Von Frauke Gans

Geht doch mal an die frische Luft! Der halbherzig ins Kinderzimmer gerufene Satz wird zwar oft gehört, aber ignoriert. Vor allem, wenn die Eltern selbst gemütlich auf dem Sofa sitzen. Wie lockt man also den Nachwuchs vor die Tür?

"Spaß soll es machen." Diplompsychologin Daniela Kreitz bildet Erzieher an der Hellen-Keller-Schule in Weinheim aus und unterrichtet am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium: "Erwachsene gehen lieber raus, um zu wandern, als zum Supermarkt zu laufen." Deshalb sollten sie nicht vergessen, dass die Unternehmungen im Freien auch auf den Nachwuchs zugeschnitten sein sollten. "Schleift man die Kinder auf Spaziergängen mit und sie langweilen sich, verleidet man ihnen Frischluftaktivitäten."

Der Trick ist, an Interessen anzuknüpfen. Auch an die eigenen. Denn Eltern sind in zufriedenem Zustand ebenfalls angenehmer und sollten als Vorbild nicht schlecht gelaunt am Spielplatzrand stehen, sondern fröhlich und oft etwas draußen unternehmen. Der Nachwuchs merkt sich das. Deshalb auch nicht mit anschließendem Fernsehen oder Süßigkeiten den Ausflug belohnen. Im Freien zu spielen, soll das Vergnügen sein: Positive Verbindungen knüpfen. Dann gehen Kinder irgendwann ganz von alleine an die Luft.

"Und je jünger sie regelmäßig nach draußen gehen und dies als angenehm empfinden, umso eher wird es zur Routine, auch in späteren Jahren." Im Babyalter ist das simpel. Gehen die Eltern oft raus, ist der Säugling dabei. Kleinkinder haben aber ihren eigenen Willen und wissen genau, was sie möchten. Und das ist leider oft das Kinderfernsehen. Wie lenkt man ihr Interesse auf anderes?

"Ab dem dritten Lebensjahr beginnt die magische Phase und dauert meist, bis die Kinder fünf sind. Dann kann man mit ihnen auf Elfen- und Waldmännersuche gehen. Natürlich funktionieren auch Lauf- und Dreiräder. Aber wenn die Eltern einen Ausflug machen möchten, auf denen Gefährte und ähnliches nicht mit können, brauchen sie nur Zauberwesen einzubauen. Die meisten Kleinkinder machen sofort mit." Aber auch den großen Bagger anschauen gehen oder eine neue Schaukel ausprobieren reizt oft mehr, als im Zimmer zu hocken.

Im Grundschulalter startet die Wettbewerbs- und Sammelphase. "Mit Spielen oder Aktionen wie das Sammeln von Blättern, Steinen und Früchten, lockt man Kinder ab sechs leicht aus dem Haus." Extra Herausforderungen sind Events wie Geocaching und Schnitzeljagden. Oder ein Picknick, Tierspuren suchen und in den Zoo gehen sind gute Freiluftanreize und auch für die Eltern unterhaltsam. Ausgeprägte Stubenhocker lockt man mit extravaganteren Methoden wie Lagerfeuer oder Metallsuchgeräten zum Schätze finden ins Freie. "Es bietet sich auch an, für die Kinder Freunde mitzunehmen. Zu mehreren ist es lustiger."

Alles noch leicht zu lösen, bis zum Teeniealter. Jugendliche in der Pubertät mit dem auch noch erhöhten Schlafbedarf zu motivieren, erfordert härtere Geschütze. Ideal ist eine ausgefallene Sportart. Manchmal muss man herumprobieren. Vom Rudern, über Parcours, Paintball bis zum Crossgolf. Wer sich wirklich für keinen Sport begeistern kann, macht eventuell gerne draußen Fotos oder Videos. "Auf Bilderjagd gehen, macht meist allen Spaß: von den Kleinsten bis zu den Erwachsenen." Auch das Smartphonespiel "Pokemon Go" ist eine super Freiluftbeschäftigung. Solange die Spieler auf Verkehr und Umwelt achten. Hilft in der Hormonchaosphase gar nichts, kann man immer noch den Teenie mit seinem Tablet im Freien unter einen Baum setzen oder die Fenster weit aufmachen. Irgendwann verlässt er sein Bett meist von selbst wieder.