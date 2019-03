Von Constanze Werry

Wohl jeder wünscht sich für sein Kind nur das Beste. Doch was ist es, das für Kinder eine gute Balance im Leben ausmacht? Und was, wenn nicht alles rund läuft. Der Kinderarzt, Sach- und Ratgeberautor Professor Remo Largo gibt Anregungen und Tipps.

Was macht für Kinder eine gute Balance im Leben aus? Noch mehr als Erwachsene sind Kinder täglich darum bemüht, ihre Balance zu finden. "Das heißt, die Kinder wollen mit ihren Bedürfnissen, etwa nach Geborgenheit und sozialer Anerkennung, und mit ihren Fähigkeiten, etwa Lesen und Schreiben, in Übereinstimmung mit ihrer Umwelt leben", erklärt Remo Largo. Bedürfnisse wie auch Fähigkeiten seien dabei von Kind zu Kind unterschiedlich ausgebildet. "Unsere Aufgabe als Eltern und Bezugspersonen wie Lehrer ist es, das Kind in seinem Bemühen zu unterstützen, die Balance zu finden."

Welche Faktoren können diese Balance besonders leicht aus dem Gleichgewicht bringen? Es gibt einiges, das Kinder aus dem Tritt bringen kann. Manchmal steckt auch eine Verkettung von Umständen dahinter. "Das Kind kann beispielsweise wegen zu hoher schulischer Anforderungen so überfordert werden, dass es motorisch unruhig wird oder gar die Schule verweigert", erläutert der Experte und ergänzt: "Umweltfaktoren wie übermäßige berufliche Belastung können die Eltern aus der Balance bringen und damit auch ihr Kind."

Förderung ist wichtig - aber wie erkenne ich, ob ich mein Kind möglicherweise überfordere? Ein eindeutiges Signal ist, wenn das Kind in seinem körperlichen und psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt ist. Auch Verhaltensauffälligkeiten und psychosomatische Symptome wie Schlafstörungen können Anzeichen für eine Überforderung sein. "Und wenn das Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit des Kindes beeinträchtigt sind", erklärt der Experte. Wenn Gedanken aufkommen wie "Ich kann es den Eltern und Lehrern nicht recht machen, ich bin ein Versager".

Es wirkt sich positiv auf Kinder auf, wenn die Eltern eine stabile Beziehung führen. Doch was, wenn es kriselt? Für den Experten ein riesiges Thema. Er fasst zusammen: "Wenn die Eltern in eine Beziehungskrise geraten, kann sich das Kind von den negativen Gefühlen der Eltern nicht abgrenzen. Es kann nicht sagen: Das ist deren Problem, das hat mit mir nichts zu tun." Genau darin sieht Largo eines der zentralen Probleme. "Das Kind kommt in einen Loyalitätskonflikt, wird in seinem Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit beeinträchtigt und fühlt sich im schlimmsten Fall abgelehnt, nicht mehr geliebt."

Was brauchen Kinder, um bei einer Trennung nicht völlig aus dem Gleichgewicht zu geraten oder auch ihre Mitte wiederfinden zu können? Eltern sollten sich im Klaren darüber sein, wie immer sie auch mit ihrer Trennung oder Scheidung partnerschaftlich umgehen: Sie tragen unumstößlich die Hauptverantwortung für das Wohl ihres Kindes. "Ihre Pflicht ist es dafür zu sorgen, dass sich ihr Kind jederzeit geborgen und angenommen fühlt, ausreichend Zuwendung bekommt und sich gut entwickeln kann", erläutert Largo.

Eltern sind in der Regel darauf bedacht, Geschwister gleich zu behandeln. Ist das sinnvoll? Der Erziehungsexperte ist von diesem Konzept nicht überzeugt. "Eine Erziehungshaltung, die sich um Gleichbehandlung bemüht, ist nicht kindgerecht." Denn Kinder seien, genau wie Erwachsene auch, Individuen - mit unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen. "So braucht das eine Kind erheblich mehr Nähe und Zuwendung als das andere, das dafür mehr Anerkennung für seine Leistungen etwa in der Schule braucht", nennt Remo Largo ein Beispiel. "Die Eltern sollten bei ihren Kindern eine Balance anstreben, indem sie deren individuelle Bedürfnisse so befriedigen, so dass sich jedes ihrer Kinder wohlfühlt."

Info: Prof. Remo Largo spricht an diesem Samstag, 26. Mai, um 11.15 Uhr beim Heidelberger Symposium im Hörsaal 14 der neuen Universität (am Universitätsplatz) zum Thema "Auf der Suche nach einem neuen Menschenbild".