Von Frauke Gans

Schultage sind anstrengend. Was gehört in die Brotdose, damit Kinder nicht mit Magenknurren im Unterricht sitzen? Dr. Claudia Fabian-Bach von Essgenuss berät bei Lebensmittelfragen. "Für ein Top-Frühstück in der Schule, kommt es auf den Mix an." Was gehört dazu? Die Diplom-Ökotrophologin hat eine Liste zur Orientierung für Eltern zusammengestellt. "Diese Frühstücksmischung macht satt, liefert viele Nährstoffe und sorgt für eine gute Konzentrationsfähigkeit."

Was dazu gehört: Die Basis ist natürlich Brot, Brötchen oder Toast. Damit das Sättigungsgefühl nicht sofort verpufft, bieten sich Produkte aus Vollkornmehl an. "Kinder mögen es eher fein vermahlen." Dazu passen Käsescheiben, Käsewürfel oder Kräuterquark. Und natürlich Wurst. Da lieber nicht zu der fettesten greifen - vielleicht auch magerem Schinken.

Für Frische in der Brotdose sorgen Gemüserohkost und Obst, im Ganzen oder in Stücken. Ungefähr so viel, wie in die Hände des Kindes passt. Erfahrungsgemäß greift der Nachwuchs eher zu, wenn das Essen bequem mundgerecht serviert wird. Klein geschnitten kann man einen richtigen Mini-Obstsalat mitgeben.

Süßes muss auch mit. Weil es lecker ist und für die schnelle Energie. Außerdem braucht es den Wechsel zwischen salzig und süß. Dann passen ein kleiner Riegel Joghurtschokolade oder Gummibärchen. Zahnärzte tendieren eher zur schnell gekauten Schokolade.

Gegen Durst hilft am besten Wasser. Für Kinder, die es ohne Extrageschmack gar nicht mögen, funktioniert auch eine Saftschorle, verdünnt im Verhältnis drei zu eins: drei Teile Wasser auf einen Teil Saft. Reiner Saft taugt nicht als Durstlöscher und sollte auch nicht in so großen Mengen wie Wasser getrunken werden.

Hübsch servieren: Aber selbst das leckerste und ausgewogenste Pausenbrot braucht manchmal optische Hilfestellung. Oft gesagt, weil eben wahr: "Das Auge isst mit." Wie hübscht man Essen in der Dose also auf?

Dr. Claudia Fabian-Bach rät: "Kinder mögen es bunt und übersichtlich. So sehen zum Beispiel Mandarinenstücke und einige Scheiben Salatgurke in der Brotdose schön aus. Oder kleine Tomaten und Kiwischeiben, Paprikawürfel oder auch mal Essiggurken in Streifen geschnitten." Wem Trennstege in der Dose fehlen, kann zur Not aus Folie ein Schälchen basteln oder die Stücke wie ein Bonbon einwickeln. Das Auspacken macht Spaß, sollte aber vielleicht aus Müllspargründen die Ausnahme bleiben.

Außer attraktives Obst und Gemüse beizumischen, kann man auch dem Brot etwas Farbe aufschminken. Tomatenmark unter Käsescheiben verleiht dem Aufschnitt den nötigen Klecks Rot und schmeckt aufregender als Butter oder Margarine. Funktioniert auch mit etwas Ketchup und in nicht scharfer Version mit mildem Senf. Kräuter auf dem Quarkbrot sind ebenfalls Farbtupfer und Geschmacksbooster.

Abwechslung ist wichtig: Überraschende Formen oder Variationen versüßen die Pausen außerdem. Damit nicht gleich beim Anheben des Deckels "schon wieder das" gestöhnt wird, kann man das Brot mal zu Dreiecken durchschneiden oder Gurkensticks statt Scheiben einpacken. Oder statt Käse auf dem Brot, ihn gerollt oder gewürfelt daneben legen. Man hat das Gefühl, etwas Neues zu essen und verschiedene Formen schmecken anders.

Manchmal Fertignahrung einpacken: Da unterschiedliche Serviervarianten auf Dauer sicher nicht reichen an Abwechslung, können Eltern ab und zu tiefer in die Trickkiste greifen. Fertig Gekauftes ist ein prima Ausnahmepausenbrot und häufig rettender Notnagel für gestresste und müde Väter und Mütter am Morgen: Wie zum Beispiel Wraps, Laugenbrezeln oder Partypumpernickelscheiben. Auch eine Bockwurst, Cracker oder ein Stück Kuchen von daheim als Beilage passen gut in die Brotdose, wenn auch nicht als tägliche Pausenmahlzeit.