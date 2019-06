Von Constanze Werry

Gesünder rauchen - geht das wirklich? Das Dampfen von E-Zigaretten soll es möglich machen, suggeriert die Werbung. Und auch jede Menge Gerüchte lassen die E-Zigarette recht positiv erscheinen. Professor Felix Herth, Chefarzt der Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin, an der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg ist kritisch.

Professor Herth, Nikotin macht abhängig, gilt aber nicht als krebserregend. Gesundheitsschädlich beim Rauchen sind in erster Linie Stoffe wie Teer, Benzol oder Kohlenmonoxid, die durch Verbrennungsprozesse entstehen - die beim Dampfen wegfallen, oder?

Nikotin selbst macht abhängig, aber nicht krank. Abbrandprodukte hat man bei der E-Zigarette zwar nicht wie bei der herkömmlichen Zigarette. Wir können aber nicht sagen, ob die E-Zigarette nicht krebserregend ist. Es gibt zwei wesentliche Erkrankungen der Lunge, die man sich durchs Rauchen zuziehen kann. Einmal den Krebs und man kann COPD bekommen.

Was versteht man unter COPD?

Bei der Chronisch obstruktiven Lungenerkrankung besteht ein ständiger Reiz auf die Atemwege. Die Atemwege werden zu eng, die Lungenbläschen verlieren die Funktion, sodass Betroffene bei Belastung nicht genug Luft bekommen.

Prof. Felix Herth

Wie ist das mit COPD bei E-Zigaretten im Verhältnis zu herkömmlichen Zigaretten?

Wenn ich eine Maus den Rauch einer Zigarette inhalieren lasse, bekommt sie eine COPD. Dasselbe passiert bei einer E-Zigarette. Wie es aussieht, sind die Verdampfungsprodukte bei der Entwicklung einer COPD genauso schädlich wie Abbrandprodukte herkömmlicher Zigaretten - und das genauso schnell.

Wenn man sich eine Zigarette angezündet hat, raucht man sie auch meistens fertig - die E-Zigarette wird oft nur für einige Züge benutzt und dann wieder weggesteckt. Ist das nicht ein Vorteil, weil man insgesamt weniger raucht?

Erstens tut man das wahrscheinlich nicht, weil man immer mal wieder fünf Züge macht. Und zweitens: Das Problem an der Sache ist, wir wissen nicht, ob die E-Zigarette eine entsprechende Karzinomentwicklung auslöst. Das ist bei der herkömmlichen Zigarette eindeutig nachgewiesen. Wir wissen derzeit nicht, ob das auch bei der E-Zigarette der Fall ist. Solange haben wir sie noch gar nicht, als dass man dazu verlässliche Aussagen treffen könnte. Und die COPD bekommt man auf jeden Fall. Außerdem weiß man nicht genau, was in die Liquids reingepanscht wird. Dafür gibt es keinerlei verbindliche Richtlinien und Anbieter müssen das auch nicht ausweisen.

Wie ist das mit Dampfen in der Schwangerschaft?

Auch da gibt es noch keine verbindlichen Daten. Aber rein von der Tatsache, dass Nikotin eine Verengung der Gefäße bewirkt, würde ich sagen - unabhängig davon, was durch die Liquids noch aufgenommen wird - ist es sicher nicht gesund und mindert die Durchblutung der Plazenta und des Fötus. Deshalb halte ich E-Zigaretten in der Schwangerschaft für genauso hochgradig toxisch wie herkömmliche Zigaretten.

Ein ebenso großer Trend wie E-Zigaretten sind Shishas. Viele glauben, der Rauch würde durch das Wasser gereinigt - ein Trugschluss?

Da muss ich immer schmunzeln. Bei einer Shisha muss man sehr stark ziehen, bis der Rauch durchs Wasser kommt. Man muss also einen viel höheren Sog aufbringen und zieht den Rauch dadurch viel tiefer in die Lunge. Was in dem Wasser bleibt, ist nur der Ruß und alles andere rutscht da genauso durch wie beim herkömmlichen Rauchen. Shishas haben demzufolge auch dieselben Auswirkungen - also Krebs, COPD und so weiter.

Als Mittel zum Aufhören halten Sie E-Zigaretten für eher ungeeignet. Können Sie ganz knapp sagen, was man braucht, um erfolgreich von der Zigarette loszukommen?

Einfach mal bewusst machen, was da passiert. Sie haben die Schwangeren angesprochen. Viele von ihnen können von einem Tag auf den anderen das Rauchen sein lassen. Das ist alles Kopfsache. Sie haben keinen Entzug - das ist vom ersten Tag an eine reine Kopfsache!