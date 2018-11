Verkäuferin Margit Pabst füllt im Dorfmarkt in Simonshofen bei Lauf an der Pegnitz (Mittelfranken) den Obst- und Gemüsestand auf. Foto: dpa

Albert Einstein war bekanntermaßen seiner Zeit immer voraus. Möglicherweise auch, was die Zukunft des Fleischkonsums betraf, denn er schrieb 1954 an einen Freund: "Nichts wird die Chance auf ein Überleben auf der Erde so steigern wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung. So lebe ich fettlos, fleischlos, fischlos dahin, fühle mich aber ganz wohl dabei. Fast scheint mir, dass der Mensch gar nicht als Raubtier geboren ist." Heute sind es Prominente, wie Brad Pitt, Bryan Adams oder Xavier Naidoo, die als Vorbilder einer fleischverachtenden Generation gelten.

Fleischverzicht liegt im Trend. Das spürt auch Heidelbergs Vegetarier-Restaurant "red". Annette Zickler, die Eigentümerin, weiß, dass bei ihr mittags nicht nur Vegetarier und Veganer sitzen. "Ganz viele Leute sagen inzwischen, sie würden nur noch ganz wenig Fleisch essen. Und bei einem guten Angebot vermisst man das Fleisch auch nicht." Viele Stammgäste, sagt sie, essen mehrmals die Woche bei ihr.

Bei der letzten Erhebung des Forsa- Instituts 2001 gaben sich noch sechs Millionen Deutsche als Vegetarier aus. Doch der Vegetarierbund Deutschland VEBU geht davon aus, dass die Zahl seitdem rapide gestiegen ist. Aber: Entgegen der Entwicklung in Deutschland steigt in anderen Ländern die Nachfrage nach Fleisch. Laut Welternährungsorganisation FAO wird bis zum Jahre 2050 der jährliche Fleischkonsum pro Kopf von 37 Kilogramm auf voraussichtlich 52 Kilogramm steigen. Die Deutschen liegen heute schon bei durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch und Wurst im Jahr "In Deutschland steigen zwar die Fleischexporte, aber der Fleischkonsum im Land geht stetig zurück", sagt Elisabeth Burrer vom VEBU. Der Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie BVDF sieht das anders. Zuletzt im Mai meldete er eine weiterhin stabile Nachfrage nach Fleischwaren und Wurst.

Flexible Enthaltsamkeit

Aber es geht nicht mehr nur um die absolute Fleisch-Enthaltsamkeit. In England macht dazu ein anderes prominentes Beispiel Furore. Seit einigen Jahren fordert Paul McCartney mit seiner Kampagne "Meat Free Monday" seine Mitmenschen auf, wenigstens einmal die Woche auf Fleisch zu verzichten. In seinem jetzt zu dem Thema erschienenen Kochbuch "Vegetarisch für Anfänger" schreibt der Ex-Beatle, es sei 2006 der Bericht der Vereinten Nationen zur Massentierhaltung gewesen, der ihn zum Umdenken bewogen habe. Mittlerweile hat sich der wöchentliche Vegetariertag in England etabliert. In Deutschland ist immer donnerstags "Veggiday".

Der Vegetarierbund bemüht sich seit Jahren, Firmen und Städte zur Teilnahme zu bewegen. Mittlerweile haben sich 23 Städte - Heidelberg ist nicht darunter - verpflichtet, auf den fleischlosen Donnerstag aufmerksam zu machen. Unternehmen wie Puma und Siemens und Mensen, das Studentenwerk in Mannheim sowie viele Schulen beteiligen sich an der fleischlosen Aktion.

Die Bemühungen scheinen zu fruchten. Es sind die Teilzeit- oder Gelegenheitsvegetarier, die sogenannten "Flexitarier", also die Menschen, die ein- bis zweimal in der Woche kein Fleisch essen, die auf dem Vormarsch sind. Hier liegen dem Vegetarierbund aktuelle Zahlen vor, denn eine dem Forsa-Institut in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage ergab, dass es mittlerweile 42 Millionen Flexitarier in Deutschland sind. Ihr Motto lautet: Fleisch ja, aber nicht täglich, Massentierhaltung nein danke! Sie greifen auch eher nach Bio-Fleisch als nach industriellem Billigfleisch, Fisch aus ökologischer Aquakultur und Saisongemüse aus der Region.

Vegetarisch - aber wie?

Veganer und Vegetarier sind blass, zu dünn und meist kränklich. Diese Vorstellung herrscht in vielen Köpfen vor. Weit verbreitet ist noch immer die Befürchtung, dass rein pflanzliche Kost zu Mangelernährung führen könnte. "Wer seinen Speiseplan bewusst zusammenstellt, kann sich auch ohne Fleisch ausgewogen ernähren. Am besten gelingt dies durch sogenannte ovo-lakto-vegetarische Kost", so sieht es Ernährungswissenschaftlerin Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern. Dem sogenannten Lakto-Ovo-Vegetarier liefern reichlich Gemüse, Obst und Vollkornprodukte wichtige Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Zusätzlich versorgen Milchprodukte den Körper mit Calcium und enthalten, ebenso wie Eier, hochwertiges Eiweiß. Nüsse und Hülsenfrüchte sollten regelmäßig gegessen werden, denn bei fleischloser Kost sind sie besonders wichtige Eisenquellen.

Auch grünes Gemüse wie Broccoli oder Feldsalat trägt dazu bei, den Eisenbedarf zu decken. Zusammen mit Vitamin C aus Obst und Gemüse kann der Körper das pflanzliche Eisen besser aufnehmen. Allerdings räumt die Wissenschaftlerin ein, dass die Nährstoffversorgung bei einer dauerhaft veganen Ernährung schwierig sei. Vegan lebende Menschen meiden alle Produkte, die von Tieren stammen. Dies umfasst auch den Verzicht auf Ei- und Milchprodukte. Dadurch wird unter anderem die Versorgung mit Proteinen, Calcium und Vitamin D deutlich eingeschränkt. Wer vegan leben möchte, benötigt ein umfassendes Ernährungswissen.

Warum weniger Fleisch?

Doch auch unter dieser Voraussetzung stößt die vegane Kost an ihre Grenzen: So ist der Körper auf Vitamin B12 angewiesen, das vorwiegend in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Veganer sollten sich daher regelmäßig ärztlich untersuchen lassen. Denn ein Vitamin B12-Mangel erhöhe das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und könne zu Blutarmut sowie neurologischen Schäden führen. Entsprechend sollten Veganer die ausreichende Zufuhr von Vitamin B 12 über angereicherte Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel sicherstellen.

Die Gründe für das neue fleischlose Bewusstsein scheinen nicht mehr nur im Vertrauensverlust für tierische Produkte zu liegen, BSE ist so gut wie vergessen. Hinzu gekommen ist stattdessen das Bewusstsein um die Massentierhaltung und ihrer Nebeneffekte, die Erkenntnis um die gesundheitlichen Risiken erhöhten Fleischkonsums und die Klimaveränderung, an der auch die bei der Erzeugung tierischer Lebensmittel entstehenden Emissionen mitverantwortlich sein sollen. Experten stellen ebenfalls den Zusammenhang zwischen globaler Fleischproduktion und weltweiter Hungersnot dar.

Immer mehr Land wird für die Haltung von Tieren, für die Produktion von Fleisch, Eiern und Milch genutzt. 40 Prozent der weltweiten Getreideproduktion wird an Tiere verfüttert. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg will ausgerechnet haben, dass die Produktion eines Kilos Rindfleisch 13 Kilogramm Kohlendioxid verursacht. Bei der Erzeugung eines Kilos Gemüse, beispielsweise eiweißreicher Bohnen, werden dagegen nur 150 Gramm des Treibhausgases freigesetzt. Auch Obst schneidet mit 500 Gramm CO2 je geerntetem Kilo wesentlich besser ab. Der Vegetarierbund proklamiert: Wenn alle Bundesbürger nur einen einzigen fleischfreien Tag in der Woche einlegen, werden pro Jahr 140 Millionen Tiere weniger gegessen und die Treibhausgase von sechs Millionen Autos eingespart.

Die Hilfsorganisation Oxfam bringt das Beispiel einer vierköpfigen Familie, die den ökologischen "Wasser-Fußabdruck" von 6000 Litern vermeiden kann, wenn sie bei einer Mahlzeit einfach Rindfleisch durch Bohnen ersetzt. Ist nun die Fleischproduktion schuld an allem Übel auf dieser Welt und kann nur der Vegetarismus diese Probleme lösen? Das sicher nicht, aber solche Hochrechnungen wirken dennoch alarmierend.

Wer fortan beim Fleischverzehr öfter ein ungutes Gefühl hat, der sollte einfach mehrmals die Woche auf pflanzliche Gerichte umsteigen. "Für viele ist der Einstieg als Flexitarier das Beste", so Burrer. Nach einer Weile würde man merken, dass sich der Verzicht positiv auswirkt, beim Wohlbefinden und beim Gewissen. "Wir bieten für Anfänger auch das Veggie-Abo an. 30 Tage lang gibt ein Online-Coach kostenlos Tipps, sendet jeden Tag per Mail Rezepte und informiert darüber, wo man bestimmte Lebensmittel kaufen kann." Und: Fleischlos Kochen muss nicht langweilig sein. Vegetarische Gerichte bestehen heute nicht mehr nur aus Tofu und Sojaprodukten, wie die Kochbücher von Paul McCartney und vielen anderen beweisen.

Fi Info: Literatur: Meat Free Monday. Das Kochbuch zur Kampagne von Paul McCartney, Blv Verlag, ISBN 978-3-8354-1017-6, 25,70 Euro. Freitags nie. Kreative Rezepte für Flexitarier, Verlagsgruppe Styria, ISBN: 978-3-99011-052-2, 24,99 Euro, Tiere essen. Aufrüttelndes Werk von Jonathan Safran Foer, Verlag Kiepenheuer & Witsch, ISBN: 978-3-462-04044-9, 19,99 Euro.