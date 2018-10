Berlin (dpa/tmn) - Ob beim Surfen, in sozialen Netzwerken oder bei Apps: Kinder haben oft noch kein Gespür dafür, welche Datenspuren sie hinterlassen. Eltern sollten deshalb versuchen, das trockene Thema Datenschutz mit ein paar anschaulichen Beispielen zu erklären: So hängt niemand Plakate mit privaten Bildern und Briefen an öffentliche Plätze, bespricht vertrauliche Dinge mit Fremden oder lässt die Tür offen, wenn er ungestört sein will. Darauf weist Kristin Langer, Mediencoach der Initiative «Schau hin! Was dein Kind mit Medien macht», hin.

Richten Eltern mit ihrem Kind eine E-Mail-Adresse ein, verzichten sie besser auf Namens- oder Altersbezüge. Sicherer ist es auch, wenn Surfanfänger spezielle Kindersuchmaschinen verwenden, die keine oder nur wenig benutzerbezogene Daten sammeln.