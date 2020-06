Von Constanze Werry

Man kann schon zusammenzucken, wenn es in der Wohnung brummt und man sich unvermittelt Auge in Auge einer Hornisse gegenübersieht. So erging es in diesem Jahr bereits so manchem. Das kann auch Stephan Pucher, Umweltberater beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), bestätigen. Er erhielt bereits einige Anrufe wegen Hornissen. Was tun, wenn sich so ein dicker Brummer in die Wohnung verirrt? Muss man um seine Ruhe beim Frühstück im Freien fürchten? Und warum Hornissen für Gartenfreunde ein echter Gewinn sind. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wieso verirrten sich in letzter Zeit etliche Hornissen in Wohnungen? "Mitte und Ende April suchen Hornissen nach einem geeigneten Platz für ein neues Nest", erklärt Pucher. Inzwischen hätten die meisten einen Platz gefunden.

Was tun, wenn sich Hornissen in der Nähe von Menschen eingenistet haben? "Eine Koexistenz sollte nach Möglichkeit erhalten bleiben", so der Appell des Umweltberaters. Die Tiere gelten als eher gutmütig und wenig aggressiv. "Im Gegensatz etwa zur Deutschen Wespe sind Hornissen träge Luftschiffe", so der Experte. Angriffslustig reagieren sie nur, wenn man zwischen sie und ihr Nest gerät.

Wie alle Wespen stehen Hornissen unter Schutz. Haben sie sich aber zum Beispiel den Rollladenkasten als neues Zuhause erkoren, sollte man zügig handeln – aber nicht Hand an die Tiere legen. "Eine Umsiedlung ist trotz strengem Schutz möglich und jetzt ganz gut zu machen", so der Experte. Denn im Moment lässt sich das noch nicht zu große Nest recht gut aus dem Rollladenkasten herausschneiden. Naturschutzorganisationen vermitteln dafür Fachleute, die sich um den Hornissen-Umzug kümmern. Einige Fachberater übernehmen diese Aufgabe ehrenamtlich, andere verlangen einen kleinen Obolus. "Das ist situationsabhängig, so Pucher.

Wer beim Entfernen eines Nestes auf den Winter setzt, sollte vorsichtig sein. Zwar waren Nester bisher in der Regel dann verlassen, doch das könnte sich ändern. Inzwischen gab es bereits Fälle, in denen Hornissen dort überwinterten. Auch hier können Fachleute weiterhelfen.

Wie bekomme ich eine verirrte Hornisse am besten aus der Wohnung? Oft finden sie den Weg etwa durch gekippte Fenster selbst hinaus. Ansonsten lassen sie sich auch gut mit einem Glas nach draußen bugsieren, das mit einem stabilen Papier wie etwa einer Postkarte zugehalten wird.

Warum sollten sich Gartenfreunde über Hornissen freuen? "Sie fressen viele Schädlinge – und sie jagen auch Wespen", erläutert Pucher. Wespen trauen sich in der Regel erst gar nicht in die Nähe, wenn Hornissen da sind. Gute Voraussetzungen für ein entspanntes Frühstück auf der Terrasse oder dem Balkon. Denn anders als andere Wespen interessieren sich Hornissen weder für den Schinken auf dem Frühstückstisch noch fliegen sie auf Zucker und haben es deshalb auch nicht auf Marmelade abgesehen.

Wie kann ich Hornissen etwas Gutes tun? Hornissen sind deutlich stärker bedroht als andere Wespenarten. Einmal mehr ist es ein möglichst wilder Garten, der Hornissen wie auch anderen Insekten zugutekommt. "Er bietet Versteckmöglichkeiten und es finden sich auch andere Insekten ein, die Hornissen als Nahrung dienen", so der BUND-Experte. "Wichtig ist außerdem, dass es im Garten pestizidfrei zugeht.

Info: Wer Fragen zu Hornissen hat, kann sich unter 06221/25 8 17 an die Umweltberatung des BUND wenden.