tmn/csw. Was so ein bisschen Vogelgezwitscher und das Kitzeln der Sonne auf der Haut doch für Energien wecken kann! Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten, mit dem heutigen Frühlingsbeginn ist es sogar offiziell. Was man mit seiner neugewonnen Energie so alles anstellen kann, dazu haben wir hier vier ganz auf den Start in die neue Jahreszeit ausgerichtete Tipps:

Magische Kartoffeln

Auf zum Frühjahrsputz im Garten: Vor der neuen Pflanz-Saison empfiehlt es sich, nicht nur Gartengeräte, sondern auch ältere Terrakottatöpfe gründlich zu reinigen. Vor allem der Kalk vom Gießwasser sammelt sich an den Gefäßen und verursacht unschöne Schlieren. Ein einfacher, aber sehr effektiver Trick: Kartoffelschalen, rät die Selbermach-Plattform DIY-Akademie.

Geben Sie Kartoffelschalen mit Wasser oder Kochwasser von Kartoffeln in eine größere Kunststoffwanne oder beispielsweise einen Mörteleimer. Legen Sie die Töpfe hinein, sodass sie komplett mit Wasser bedeckt sind. Lassen Sie die Töpfe über Nacht so stehen.

Sind am nächsten Tag immer noch Beläge zu erkennen, können Sie diese mit einer Bürste abschrubben. Ist das Gefäß zu groß, um es über Nacht einzulegen, kann man es auch mit einer aufgeschnittenen Knolle abreiben und am nächsten Tag abbürsten.

Gut zu wissen: Kartoffeln sind echte Alleskönner. Schalen oder Sud eignen auch zum Reinigen von Edelstahlspülen, Armaturen oder Gartenmöbeln aus Kunststoff. Flächen damit einreiben und einwirken lassen und anschließend abspülen oder abwischen.

Es muss quietschen

Ob sich ein Strauß Tulpen zu Hause in der Vase noch länger hält oder nicht, lässt sich beim Einkaufen mit einem einfachen Test herausfinden. Quietscht es leise, wenn man Blätter und Stängel leicht aneinander reibt, sind die Tulpen erntefrisch. Frische Tulpen sollten sich außerdem fest anfühlen, die Schnittstellen an den Stängeln nicht weiß und trocken sein. Beim Kauf gilt es zudem darauf zu achten, dass die Blütenköpfe möglichst noch geschlossen sind, aber bereits ihre Farbe zeigen. Übrigens – was viele nicht wissen: Alle Pflanzenteile der Tulpen sind für Mensch und Tier giftig.

Stehen Tulpen erst mal in der Vase, brauchen sie viel Wasser und man sollte regelmäßig für Nachschub sorgen. Dabei sollte die Vasen am besten immer nur zu einem Drittel mit Wasser gefüllt sein.

Bitte einziehen

Wer Meisen, Rotkehlchen und Co. in diesem Jahr eine Kinderstube für den Nachwuchs zur Verfügung stellen will, sputet sich besser: Denn Nistkästen sollten spätestens jetzt aufgehängt werden.

Die Kästen hängen am besten in einer Höhe von mindestens zwei Metern – und an einer möglichst windgeschützten Stelle. Das Einflugloch zeigt im Idealfall außerdem nicht zur Wetterseite im Westen oder in die pralle Sonne. "Eine Ostausrichtung eignet sich am besten", sagt Eva Lindenschmidt, Wildtierexpertin bei Vier Pfoten. In jedem Fall sinnvoll: auf die Größe des Einflugloches achten. Das für Stare muss etwa größer sein als das für Meisen.

Übrigens: Wer bereits Nistkästen im Garten oder auf dem Balkon hängen hat, sollte sie reinigen, bevor sich die Vögel dort niederlassen. Dafür die Kästen einmal gründlich ausklopfen und ausfegen. Mit chemischen Putzmitteln sollte man die Brutplätze hingegen nicht bearbeiten, rät Vier Pfoten-Expertin Lindenschmidt.

Zeit für Zwiebeln

Die Zwiebeln von Tulpen, Hyazinthen oder auch Narzissen kommen bekanntermaßen im Herbst in den Boden. Doch es gibt auch Zwiebelblumen, die für eine rechtzeitige Blüte ab Juli zwischen März und April gesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel einige Lilienarten wie Schmucklilien, Ixien und auch Tigerblumen, außerdem Begonien, Calla und Sommerhyazinthen. Von April bis Mai können außerdem Dahlien, Gladiolen, Blumenrohr, Taglilie und Zephirblumen gesetzt werden.

Es sollte möglichst frostfrei sein, damit die jungen Triebe nicht erfrieren. Wurden Maiglöckchen oder auch Kap-Milchstern im Herbst vergessen, kann deren Pflanzung im Frühjahr nachgeholt werden.