RNZ. Thrombosen (Blutgerinnsel) in den Beinvenen können nicht nur dauerhaft Beweglichkeit und Lebensqualität beeinträchtigen, sondern bisweilen auch lebensbedrohlich sein: Nach Herzinfarkt und Schlaganfall sind Thrombosen die dritthäufigste Todesursache unter den Gefäßerkrankungen. Bedeutende Risikofaktoren sind mehrstündiges Sitzen mit angewinkelten Beinen oder längere Bewegungseinschränkungen. Behandelt wird heute auch mit neuen Medikamente und Kathetereingriffen.

Wie man sein Thrombose-Risiko einschätzt, frühe Anzeichen richtig deutet und welche Behandlungen dann in Frage kommen, sind Themen einer Patienten-Informationsveranstaltung der Abteilung für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg, am Freitag, 6. Oktober. Von 14 bis 17 Uhr stellen die Gefäßexperten der Klinik in kurzen Vorträgen Vorbeugung, Diagnostik und moderne Therapieverfahren bei frischen und chronischen Venenthrombosen vor.

Bei Vorführungen erfahren die Besucher, wie frische Thromben minimalinvasiv abgesaugt werden, die Kompressionstherapie richtig angewendet wird und Gefäßerkrankungen mittels Ultraschall diagnostiziert werden können. Wer möchte, kann außerdem kostenlos seinen "Knöchel-Arm-Index" (ABI-Messung) bestimmen lassen. Diese Blutdruckmessung gibt Aufschluss über den Zustand der Arterien in den Beinen. Die Patienten-Informationsveranstaltung, eine Ak-tion im Rahmen des alljährlichen Weltthrombosetages, findet im und vor dem Großen Hörsaal der Medizinischen Universitätsklinik, Im Neuenheimer Feld 410, statt. Der Eintritt ist frei.

"Wer zu Thrombosen neigt oder bereits eine Thrombose erlitten hat, kennt häufig nur die klassischen Therapien: Blutverdünnung und Kompression", erklärt Dr. Christian Erbel, Leiter der interventionellen Angiologie am Universitätsklinikum Heidelberg. "Es gibt aber einige neue Medikamente sowie Verfahren, die auch bei alten Venenverschlüssen helfen können." Deshalb könne es sich auf jeden Fall lohnen, sich darüber zu informieren.