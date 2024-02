RNZ. Krankenversicherungsschutz erhält man in Deutschland auf vielerlei Art: als Pflicht-, Familien- oder gesetzlich freiwillig Versicherter sowie als privat Versicherter. Bedingungen und Leistungen sind unterschiedlich. Bei einer Telefonaktion konnten Leser Experten ihre Fragen stellen. Beantwortet wurden diese von Sina Blaich von der AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Yvonne Brüderle vom Verband der Privaten Krankenversicherung, PKV und Peter Klipp von der Stiftung Warentest/Finanztest. Hier das Wichtigste zum Nachlesen im Überblick.

Ich möchte bei meiner gesetzlichen Krankenkasse kündigen, weil der Beitrag sehr gestiegen ist. Wie lange beträgt die Kündigungsfrist? Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate zum Monatsende. Wer bis Ende Februar kündigt, ist ab Mai in der neuen Kasse. Wer über einen Wechsel nachdenkt, sollte diesen aber nicht nur vom Beitrag abhängig machen. Auch Erreichbarkeit, Service oder Wahlleistungen sollten in Betracht berücksichtigt werden.

Ich bin privat versichert, selbstständig und noch keine 55. Wie komme ich in die Gesetzliche zurück? Das ist möglich, wenn die Selbstständigkeit ganz aufgegeben oder zum Nebenjob reduziert wird. Außerdem muss, zumindest vorübergehend, eine sozialversicherungspflichtige Anstellung gefunden werden. Oder man macht einen Bundesfreiwilligendienst – in der Regel für zwölf Monate – und wird dadurch versicherungspflichtig.

Ich bin im ersten Jahr selbstständig und freiwillig versichert. Meine Beiträge zahle ich aufgrund von Schätzungen, die sich jedoch als zu optimistisch herausgestellt haben. Kann ich das korrigieren? Ja, es gab eine Änderung zur Beitragsfestsetzung. Danach haben Versicherte jetzt die Chance, ihr fiktiv festgelegtes Einkommen innerhalb von zwölf Monaten nachträglich richtigzustellen. Dazu benötigt die Krankenkasse Nachweise über die tatsächlich erzielten beitragspflichtigen Einnahmen. Der genaue Wortlaut ist in Paragraf 240 SGB V zu finden.

Ich bin Beamtin und habe einen Beihilfeanspruch. Sollte ich mich privat versichern? Bei Beamten spricht nichts gegen eine Privatversicherung.

Was passiert mit meiner Krankenversicherung, wenn mein Beihilfeanspruch entfällt? Unter welchen Voraussetzungen der Beihilfeanspruch entfällt, kann nur die zuständige Beihilfestelle beantworten. Grundsätzlich besteht aber die Möglichkeit, bei Wegfall der Beihilfe den Versicherungsschutz bei der bestehenden privaten Versicherung anzupassen und den Versicherungsschutz von aktuell 30 Prozent auf 100 Prozent zu erhöhen. Mögliche Vorschläge dazu bekommt man von seiner privaten Krankenversicherung.

Ich bin freiwillig versichert. Komme ich in die Krankenversicherung der Rentner (KVdR)? Wer neun Zehntel der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens gesetzlich versichert war – also pflicht-, familien- oder freiwillig versichert – kommt in die Krankenversicherung der Rentner (KVdR). Angerechnet werden zusätzlich je Kind drei Jahre Mitgliedschaft. Werden diese Vorversicherungszeiten nicht erreicht, wird man freiwillig versichert. Dann zahlt man Beiträge auf alle Einkünfte, also auch Mieteinnahmen oder Kapitalerträge bis zur dann geltenden Beitragsbemessungsgrenze.

Mein Mann ist lange Zeit privat versichert gewesen, kam dann aber wieder in die gesetzliche Krankenversicherung. Aufgrund fehlender Vorversicherungszeit wurde er als Altersrentner freiwillig gesetzlich versichert. Da mein Mann noch zusätzliche Einkünfte hat, steigen auch die Beiträge von Jahr zu Jahr. Kann er wechseln, um Geld einzusparen? Die Regelungen der Beitragsberechnung gelten für alle gesetzlichen Krankenkassen gleich. Unterschiede in der Beitragshöhe gibt es nur durch die unterschiedlichen Zusatzbeiträge. Bei einem Wechselwunsch ist jedoch wichtig, dass man nicht nur die reine Beitragshöhe berücksichtigt, sondern – wie bereits erwähnt – auch, welche Leistungen man benötigt.

Am Ende spart man zwar zehn Euro monatlich, benötigt aber regelmäßige eine zusätzliche Leistung, welche einen deutlich höheren Gegenwert hat und von der neuen Kasse nicht übernommen wird. Oft macht es auch Sinn, mit der aktuellen Kasse nochmals ins Gespräch zu gehen und sich über deren Leistungen beraten zu lassen.

Auf meine Betriebsrente werden die vollen Beiträge berechnet. Gibt es da nicht eine Freigrenze? Ja, diese beträgt 2024 monatlich 176,75 Euro. Sie gilt allerdings nur für Pflichtversicherte. Wenn Sie freiwillig versichert sind, werden Beiträge auf Ihr gesamtes Einkommen fällig.