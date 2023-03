Steiner: Nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung benötigen Erwachsene unter normalen Umständen zwischen 30 bis 40 ml Gesamtflüssigkeit pro kg Körpergewicht am Tag. Bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm würde das 2,8 Liter entsprechen. Über wasserreiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse decken wir bereits 700 bis 900 ml unseres Flüssigkeitsbedarfs ab. Der Rest, also rund 1,5 bis zwei Liter, sollten zusätzlich am Tag getrunken werden. Wer eine körperlich anstrengende Tätigkeit oder Sport ausübt, benötigt mehr, um seine Flüssigkeitsverluste ausgleichen und leistungsfähig zu bleiben. Wer krank ist und zum Beispiel an Fieber, Durchfall oder Erbrechen leidet, sollte ebenfalls mehr Flüssigkeit aufnehmen. Insbesondere Senioren sollten auf einen entsprechenden Ausgleich achten, da im Alter die Nierenfunktion nachlässt und das Durstgefühl vermindert ist.

Der Mensch kann manchmal sogar Wochen ohne feste Nahrung auskommen, aber nur wenige Tage ohne Flüssigkeit. Kira Treiber und Rebecca Steiner von der Abteilung für Endokrinologie an der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg wissen: "Der menschliche Körper besteht zu mehr als der Hälfte aus Wasser. Ein Flüssigkeitsmangel ist lebensgefährlich. So braucht es immer genügend Flüssigkeit zur Aufrechterhaltung der Funktionen im Körper, aber auch zur Regelung der Körpertemperatur, dem Transport von Nährstoffen und für die Ausscheidung von Abfallprodukten." Hier geben die beiden Ernährungswissenschaftlerinnen Tipps für das gesunde Trinken.

Von Marion Gottlob

Der Mensch kann manchmal sogar Wochen ohne feste Nahrung auskommen, aber nur wenige Tage ohne Flüssigkeit. Kira Treiber und Rebecca Steiner von der Abteilung für Endokrinologie an der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg wissen: "Der menschliche Körper besteht zu mehr als der Hälfte aus Wasser. Ein Flüssigkeitsmangel ist lebensgefährlich. So braucht es immer genügend Flüssigkeit zur Aufrechterhaltung der Funktionen im Körper, aber auch zur Regelung der Körpertemperatur, dem Transport von Nährstoffen und für die Ausscheidung von Abfallprodukten." Hier geben die beiden Ernährungswissenschaftlerinnen Tipps für das gesunde Trinken.

Kira Treiber Rebecca Steiner



Wie viel Flüssigkeit sollte man täglich zu sich nehmen?

Steiner: Nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung benötigen Erwachsene unter normalen Umständen zwischen 30 bis 40 ml Gesamtflüssigkeit pro kg Körpergewicht am Tag. Bei einem Körpergewicht von 80 Kilogramm würde das 2,8 Liter entsprechen. Über wasserreiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse decken wir bereits 700 bis 900 ml unseres Flüssigkeitsbedarfs ab. Der Rest, also rund 1,5 bis zwei Liter, sollten zusätzlich am Tag getrunken werden. Wer eine körperlich anstrengende Tätigkeit oder Sport ausübt, benötigt mehr, um seine Flüssigkeitsverluste ausgleichen und leistungsfähig zu bleiben. Wer krank ist und zum Beispiel an Fieber, Durchfall oder Erbrechen leidet, sollte ebenfalls mehr Flüssigkeit aufnehmen. Insbesondere Senioren sollten auf einen entsprechenden Ausgleich achten, da im Alter die Nierenfunktion nachlässt und das Durstgefühl vermindert ist.

Welche Getränke sind geeignet?

Treiber: Vor allem natürlich Wasser. Man wählt das Wasser, das am besten schmeckt. Das kann das Leitungswasser oder ein gekauftes, abgefülltes Wasser sein. Außerdem sind ungesüßte Kräuter- und Früchtetees ideale Durstlöscher. Koffeinhaltige Getränke wie ungesüßter schwarzer und grüner Tee sowie Kaffee können in moderaten Mengen auch zur täglichen Flüssigkeitsbilanz gezählt werden. Allerdings sollte man im Sinn behalten, dass Kaffee sowie schwarzer und grüner Tee ohne Zucker eigentlich zu den Genussmitteln zählen. Hin und wieder ist eine Saftschorle mit einem Teil Saft und drei Teilen Wasser ebenfalls als Flüssigkeitslieferant geeignet. Man kann jedoch auch das Wasser mit einer Zitronenscheibe, Ingwer oder Minze "aufpeppen", so dass es besser schmeckt.

Welche Getränke sollte man meiden?

Steiner: Dazu zählen unter anderem Softdrinks, Limonaden und fertige Obstsäfte. Aufgrund des hohen Zuckergehaltes können diese Getränke zu Heißhunger-Attacken führen und auf Dauer die Entstehung von Übergewicht mit Folgeerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2 fördern. Außerdem kann der vermehrte Genuss von zuckerhaltigen Getränken Karies zur Folge haben. Auch Alkohol ist nicht empfehlenswert, denn er entzieht dem Körper nicht nur Wasser, sondern ist mit einer hohen Kalorienzufuhr und einem erhöhten Risiko für unterschiedliche Krebserkrankungen in Verbindung zu bringen.

Was passiert, wenn man zu wenig Flüssigkeit aufnimmt?

Treiber: Wer zu wenig trinkt, fühlt sich schneller müde und kann sich schlechter konzentrieren. Vor allem merkt man bei Flüssigkeitsmangel ein Nachlassen der Leistungsfähigkeit. Was weniger bekannt ist: Wer zu wenig trinkt, hat eventuell in der Folge Verstopfung. Ein Mangel kann sogar zu Verwirrtheit führen. Ein Flüssigkeitsmangel kann bereits binnen weniger Tage durch Kreislauf- und Nierenversagen lebensbedrohlich werden.

Wann nimmt man Getränke am besten zu sich?

Treiber und Steiner: Am besten schafft man gute Gewohnheiten und verteilt das Trinken gut über den Tag. So kann man morgens nach dem Aufstehen schon ein Glas Wasser trinken. Manche Menschen stellen eine Glaskaraffe mit der täglichen Wassermenge bereit, so dass sie die Menge kontrollieren können. Andere stellen den Wecker für feste Trinkzeiten. Für Smartphones gibt es außerdem Apps, die an das Trinken erinnern. Wer unterwegs ist, nimmt am besten Getränke mit, damit man das Trinken auch dann nicht vergisst.

Was können denn beispielsweise Warnzeichen für einen Mangel an Flüssigkeit?

Steiner: Signale sind Mundtrockenheit, dickflüssiger Speichel und spröde Lippen. Zu den Alarmzeichen zählen auch Kopfschmerzen, Schwindelgefühle und Schwierigkeiten bei der Konzentration. Man kann mit zwei einfachen Tricks einen Mangel an Flüssigkeit überprüfen: Man zieht an einer Handoberfläche eine Hautfalte leicht nach oben. Dann darf keine feste Hautfalte entstehen. Bleibt jedoch die Falte "stehen", besteht ein Mangel an Flüssigkeit. Man sollte so rasch wie möglich ein Getränk zu sich nehmen beziehungsweise künftig darauf achten, ausreichend Wasser zu trinken. Für den zweiten Test ist die Farbe des Urins entscheidend: Dunkler Urin deutet auf ein Flüssigkeitsdefizit hin. Je klarer und heller, desto ausgeglichener ist die Wasserbilanz.