felsengrottenmadonna.

Zum 500. Todestag da Vincis plant der Louvre eine Ausstellung, die im Herbst 2019 eröffnet werden soll. Dort sollen fast alle der heute 14 anerkannten Gemälde des Meisters zu sehen sein. Vor allem soll das Gemälde "Salvator Mundi" gezeigt werden; dieses Meisterwerk wurde erst kürzlich für rund 450 Millionen Dollar vom Louvre in Abu Dhabi erworben. Infos: www. louvre.fr

Alterssitz und Grab in Amboise

Die letzten drei Jahre seines Lebens verbrachte da Vinci im französischen Amboise. Bis wenige Wochen vor seinem Tod plante er hier einen neuen Palast, war Projektingenieur für den Canal du Centre und zeichnete anatomische sowie Architekturstudien.

Wer die Stadt an der Loire erreicht, dessen Blick fällt sofort auf das ehemalige Königsschloss, das mitten über der Stadt thront. Heute beherbergt es ein Da-Vinci-Museum. In der Hubertus-Kapelle auf dem Schlossareal ruhen seit 1874 die vermeintlichen Gebeine des Universalgelehrten. Sicher können Historiker das allerdings nicht sagen. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich das Schlösschen Clos Lucé - der letzte Wohnsitz da Vincis.

Amboise hat zum 500. Todestag seines ehemaligen Einwohners zahlreiche Feierlichkeiten geplant. Stadt, Schloss und Clos Lucé haben Musikfestivals, Ausstellungen und andere Aktionen im Programm. Weitere Informationen unter www.vinci-closluce.com, www.amboise-valdeloire.com und www.chateau-amboise.com.

Canal du Centre

Wer Zeit hat, sollte auf halber Strecke zwischen Amboise und Mailand einen Abstecher in die Region Bourgogne-Franche-Comté machen, um sich den Canal du Centre anzuschauen. Erste Pläne hierfür hat da Vinci entworfen. Der Plan für den tatsächlich realisierten Bau des Kanals entstand allerdings erst Anfang des 17. Jahrhunderts, Baubeginn war 1784. Er bildet zusammen mit anderen Kanälen eine Verbindung (Route Bourbonnais), die Binnenschiffen und Sportbooten einen Übergang von der Seine zur Saône und weiter zum Mittelmeer ermöglicht. Zwischen Weinbergen und der ländlichen Idylle der Côte de Beaune lädt das Ufer des Canal du Centre dazu ein, die Seele baumeln zu lassen - mit dem Rad oder zu Fuß auf den Treidelwegen unterwegs, oder auf dem Wasser mit dem Ausflugsboot.

Auf Spurensuche in Mailand

Wir verlassen Frankreich und machen uns auf nach Italien - in das von Amboise etwa neun Fahrstunden entfernte Mailand. Hier soll da Vinci etwa 20 Jahre seines Lebens verbracht haben. Zwischen 1482 und 1499 stand er im Dienste des Herzogs Ludovico Sforza und lebte am Mailänder Castello Sforzesco. Das Schloss beherbergt heute mehrere Museen mit bedeutenden Kunstwerken wie der Marmorstatue Pietà Rondanini von Michelangelo sowie da Vincis Freskenmalerei im Sala delle Asse.

Auf der Piazza della Scala unweit des Mailänder Doms steht die Statue von Leonardo da Vinci. Nach 600 Metern Fußweg erreicht man die umfangreiche Pinakothek Ambrosiana (Piazza Pio XI, 2). In der Bibliothek befindet sich unter anderem der berühmte Codex Atlanticus, die bedeutende Sammlung von Zeichnungen und Beschreibungen der Erfindungen da Vincis.

Nach etwa 15 Minuten Fußweg erreicht man das "Leonardo da Vinci Museum für Wissenschaft und Technik", das in einem urigen Kloster aus dem 16. Jahrhundert untergebracht ist (Via San Vittore, 21). Das technische und naturwissenschaftliche Museum besteht aus drei Gebäuden. Der bekannteste Abschnitt ist die Leonardo-Galerie, die eine große Anzahl von Maschinen und Instrumenten zeigt, die allesamt auf da Vincis Theorien basieren. Manche der Maschinen kann man sogar in Aktion bestaunen.

Krönender Abschluss und absolutes Muss des Mailand-Rundgangs ist die Kirche Santa Maria delle Grazie. Sie beherbergt das berühmte "Abendmahl" im Original. Wer jetzt noch nicht müde ist, sollte sich die im 15. Jahrhundert von da Vinci entwickelten Schleusen des Naviglio Grande Kanals ansehen. Ein Weg entlang des Hafenbeckens lädt dazu ein, hier gemütlich spazieren zu gehen.

Vinci - Toskana

Rund vier Stunden Autofahrt südlich von Mailand liegt Vinci - der Geburtsort des Künstlers. Der malerische Ort in der Toskana ist ein befestigtes Hügeldorf und liegt in der Nähe der Stadt Empoli. Vinci hat sich bis heute seinen Charme der Provinz bewahrt. Hier sind die Besuche des Museo Leonardino, der Biblioteca Leonardina sowie des Geburtshauses Leonardos im Ortsteil Anchiano (etwa drei Kilometer nördlich von Vinci) ein absolutes Muss. Dort kann man Reproduktionen, Entwürfe, Aufzeichnungen sowie Modelle des Universalgenies bestaunen. Die Biblioteca Leonardina enthält über 7000 Monografien über da Vinci. Sehenswert in Vinci ist außerdem "L’Uomo di Vinci", eine Holzskulptur von Mario Ceroli nach Leonardos Zeichnung "Der vitruvianische Mensch", die auf dem Platz unterhalb der Guidi-Burg steht.

Florenz - wo alles begann

Etwa eine Stunde von Vinci entfernt liegt Florenz. Zwischen 1469 bis 1482 prägte da Vinci die Stadt mit seinen Werken. Maler, Ingenieur, Anatom, Erfinder - für fast jeden Karrierezweig findet man in der Hauptstadt der Toskana zwischen all den Kunst- und Architektur-Meisterwerken der Renaissance wichtige Anhaltspunkte.

Auf der Piazza della Signoria kann man den Palazzo Vecchio mit seinem hohen Turm und den markanten Zinnen bestaunen, sowie die Kopie von Michelangelos David-Statue davor und den prächtigen Neptunbrunnen. Gleich um die Ecke, in der Via de’ Gondi hatte Leonardos Vater Ser Piero da Vinci sein Notariat. Eine Plakette erinnert daran, dass der junge Leonardo hier lebte, während er im Atelier seines Meisters Andrea del Verrocchio lernte und arbeitete. In der Künstlerwerkstätte wurde auch der goldene Bronzeball angefertigt, der heute die gewaltige Kuppel des Florentiner Doms ziert. Die komplizierte Baustelle an der Kathedrale inspirierte Leonardo dazu, sich der Ingenieurskunst zu widmen. Und im Ospedale Santa Maria Nuova, dem ältesten Krankenhaus der Stadt, soll der wissbegierige junge Mann seine anatomischen Studien durchgeführt haben.

Von der Terrasse der Uffizien aus, die den weltweit größten Da-Vinci-Bestand beheimaten, kann man einen Blick auf den Monte Ceceri erhaschen. Dort startete der Tüftler nach seiner Rückkehr aus Mailand seine waghalsigen Flugversuche.

Rom - Im Dienste des Vatikan

Die letzte Etappe auf den Spuren da Vincis führt nach Rom. In dreieinhalb Stunden erreicht man mit dem Auto die italienische Hauptstadt und Sitz des Vatikans. 1513 wurde Leonardo vom jüngeren Bruder des Papstes, Giuliano di Lorenzo de’ Medici, als Künstler nach Rom berufen. Er war im Belvedere des Vatikans untergebracht. Doch Leonardo hatte es in seinen römischen Jahren nicht leicht. Man warf ihm wegen seiner anatomischen Studien Leichenfledderei und Pietätlosigkeit vor.

Heute sind dem damals verkannten Genie in Rom gleich drei Da-Vinci-Museen gewidmet, wovon das Museum "Leonardo da Vinci experience" in der Via della Conciliazione erst vor zwei Jahren eröffnet wurde und - anders als die meisten da Vinci Museen - interaktiv auch Exponate zum Anfassen und Ausprobieren bietet. Weitere Informationen: www.leonardodavincimuseo.com