Von Constanze Werry

Die Füllmenge eines Heißluftballons rauscht täglich durch sie hindurch. Dennoch verschwenden wir meist keinen Gedanken an die Lunge – solange wir ohne größere Probleme atmen. Dabei ist es gar nicht so aufwendig ihr etwas Gutes zu tun. Und nicht nur sie profitiert.

Was macht eine gute, gesunde Lunge aus? Das Atmen geht mühelos vonstatten. Natürlich schnauft man bei Anstrengung mehr, aber Prof. Felix Herth, Chefarzt für Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Thoraxklinik Heidelberg, bringt es folgendermaßen auf den Punkt: "Man macht sich keinen Kopf und die Lunge funktioniert trotzdem."

Wirkt sich eine gesunde Lunge nur auf die Atmung aus oder gibt es noch mehr positive Aspekte? Aufgrund des Gasaustauschs gibt es zwischen Herz und Lunge eine enge Wechselbeziehung. Wer also die Lunge stark und gesund hält, tut auch seinem Herzen etwas Gutes.

Kann ich den Zustand meiner Lunge testen? Wie leicht einem das Aufblasen eines Luftballons fällt, soll angeblich Aufschluss über die Gesundheit der Lunge geben – dieses Gerücht hält sich hartnäckig. Doch Prof. Herth winkt ab. "Das hat keine Aussagekraft. Was die Lunge wirklich leistet, lässt sich nur mit einer Lungenfunktionsmessung feststellen", so der Experte. "Das wissen allerdings viel zu wenige, stelle ich immer wieder fest", so Herth. "Wenn es schlecht um die Lunge steht, macht sich das oft erst spät bemerkbar." Deshalb rät er dazu, den Lungenfunktionstest – eine Kassenleistung – im Rahmen der Routineuntersuchungen im Zweifelsfall ruhig bei Hausarzt oder Hausärztin einzufordern.

Was kann ich tun, um meine Lunge auf Vordermann zu bringen? Bewegung ist das A und O. Herth empfiehlt dreimal die Woche je eine Stunde Ausdauerbelastung. "Das kann ein zügiger Spaziergang sein, tanzen, joggen, wandern und dergleichen." Auch ein gesunder Lebensstil wirke sich positiv auf die Lunge aus. Das bedeutet zum Beispiel auch den Abbau von Übergewicht.

Wie kann ich mein Lungenvolumen vergrößern? "Gar nicht – das ist ,gottgegeben’", erläutert der Pneumologe. Mit etwa 25 Jahren sei das maximale Lungenvolumen erreicht. Zwar lässt sich das Lungenvolumen nicht steigern, doch Rauchen und starkes Übergewicht können es erheblich schmälern. "Bei Adipositas kann sich das durch das Abnehmen wieder ausgleichen – aber beim Rauchen gilt: Was an Lungenfunktion weg ist, ist weg."

Man hört immer wieder von Brust- und Bauch-Atmung – kann ich falsch atmen? Wenn man krank oder unter sehr starkem Übergewicht leidet, kann sich Atemtechnik verändern. "Aber falsches Atmen gibt es beim Gesunden nicht", so Herth.