Der Körper kann Sonnenlicht in Vitamin D verwandeln. Wer trotz regelmäßigem Sonnenbad zu wenig davon hat, kann ein Vitamin-D-Öl einnehmen. Foto: Christin Klose/dpa

Essen/Berlin (dpa) - Das wichtige Vitamin D bildet der Körper in der Regel ganz alleine - solange man sich regelmäßig in der Sonne aufhält. Im Winter ist das jedoch etwas kniffliger, erklärt Experte Uwe Gröber im Interview mit der «Neue Apotheken Illustrierte» (Ausgabe 1. November 2019). Denn damit der Körper Sonnenlicht in Vitamin D verwandeln kann, muss der sogenannte UV-Index mindestens 3 betragen. Und das ist spätestens ab November eher selten der Fall.

Gerade ältere Menschen leiden deshalb häufiger unter einem Vitamin-D-Mangel. Denn bei ihnen kommt das Problem dünner Haut hinzu, die bis zu 75 Prozent weniger Vitamin D bildet. Durch die regelmäßige Einnahme bestimmter Medikamente, mit Cortison zum Beispiel, steigt der Vitamin-D-Bedarf zudem weiter.

Wenn die Muskelkraft nachlässt

Vitamin D ist aber gerade für Senioren wichtig, weil es unter anderem die Leistungsfähigkeit von Muskulatur und Gehirn beeinflusst, die Abwehkräfte des Körpers verbessert und die Wirkung mancher Medikamente verbessert - Blutdruck- oder Cholesterinsenker zum Beispiel.

Erste Anzeichen für einen Mangel sind Trägheit und eine höhere Anfälligkeit für Infekte, später lässt unter anderem die Muskelkraft nach. Spätestens dann sollten Senioren bei ihrem Arzt nachfragen. Liegt ein Mangel vor, rät Gröber zur regelmäßigen Einnahme von Vitamin-D-Öl. Das ist geschmacksneutral und lässt sich so problemlos ins Essen geben. Zwei bis vier Tropfen pro Tag reichen bei ansonsten gesunden Erwachsenen aus, um den Vitamin-D-Bedarf zu decken.

Zur Person: Uwe Gröber ist Apotheker und Leiter der Akademie für Mikronährstoffmedizin in Essen. Er hat mehrere Bücher zum Thema Vitamin D geschrieben.