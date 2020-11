Von Karin Katzenberger-Ruf

Gewürze, die in die Vorweihnachtszeit passen, grüner Zuckerguss, Kerzen aus runden Waffelkeksen, gelbe Flammen aus Marzipan: Das sind die Zutaten für den "Adventskranzkuchen", den die kreative Konditorin Sabine Strifler gerade erfunden hat. Zusammen mit ihrem Mann Andreas, Koch von Beruf, betreibt sie seit dem Jahr 2018 ein Event-Catering-Unternehmen an der Bergstraße. Die Mutter zweier Söhne im Alter von sieben und vier Jahren ließ sich in ihrer Backstube in Hirschberg-Leutershausen beim Plätzchenbacken über die Schulter schauen.

Hintergrund Zutaten für ein Kilo Teig: 135 Gramm weiche Butter, 40 Gramm brauner Zucker, 90 Gramm weißer Zucker, 75 Gramm Ei, 270 Gramm Weizenmehl, ein Päckchen Backpulver, 180 Gramm getrocknete Aprikosen, klein gehackt, 180 Gramm weiße Kuvertüre, Zimt und Vanillemark. Zubereitung: Butter und Zucker mit dem Knethaken vermengen, Mehl und [+] Lesen Sie mehr Zutaten für ein Kilo Teig: 135 Gramm weiche Butter, 40 Gramm brauner Zucker, 90 Gramm weißer Zucker, 75 Gramm Ei, 270 Gramm Weizenmehl, ein Päckchen Backpulver, 180 Gramm getrocknete Aprikosen, klein gehackt, 180 Gramm weiße Kuvertüre, Zimt und Vanillemark. Zubereitung: Butter und Zucker mit dem Knethaken vermengen, Mehl und Backpulver unterrühren, Aprikosen und Kuvertüre sowie Zimt und Vanillemark zugeben. Aus dem Teig fünf Rollen von je 40 Zentimeter Länge formen und diese für etwa eine halbe Stunde kalt stellen. Die Rollen in bis zu zwei Zentimeter Größe Stücke schneiden beziehungsweise zu Kugeln formen, auf ein mit Papier ausgelegten Backblech setzen, sie mit Schokolinsen, Beeren oder Nüssen wieder platt drücken. Backzeit: Bei 165 Grad für circa zwölf Minuten in den Backofen schieben.

Ihre Botschaft: Es müssen nicht immer "Ausstecherle" oder Spritzgebäck sein, auch Cookies taugen prima als Weihnachtsplätzchen. Vor allem, weil sie ganz einfach zu machen sind und bei der Produktion am heimischen Herd auch Kinder ihren Spaß haben. Sabine Strifler hat sich für das Grundrezept "Aprikosen mit weißer Kuvertüre" samt Zimt und Vanille entschieden, schlägt als Alternative die Kombinationen "Cranberries mit Karamelkuvertüre", gefolgt von "Walnuss und Zartbitterkuvertüre" sowie "Schokolinsen und Vollmilchkuvertüre" vor.

Man kann die nach dem Grundrezept vorbereiteten Cookies auch nur unterschiedlich garnieren: Mit bunten Schokolinsen oder eben mit getrockneten Beeren oder Nüssen. Kinder sind manchmal ungeduldig. Deshalb ist es gut zu wissen, dass Cookies in weniger als einer Viertelstunde fertig gebacken sind. Mit ihren Söhnen hat Sabine Strifler inzwischen auch schon Herzchen aus Linzertortenteig ausprobiert, die nun erst mal in der blauen Keksdose mit der Aufschrift "Merry Christmas" zwischengelagert sind.

Die Weihnachts-Cookies

Besagten "Adventskranzkuchen" zu backen, ist ein größerer Akt und für Kinder daher nicht geeignet. Sabine Strifler wuchs gegenüber von einer Konditorei in Leutershausen auf, in der sie dann auch ihre Lehre absolvierte. Backen mit der Oma oder mit der Mutter war schon vorher "ihr Ding". Heute ist es das Gestalten von Kuchen und Torten zu allerlei Anlässen vom Familien- bis zum Firmenfest. Für die Familie wird sie in der Vorweihnachtszeit vermutlich bis zu 15 Sorten Plätzchen backen – und in größerer Stückzahl auch auf Bestellung außer Haus. Ansonsten konzentriert sie sich erst Mal auf den Adventskranzkuchen.

Info: www.love-cooking.net