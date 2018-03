tmn/csw. Ohne Handy geht es nicht: Für viele Jugendliche ist das Smartphone ein Teil ihrer Identität. Die permanente Erreichbarkeit und der Austausch mit anderen können aber auch süchtig machen, wie eine aktuelle Studie der Krankenkasse DAK zeigt. Patentrezepte, wie Eltern dem vorbeugen können, gibt es nicht. Was bleibt, sind nur das ehrliche Gespräch und gemeinsame Überlegungen, wie oft und wann in der Familie das Handy in die Hand genommen wird. Die Initiative Klicksafe gibt folgende Tipps und Infos:

Handyverbot vermeiden: Auch wenn es erst mal naheliegt - das Handy zu verbieten, bringt niemanden weiter. Eltern nehmen ihren Kindern damit eine zentrale Möglichkeit zum Austausch. Besser ist es, zusammen zu überlegen: "Wie können wir feste Zeiten einführen, in denen wir alle das Handy weglegen?" Das kann in manchen Fällen der ganze Samstag sein, für andere funktioniert eine medienfreie Zeit täglich ab 20 Uhr besser. Dabei ist es gut, wenn Eltern ehrlich zugeben, dass ihnen das auch schwerfällt.

Signale ausschalten: Sinnvoll kann es auch sein, gemeinsam mit den Kindern zu überlegen, welche Benachrichtigungen sie auf dem Smartphone deaktivieren können. Es entlastet ebenfalls, wenn im Sperrbildschirm keine Nachrichten angezeigt werden. Jedes "Pling" weckt das Aufmerksamkeitssystem. Gleichzeitig wird die Erwartung geschürt, dass etwas Lustiges oder Tolles passiert. Daran gewöhnt sich das Gehirn, was zu einer Suchtschleife führen kann.

Mögliche Warnzeichen: Zu viel wird die Nutzung des Handys nicht allein durch die Stunden, die damit verbracht werden. Bleibt das Smartphone regelmäßig bis tief in die Nacht in der Hand und kann der Nachwuchs so gar nicht davon lassen, reagiert gereizt, wenn die Rede von Pausen oder sogar Verzicht ist und ist übermüdet, sollten Eltern allerdings hellhörig werden.

Dass sich Kinder während der Pubertät ein Stück weit von der Familie zurückziehen, gehört dazu. Wird es jedoch auffällig viel und zieht sich der Nachwuchs auch von Freunden zurück, lässt Hobbys und Interessen zugunsten des Handys schleifen, schwänzt, isst sehr viel oder sehr wenig und die Leistungen in der Schule gehen in den Keller, kann auch das ein Indiz für eine Sucht sein.

Selbsttest: Viele Apps machen transparent, wie viel Zeit Nutzer am Handy verbringen. Das kann ein guter Ausgangspunkt sein, um sich zu fragen: Macht das alles noch Spaß oder stresst das auch? Im Zweifel hilft ein Selbsttest unter www.onlinesucht-ambulanz.de weiter. Sobald es Anzeichen von ernsthaftem Suchtverhalten gibt, wenden sich Eltern am besten an professionelle Beratungsstellen.