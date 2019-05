Von Dorothée Waechter

Die Gurke ist zum Gemüse der Jahre 2019/20 gewählt worden. So einen Titel erhalten in der Regel Pflanzen, die irgendwie in Not sind oder erst bekannt gemacht werden sollen. Beides scheint auf die Gurke nicht zuzutreffen. Doch: Die Gurke ist sehr vielfältig - und ein Großteil der einstigen Vielfalt ist verschwunden, erläutert der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, der den Titel vergeben hat.