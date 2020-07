Von Constanze Werry

Vom Rasen bis zum Kopfsalat – die Gärten sind voll von unterschiedlichsten Pflanzen. Und sie alle brauchen eines: Wasser. Wie eine optimale Bewässerung aussieht und wie man dabei Wasser sparen kann.

Was ist für Pflanzen besser – das Gießen mit der Gießkanne, dem Gartenschlauch, einem Beregnungs- oder Bewässerungssystem? "Viele Pflanzen mögen es nicht über Kopf gegossen zu werden", erklärt Dr. Thorsten Bornwaßer, Versuchsingenieur für Gemüsebau und Produktionstechnik an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg (LVG). Einerseits weil sie pilzempfindlich sind, andererseits kann Wasser auf den Blättern zu Verbrennungen führen – denn die Tropfen wirken bei Sonnenschein mitunter wie ein Brennglas.

Der Experte empfiehlt, Pflanzen am besten von unten – also von der Wurzel her – zu gießen. "Dort können sie es direkt nutzen." Dafür bieten sich in erster Linie Gießkanne, Gartenschlauch oder ein Bewässerungssystem an – etwa eine Tröpfchenbewässerung. Für den Rasen gilt das natürlich nicht. Hier ist ein Rasensprenger oder Regner das geeignete Mittel zum Zweck.

Welche Gieß-Methode ist mit Blick auf Wasser die sparsamste? Da gibt es nicht die eine Lösung. Rasen hat natürlich andere Ansprüche als etwa Salat, den man gut mit Tröpfchenbewässerung versorgen kann. Aber: Landet Wasser – etwa versprengt durch einen Rasensprenger – verbreitet auf den Blättern der Pflanzen, verdunste ein erheblicher Teil, bevor es auch nur den Boden berühre, erklärt der LVG-Experte. "Am besten ist es, gezielt zu gießen", rät Bornwaßer. "Wer sich dabei Arbeit sparen will, automatisiert – etwa mit einem Bewässerungssystem." Dabei kann auch ein Gartencomputer zum Einsatz kommen. "Im Grunde ist das einfach eine Zeitschaltuhr", erklärt Bornwaßer. Mit so einem Bewässerungssystem oder der Gießkanne könne man am besten Wasser sparen. Denn durch das Bewässern einer nur geringen Fläche verdunstet natürlich auch weniger Wasser ungenutzt.

Ist Regenwasser besser für Pflanzen als Wasser aus der Leitung? "Regenwasser zu sammeln ist das Beste, was man machen kann", so Bornwaßer. Einerseits müsse man so kein aufbereitetes Wasser zum Gießen verwenden, andererseits profitierten auch noch die Pflanzen, wie zum Beispiel Azaleen und Rhododendren, da sie teilweise – wenn auch keine riesigen – Probleme mit hartem Wasser hätten.

Wie sammelt man am besten Regenwasser? "Es gibt Fallrohre mit Klappen – damit kann man Wasser in Fässer oder auch einen Tank leiten", erläutert der LVG-Experte. "200 bis 400 Liter sind ein guter Anfang." Die Klappen für Fallrohre lassen sich laut Bornwaßer gut nachrüsten. Bei Regen werden sie geöffnet – sind Fass oder Tank voll, werden die Klappen wieder geschlossen.

Aus welchem Material der Sammelbehälter besteht, spiele keine wesentliche Rolle – "aber lebensmittelecht sollte er sein", rät der Experte. Das gesammelte Regenwasser sollte abgedeckt gelagert werden – ein Sieb oder Netz sorgt dafür, das der Behälter nicht zur Brutstätte für Mücken wird und hält das Wasser frei von Schmutz.

Wie sieht eine Gartenbegrünung aus, die möglichst wenig Wasser benötigt? "Da bieten sich mediterrane Pflanzen an", sagt Bornwaßer. Und auch viele Stauden benötigten eher wenig Wasser. "Wichtig ist, dass man Pflanzen entsprechend ihrem Wasserbedarf zusammensetzt."