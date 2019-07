(dpa) Kommt das Kind nicht mehr mit dem Taschengeld aus? Fehlt Schulmaterial im Ranzen? Oder kommt das Kind mehrfach mit zerrissenen Klamotten nach Hause? All das können neben blauen Flecken, häufigem Bauch- und Kopfweh und fehlender Motivation Warnsignale dafür sein, dass ein Kind in der Schule gemobbt wird. Darauf weist die Sicher-Stark-Initiative hin, die sich für den Schutz von Kindern einsetzt. Betroffene Kinder haben meist keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Ihnen ist ihre frühere Fröhlichkeit abhandengekommen und sie lassen plötzlich Ehrgeiz vermissen.

Bemerken Eltern solches Verhalten, sollten sie zunächst mit dem Kind reden und ganz konkrete Fragen stellen - noch bevor sie Polizei oder Anwalt einschalten oder vertrauensvolle Gespräche mit Schulsozialarbeitern, Erziehern, Lehrkräften und Schulleitung führen. Ganz generell gilt, dass Eltern sich Zeit nehmen und mit dem Kind über die Schule sprechen sollten. Das sollte dann auch darüber hinausgehen, nur danach zu fragen, wie es in der Schule war und sich mit der schlichten Antwort "gut" zufriedenzugeben.

Viele Schüler erleben Hänseleien, Ausgrenzungen und Gewalt häufig schon an der Grundschule. Wer solche Erfahrungen macht und wen das stark bedrückt, sollte sich Unterstützung holen - bei Eltern, Lehrern oder unabhängigen Anlaufstellen. Aber auch Eltern selbst können sich Unterstützung bei Fragen rund um das Thema Mobbing holen.

Schüler können beispielsweise über die Internetseite www.diakonie-emailberatung.de eine Mail an den Kika-Kummerkasten und das damit verbundene Beratungsteam der Diakonie schreiben. Eine andere Möglichkeit ist, das kostenlose Jugendtelefon der "Nummer gegen Kummer" unter 116.111 oder 0800.111.0.333 anzurufen. Die Leitungen sind Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr geschaltet.

Hilfe und Unterstützung per Chat bietet die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung sowohl Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen auf ihrer Internetseite (https://jugend.bke-beratung.de und https://eltern.bke-beratung.de) an. Rund um die Uhr ist die Telefonseelsorge unter den Nummern 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116.123 zu erreichen.

Für Väter und Mütter, die ihrem Nachwuchs helfen wollen, hat außerdem auch die "Nummer gegen Kummer" ein Elterntelefon. Es ist von Montag bis Freitag 9 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags zusätzlich von 17 bis 19 Uhr geschaltet.