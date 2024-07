Einen Joint rauchen und dann Autofahren ÔÇô das geht nicht zusammen und ist klar verboten. Doch wie lange muss man warten, bis man sich nach dem Konsum von Cannabis wieder ganz legal ans Steuer eines Kfz setzen darf? Das wollten der ADAC und die "Auto Bild" in einem Gemeinschaftstest herausfinden.┬á

Die Grundempfehlung gleich vorweg: "Wer gelegentlich Cannabis konsumiert, sollte mindestens 24 Stunden auf das Autofahren verzichten, um wieder sicher am Stra├čenverkehr teilnehmen zu k├Ânnen", lautet das Fazit des Versuchs mit drei Konsumenten.

Seit dem 1. April sind der Cannabis-Anbau und -konsum unter bestimmten Regeln in Deutschland erlaubt. Und mit 3,5 ng/ml THC im Blutserum gibt es k├╝nftig auch einen neuen Grenzwert f├╝r die Teilnahme am Stra├čenverkehr. Der Bundesrat hat ihn beschlossen. Bis er in Kraft tritt (Verk├╝ndung im Bundesgesetzblatt, m├Âglicherweise noch im Juli) gilt generell (wie k├╝nftig auch weiterhin f├╝r Fahranf├Ąnger und Personen unter 21) der alte Grenzwert von 1 ng/ml. Was das f├╝r den Konsum hei├čt, sollte der Versuch kl├Ąren.

F├╝r den Test kiffen und fahren - aber im sicheren Rahmen

Alle drei Probanden rauchten f├╝r den Test einen Joint (0,28 Gramm Cannabis und Tabak). Alle drei sind keine Gewohnheitskonsumenten, hatten aber vorher schon konsumiert. Im Test wurden ihr Fahrverm├Âgen sowie die "f├╝r die Aufmerksamkeitssteuerung relevanten kognitiven F├Ąhigkeiten" vor und nach dem Konsum gemessen.

Dies wurde etwa eine Stunde, vier Stunden und 20 Stunden nach dem Konsum ├╝berpr├╝ft. Zudem wurden Blutproben genommen, um die THC-Konzentration zu bestimmen. Die Ergebnisse im Einzelnen:

Kurz nach dem Konsum des Joints: stark erh├Âhtes Unfallrisiko

Die Selbsteinsch├Ątzung und die gezeigten Leistungen sowohl im Auto als auch bei den kognitiven Tests lagen etwa eine Stunde nach dem Konsum "weit unter dem Niveau" als noch n├╝chtern. Zudem kam es zu deutlichen Ausfallerscheinungen.

So verga├čen die Testpersonen etwa, sich den Sitz oder die Spiegel richtig einzustellen, sie fanden die G├Ąnge nicht, fuhren unsicher, waren zu schnell unterwegs oder parkten schlecht ein. Die Fahrversuche fanden auf einer vorgegebenen Strecke auf dem abgeschlossenen Gel├Ąnde eines ADAC-Testzentrums statt.

Auch bei den kognitiven Tests machte sich der Konsum bemerkbar. So zeigten sich besonders Einschr├Ąnkungen bei Ged├Ąchtnisleistung und Konzentrationsf├Ąhigkeit.┬á

Insgesamt lie├č sich auf ein stark erh├Âhtes Unfallrisiko schlie├čen, da die f├╝r die Verkehrssicherheit erforderliche st├Ârungsfreie Informationsaufnahme und -verarbeitung nicht gegeben war. Im Blut fand sich zu dem Zeitpunkt eine THC-Konzentration zwischen 7 und 12 ng/ml im Blutserum.

Vier Stunden nach dem Konsum: Weiterhin keine vollst├Ąndige Fahrsicherheit

Im Blut der Testpersonen lie├č sich zu dem Zeitpunkt eine THC-Konzentration nachweisen, die bereits unter dem k├╝nftigen Grenzwert von 3,5 ng/ml liegt. Doch: Die Fahrsicherheit war immer noch nicht vollst├Ąndig gegeben. So schreibt der ADAC in einer Mitteilung: "Weder der eigenen Wahrnehmung nach noch nach Auswertung der Fahr- und Kognitivtests w├Ąre eine fehlerfreie Teilnahme am Stra├čenverkehr m├Âglich gewesen."

Wichtig zu wissen in dem Zusammenhang: Auch wenn die THC-Konzentration unter dem gesetzlichen Grenzwert liegt, kann bei auff├Ąlligem Fahrverhalten in Kombination mit einem Nachweis des Rauschmittelkonsums eine Anzeige mit Strafverfahren und einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) folgen. Dessen sollte man sich bewusst sein.

Generell gilt mit Blick auf den Grenzwert: Wer k├╝nftig mit 3,5 ng/ml THC oder mehr im Blutserum unterwegs ist, riskiert in der Regel 500 Euro Bu├če und einen Monat Fahrverbot. Bei Mischkonsum mit Alkohol wird der Rausch am Steuer mit einem Bu├čgeld von mindestens 1000 Euro und im Wiederholungsfall bis zu 3500 Euro sanktioniert.

20 Stunden nach dem Konsum: Wieder Teilnahme am Stra├čenverkehr m├Âglich

Erst jetzt waren die Testpersonen in der Lage, sicher und legal am Stra├čenverkehr teilzunehmen. Das zeigten die Blutuntersuchungen und die Einsch├Ątzungen der Experten.

Um sicherzugehen, r├Ąt der ADAC darum dringend, nach dem Cannabis-Konsum mindestens 24 Stunden nicht zu fahren, weil die aufgenommene Dosis und die anhaltende Wirkung des Rauschmittels f├╝r den Konsumenten h├Ąufig nicht eindeutig nachvollziehbar seien.