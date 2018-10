Von Constanze Werry

Mit trockenen Hautstellen fängt es meist an. Rote Flecken, die sich silbrig-weiß abschuppen, können ein Indiz sein: auf Schuppenflechte - auch Psoriasis genannt. Laut dem Deutschen Psoriasis Bund handelt es sich dabei nach Neurodermitis um die zweithäufigste chronische Hauterkrankung in Deutschland. Sie ist zwar nicht heilbar, aber recht gut behandelbar. Zum heutigen Welt-Psoriasistag die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Erkrankung und deren Behandlung.

Was ist Psoriasis? Dem Deutschen Psoriasis Bund zufolge handelt es sich bei Psoriasis um eine sogenannte autoimmun vermittelte Entzündungskrankheit. Das bedeutet: Die Abwehrreaktionen des Körpers sind gestört. Das Immunsystem greift körpereigenes Gewebe an und täuscht Verletzungen vor. Es entsteht eine Entzündung, wodurch der Körper dazu angeregt wird, ständig neue Hautzellen zu produzieren. Normalerweise erneuert sich die oberste Hautschicht in Intervallen von 26 bis 27 Tagen. Bei Psoriasis-Patienten dauert dieser Prozess lediglich sechs bis sieben Tage. Da die Hautzellen bei diesem Tempo nicht ausreifen, lösen sie sich nicht von der Oberfläche. Es kommt zu den typischen - Plaques genannten - Flecken.

Eine Veranlagung zur Entwicklung der Krankheit wird laut dem Deutschen Psoriasis Bund vererbt. Die tatsächlichen Ursachen sind bisher aber nur teilweise erforscht. Psoriasis verläuft chronisch, gilt aber als gutartig.

Frauen und Männer sind laut der Techniker Krankenkasse (TK) in etwa gleich häufig betroffen. Schuppenflechte tritt schubweise auf und betrifft sowohl Kinder als auch Jugendliche und Erwachsene. Ganz wichtig: Psoriasis ist nicht ansteckend!

Wie äußert sich die Erkrankung? Klassischerweise durch scharf abgegrenzte, rote, leicht erhabene Flecken, die sich silbrig-weiß abschuppen. Meist gehen sie mit einem quälenden Juckreiz einher. Daher auch der aus dem Griechischen abgeleitete Name Psoriasis. Psora heißt übersetzt Juckreiz. Psoriasis kann am ganzen Körper auftreten. Besonders intensiv betroffen sind laut der Techniker Krankenkasse oftmals vor allem der Kopf, die Analregion und die Streckseiten der großen Gelenke.

Betrifft Schuppenflechte nur die Haut? Nein. Bei vielen Patienten mit Schuppenflechte entzünden sich mit der Zeit auch die Nagelmatrix oder das Nagelbett - die Nägel zeigen ölfleckartige Flecken, werden brüchig, verdicken sich und lösen sich mitunter sogar vom Nagelbett. Diese auffälligen Veränderungen seien den Betroffenen im täglichen Leben häufig besonders unangenehm, berichtet der Berufsverband Deutscher Dermatologen.

Menschen mit Schuppenflechte sollten außerdem ihre Gelenke im Blick behalten. Bemerken sie zum Beispiel, dass ein Gelenk immer wieder steif wird oder haben sie Schmerzen in Gelenken, sollten sie darüber bald mit ihrem Arzt sprechen. Darauf weist die Deutsche Rheuma-Liga hin. Zusätzlich zu der Hauterkrankung können sich nämlich Gelenkentzündungen entwickeln. Ein frühes Anzeichen dafür sei auch eine auffällige Erschöpfung.

Wie lässt sich die Erkrankung behandeln? Patienten mit Schuppenflechte sollten ihre Haut konsequent pflegen. Die Bedeutung dieser Basistherapie mit fett- oder feuchtigkeitshaltigen Cremes werde häufig unterschätzt, erläutert Prof. Diamant Thaçi vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Ein gängiger Wirkstoff in den Cremes sei Harnstoff. Er hilft, die Hautbarriere zu stabilisieren und wirkt entschuppend. Bei akuten Krankheitsschüben können entzündungshemmende Präparaten mit Salicylsäure oder Kortison verwendet werden.

Bewährt hat sich laut der TK auch die Anwendung von UV-Licht. Die Bestrahlung kann in Kombination mit Solebädern erfolgen. In besonders schweren Fällen können auch Medikamente verabreicht werden, die das Immunsystem unterdrücken. Manchmal werden alle Behandlungsmöglichkeiten auch kombiniert.