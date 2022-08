Die Rechnung scheint einfach: Wer ein paar Kilos verlieren möchte, sollte weniger Kalorien zu sich nehmen, als er oder sie verbraucht. Aber: Wie genau tastet man sich an das Kalorienzählen heran?

Erst mal zu den Grundlagen: Der tägliche Energieverbrauch eines Menschen kann sehr unterschiedlich ausfallen. "Je nachdem, in welchem Alter man sich befindet, welche berufliche Tätigkeit man ausübt, wie viel Sport man treibt und wie aktiv der Lebensstil ist", erklärt Astrid Donalies. Sie ist Ökotrophologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Der Energiebedarf besteht aus zwei Teilen

Der Energiebedarf des Körpers besteht aus zwei Komponenten. Da ist zunächst der Grundumsatz, also die Energiemenge, die der Körper im Ruhezustand braucht. Dazu kommt der Leistungsumsatz. Das ist der Energiebedarf, der etwa durch harte körperliche Arbeit oder Sport zum Grundumsatz dazukommt.

Ein Beispiel: Eine 40-jährige Frau, die 1,70 Meter groß ist und 65 Kilogramm wiegt, hat einen ungefähren Grundumsatz von 1385 Kilokalorien pro Tag. Wenn sie acht Stunden im Büro arbeitet, 20 Minuten spazieren geht und 30 Minuten lang joggt, erhöht sich ihr Energieverbrauch auf etwa 2300 Kilokalorien.

Gewohnheiten erkennen

Für Menschen, die abnehmen möchten, ist das Kalorienzählen laut Astrid Donalies empfehlenswert, "weil sie sich dadurch oft überhaupt erst bewusst werden, wie viel Energie ihnen die über den Tag verteilten Mahlzeiten überhaupt liefern."

Dabei sollte man nicht nur notieren, wie viel man wovon isst, sondern auch, in welcher Situation. "Denn oft spielen die Gewohnheitssnacks eine große Rolle, die sich auch noch mal summieren können", sagt Donalies.

Das Glas Weißwein beispielsweise, das man sich am Abend gönnt, hat durch seinen Alkohol- und Zuckergehalt rund 140 bis 190 Kilokalorien. Das ist in so viel wie eine kleine Laugenbrezel.

Was leere Kalorien sind

Für das Kalorienzählen spricht auch, dass man sogenannte "leere Kalorien" in Lebensmitteln besser erkennt. Sie verstecken sich oft in Produkten, die ordentlich Kalorien, aber wenig ...