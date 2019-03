(dpa). Tagsüber laue Temperaturen, wer sehnt sich da nicht nach einem Blütenmeer im Garten? Blühende Tulpen, Narzissen und Hyazinthen werden in Gärtnereien schon im Topf angeboten. Doch: Sie sind im warmen Gewächshaus vorgezogen worden und vertragen Temperaturen unter null Grad nicht. Die Pflanzen brauchen deswegen besonderen Schutz. Das geht am einfachsten, indem man die Pflanzen über Nacht ins Haus stellt, rät die Bayerische Gartenakademie. Oft reicht es aber auch schon aus, die Töpfe nah an die Hauswand zu rücken oder die Frühblüher zuzudecken. Die Experten empfehlen dafür vorzugsweise Vlies, aber auch mehrere Lagen Zeitung oder Reisig helfen.