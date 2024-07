Von Stefan Weißenborn, dpa

Als "wackeren Dauerl√§ufer" bezeichnet der "Auto Bild T√úV-Report 2024" den BMW 5er. Das Dauerlaufen geht am M√ľnchner Modell aber nicht ganz spurlos vor√ľber, wie die Bilanz beim Pflichtcheck zeigt.

Business-Gleiter, galanter Kilometerfresser - so könnte man den 5er von BMW trefflich beschreiben. Er ist ein oft als Dienstwagen genutztes Modell der oberen Mittelklasse mit Komfort- und Dynamikeigenschaften. Er soll Noblesse und Luxus verkörpern. 

Dem zuwider l√§uft hier und da aber sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU). Der ein oder andere Mangel ist wohl auf die hohe Laufleistung zur√ľckzuf√ľhren.¬†

Modellhistorie: Seit 2024 ist der 5er in achter Generation auf den Stra√üen. Die betrachteten Generationen sechs (F10) und sieben (G30) kamen 2010 bzw. 2017 in den Handel. Der F10 erhielt 2013 eine Modellpflege, die unter anderem Designretuschen und neue Sicherheitsassistenten brachte.Der Nachfolger G30 bekam sein Facelift 2020 (unter anderem optische Ma√ünahmen an Front und Heck, √Ąnderung der Motorenpalette) und dankte 2024 ab.

Karosserie und Varianten: Den 5er gibt es als Stufenhecklimousine und als Touring, wie die Kombis bei BMW genannt werden. In der sechsten Generation tr√§gt der Touring das K√ľrzel F11, in der siebten G31.Von beiden Auflagen gibt es auch Versionen mit langem Radstand, und es wurden jeweils auch Plug-in-Hybride gefertigt. Die sportlichen Versionen tragen traditionell ein "M" im Namen, wovon der M5 CS xDrive mit 467 kW/635 PS der st√§rkste ist.

Abmessungen (laut ADAC, ohne Langversionen): sechste Generation: 4,90 m bis 4,91 m x 1,86 m x 1,46 m bis 1,47 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 520 l (Limousine); 375 l (Hybrid); 560 bis 1670 l (Kombi); siebte Generation: 4,94 m bis 4,97 m x 1,87 m bis 1,90 m x 1,47 m bis 1,50 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 530 l (Limousine); 410 l (Hybrid); 570 bis 1700 l (Kombi).

St√§rken: In Sachen Fahrwerk ist alles tipptopp beim neueren 5er. Die Antriebswellen sind in beiden Generationen vorbildlich. Der √§ltere schneidet bei der Beleuchtung relativ besser ab als der neuere BMW und damit √ľberdurchschnittlich gut.Bei den Bremsbauteilen gibt es laut "Auto Bild T√úV-Report 2024" unabh√§ngig von der Generation ebenfalls so gut wie keine Kritik, weder bei Leitungen und Schl√§uchen noch der Funktion von Fu√ü- oder Feststellbremse. Auch die Auspuffanlagen sind demnach haltbar.

Schw√§chen: Mit erh√∂hten Beanstandungsquoten f√§llt der √§ltere 5er bei den Achsaufh√§ngungen auf, vor allem beim dritten Check im Alter von sieben Jahren, auch Federn und D√§mpfer sind √∂fter verschlissen, dies ab der dritten HU."Auch seine Lenkgelenke n√§hern sich dem Durchschnitt der M√§ngelquote, bleiben aber darunter", so der Report. Ab der f√ľnften Untersuchung patzt die vordere Beleuchtung des F10 √∂fter, und √Ėlverlust ist bei beiden Generationen ein gr√∂√üeres Thema, au√üer bei HU Nummer vier und f√ľnf. Durch die Abgasuntersuchung (AU) rasselt der 5er schon ab der zweiten HU immer mal wieder.

Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik belegt der 5er seit Jahren gute oder sehr gute Pl√§tze. Zu den Pannenschwerpunkten z√§hlen: K√ľhl- bzw. Heizungsschl√§uche bei Exemplaren mit Erstzulassungsjahr 2012 und 2013, Generatoren und Riemenscheiben der Kurbelwelle (beides 2010).

Motoren: sechste Generation: Benziner (Vier-, Sechs- und Achtzylinder, Heck- und Allradantrieb): 135 kW/184 PS bis 441 kW/600 PS; Diesel (Vierzylinder, Heck- und Allradantrieb): 105 kW/143 PS bis 160 kW/218 PS; Hybrid (Sechszylinder und Elektromotor, Heckantrieb): 250 kW/340 PS (Systemleistung).

Siebte Generation: Benziner (Vier-, Sechs- und Achtzylinder, Heck- und Allradantrieb): 125 kW/170 PS bis 467 kW/635 PS; Diesel (Vierzylinder, Heck- und Allradantrieb): 105 kW/143 PS bis 160 kW/218 PS; Hybrid (Vierzylinder oder Sechszylinder und Elektromotor, Heck- und Allradantrieb): 150 kW/204 PS bis 290 kW/394 PS (Systemleistung).

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

530i Touring (G31; 6/2017); 185 kW/252 PS (Vierzylinder); 118.000 Kilometer; 22.811 Euro.

518d (F10; 6/2013); 105 kW/143 PS (Vierzylinder); 202.000 Kilometer; 8.546 Euro.

530e xDrive (6/2020); 135 kW/184 PS (Plug-in-Hybrid); 73.000 Kilometer; 26.176 Euro.